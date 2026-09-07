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« Le football m’a tout donné » : l’ancien ailier de Barcelone Cristian Tello annonce sa retraite après 512 matches professionnels
L’ailier espagnol raccroche les crampons
Le produit du centre de formation de la Masia a officiellement tiré le rideau sur sa longue carrière le 6 septembre, après avoir cumulé 512 apparitions chez les professionnels. Révélé à ses débuts sous les couleurs de Barcelone, il a passé le sommet de sa carrière à évoluer au plus haut niveau avec le FC Porto, la Fiorentina et le Betis. L’ailier évoluait plus récemment au Moyen-Orient, sous les couleurs de Palm City FC, pensionnaire de troisième division des Émirats arabes unis, depuis octobre 2025.
- Cordon Press/Miguelez Sports
L’attaquant partage un adieu émouvant
L’Espagnol a publié un message émouvant revenant sur les hauts et les bas de son parcours dans le football, tout en exprimant sa gratitude envers sa famille, ses coéquipiers et les supporters.
Écrivant via son compte Instagram officiel, Tello a déclaré : « Aujourd’hui, il est temps de dire au revoir à une partie de ma vie. Après tant d’années, tant de matches, tant de vestiaires, tant de joie et aussi de moments difficiles, le moment est venu de mettre un terme au football professionnel.
« Le football m’a tout donné. Il m’a permis de réaliser des rêves qui semblaient autrefois impossibles, de rencontrer des personnes que je garderai avec moi pour toujours, et de vivre des moments qui resteront gravés dans ma mémoire toute ma vie. J’ai eu la chance de porter des maillots qui comptent énormément pour moi et de partager ce parcours avec des coéquipiers, des entraîneurs, des membres du staff des clubs, des amis et, surtout, ma famille. »
Une carrière riche en trophées s’achève
Au fil de ses voyages, Tello s’est constitué un palmarès enviable, avec notamment un titre de champion d’Espagne avec le FC Barcelone, une victoire en Copa del Rey avec le Betis et un sacre en MLS Cup avec le Los Angeles FC.
Poursuivant son message d’adieu, il a ajouté : « À tous ceux qui m’ont un jour encouragé, soutenu, critiqué, ou simplement été là : merci. Du fond du cœur. Je pars avec la tranquillité d’esprit de savoir que j’ai tout donné pour ce sport et avec une immense fierté pour le chemin parcouru.
« Aujourd’hui, mon parcours de footballeur professionnel prend fin, mais tout ce que le football m’a appris restera avec moi pour toujours. Merci, football. »
- Pressinphoto
De nouveaux horizons s’offrent au vétéran
Mettre un terme à sa carrière de joueur conclut un parcours de globe-trotter qui a vu l’ailier évoluer en Espagne, au Portugal, en Italie, aux États-Unis, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis. Tello va désormais étudier ses options en dehors des terrains après plus d’une décennie au niveau professionnel. Sa riche expérience acquise dans plusieurs championnats européens et mondiaux de premier plan pourrait lui ouvrir la voie vers une reconversion dans le coaching ou la direction sportive.
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