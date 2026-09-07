L’Espagnol a publié un message émouvant revenant sur les hauts et les bas de son parcours dans le football, tout en exprimant sa gratitude envers sa famille, ses coéquipiers et les supporters.

Écrivant via son compte Instagram officiel, Tello a déclaré : « Aujourd’hui, il est temps de dire au revoir à une partie de ma vie. Après tant d’années, tant de matches, tant de vestiaires, tant de joie et aussi de moments difficiles, le moment est venu de mettre un terme au football professionnel.

« Le football m’a tout donné. Il m’a permis de réaliser des rêves qui semblaient autrefois impossibles, de rencontrer des personnes que je garderai avec moi pour toujours, et de vivre des moments qui resteront gravés dans ma mémoire toute ma vie. J’ai eu la chance de porter des maillots qui comptent énormément pour moi et de partager ce parcours avec des coéquipiers, des entraîneurs, des membres du staff des clubs, des amis et, surtout, ma famille. »