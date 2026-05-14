« Le football est irrationnel » : Wilfried Nancy réagit à son limogeage du Celtic après un mandat désastreux de 33 matchs

L’ex-manager du Celtic, John van den Brom, est revenu sur son passage éclair et tumultueux chez les Bhoys. Malgré des résultats désastreux qui ont entraîné son limogeage au bout de moins de cinq semaines, il qualifie pourtant cette expérience de « belle ». Recruté directement du Columbus Crew pour succéder à l’ancienne direction, le technicien belge a tenté de refondre l’identité tactique du club. Une audace qui s’est retournée contre lui dès les premiers matchs.

S’exprimant sur le podcast Training Ground Guru, l’Américain a livré un aperçu de son état d’esprit durant cette période : « Honnêtement, ce fut une belle expérience car, avant tout, il y a la passion. Je fais mon travail avec passion. C’est pourquoi j’aime mon métier et que je recherche des joueurs qui jouent avec passion. Dans ce club, chez les supporters et dans la ville, on le ressent. Ça a été incroyable de ce point de vue », a-t-il déclaré.