Getty Images Sport
Traduit par
« Le football est irrationnel » : Wilfried Nancy réagit à son limogeage du Celtic après un mandat désastreux de 33 matchs
Malgré le chaos, l’expérience s’est avérée belle.
L’ex-manager du Celtic, John van den Brom, est revenu sur son passage éclair et tumultueux chez les Bhoys. Malgré des résultats désastreux qui ont entraîné son limogeage au bout de moins de cinq semaines, il qualifie pourtant cette expérience de « belle ». Recruté directement du Columbus Crew pour succéder à l’ancienne direction, le technicien belge a tenté de refondre l’identité tactique du club. Une audace qui s’est retournée contre lui dès les premiers matchs.
S’exprimant sur le podcast Training Ground Guru, l’Américain a livré un aperçu de son état d’esprit durant cette période : « Honnêtement, ce fut une belle expérience car, avant tout, il y a la passion. Je fais mon travail avec passion. C’est pourquoi j’aime mon métier et que je recherche des joueurs qui jouent avec passion. Dans ce club, chez les supporters et dans la ville, on le ressent. Ça a été incroyable de ce point de vue », a-t-il déclaré.
- Getty Images Sport
Les ajustements tactiques et la pression à Glasgow
La chute du Français a été largement attribuée à son obstination à mettre en place un système en 3-4-3, un changement radical par rapport au style auquel l’équipe du Celtic était habituée. Nancy rappelle que le club l’avait justement recruté pour ses idées novatrices. Il admet toutefois que l’immense pression qui pesait sur le club a fini par sceller son sort.
Nancy a expliqué : « Le Celtic m’a engagé pour changer [le style de jeu]. Je ne suis pas un entraîneur conservateur, c’est pour ça qu’ils m’ont engagé. On avait un plan, tout était clair parce que j’avais fait mon travail de préparation. Mais après ça, la pression… On avait encore tout en main pour changer les choses et s’adapter. Mon idée n’était pas de tout changer, c’est impossible. Je ne suis pas assez naïf pour tout bouleverser d’un coup. Je voulais introduire du neuf, progressivement. Seulement, la pression est telle qu’elle a fini par avoir raison de mon projet. »
Pas de regrets sur mon arrivée à Parkhead
Malgré un passage éclair, John Kennedy Nancy garde un souvenir positif de son expérience à Celtic Glasgow, rappelant avoir refusé plusieurs autres offres pour rejoindre l’East End. Son mandat de 33 jours compte parmi les plus courts de l’histoire moderne du club, mais l’entraîneur ne nourrit aucune amertume envers la direction ni envers les supporters pour ce limogeage précipité alors que la course au titre était encore ouverte.
Interrogé sur l’image de marque du club, Nancy a déclaré : « J’apprécie énormément l’image du Celtic. C’est pourquoi j’ai voulu venir, même si j’avais d’autres opportunités dans différents clubs. J’ai remis les choses en perspective. La pression est ce qu’elle est, et ils ont changé d’avis. Mais j’ai passé un excellent moment là-bas. Je n’ai pas eu assez de temps pour mettre en place ma façon d’entraîner, ma façon de faire les choses. Mais c’est comme ça. Je n’ai rien à redire sur ce qui s’est passé là-bas. Ça fait partie de mon parcours. »
- Getty Images Sport
Selon nos informations, Nancy aurait souhaité disposer de davantage de temps.
Pour conclure ses propos sur son départ, Nancy a déclaré : « J’ai bénéficié d’un immense soutien de la part du président et de tout l’entourage. Néanmoins, il y a les résultats. Dans notre métier, il est difficile de faire abstraction de ce paramètre. Le football est parfois irrationnel ; il est donc clair que je n’ai pas eu suffisamment de temps. Les choses auraient pu mieux se passer, mais la vie se résume à une succession de moments. Avec le recul, mon arrivée n’était peut-être pas parfaitement calée. »
Le Celtic occupe actuellement la deuxième place du championnat d’Écosse, à un point du leader, les Hearts, avant leur confrontation décisive de la dernière journée ce samedi.