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Le football est bien plus qu’un sport : c’est une passion. L’El Paso Locomotive FC vient d’engager Cristo Fernandez, l’acteur de la série « Ted Lasso », connu des fans sous le nom de Dani Rojas
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Le club du Locomotive annonce l’arrivée d’une recrue de premier plan.
Depuis plusieurs semaines, les rumeurs indiquaient que Fernandez envisageait une carrière dans le football professionnel. L’attaquant de 35 ans a participé à des essais avec le Chicago Fire 2, puis avec El Paso, plus tôt cette année. Il obtient désormais sa chance en USL. Le club n’a pas divulgué les termes du contrat.
« Cristo est un excellent renfort pour notre effectif, il apporte une nouvelle menace offensive à notre ligne d'attaque », a déclaré Junior Gonzalez, l'entraîneur principal des Locomotive, dans un communiqué. « Sa passion pour le jeu et ses qualités de leader dans notre vestiaire nous permettent de continuer à développer la culture positive à laquelle nous aspirons en tant que club. »
Un parcours complet dans les équipes de jeunes
Pendant un certain temps, tout indiquait que Fernandez se dirigeait vers une carrière professionnelle. Formé au Tecos FC, alors l’un des meilleurs centres de formation, il vit sa progression stoppée net par des blessures à répétition. Encouragé à se tourner vers le cinéma, il incarna un footballeur apprécié et semblait prêt à quitter définitivement le monde du football.
Fernandez a officialisé son retour avec enthousiasme dans un communiqué : « Le football a toujours occupé une place immense dans ma vie et mon identité. Peu importe où la vie m’a mené, le rêve de jouer au niveau professionnel n’a jamais vraiment quitté mon cœur.
Je suis extrêmement reconnaissant envers l’El Paso Locomotive FC – le club, les entraîneurs, le personnel et surtout mes coéquipiers – de m’avoir ouvert leurs portes et offert l’opportunité de jouer dès le premier jour. Ce retour au football professionnel est un acte de foi en soi, un pari audacieux et la preuve qu’il faut continuer à poursuivre ses rêves, quel que soit le chemin. Comme on dit au Mexique : hay que seguirle echando ganas – il faut toujours donner le maximum de soi-même. Je resterai toujours reconnaissant envers Dieu, ma famille et mes amis de croire en moi. Je ne suis peut-être qu’un fou avec des rêves fous… mais être ici avec les « Locos » donne tout son sens à mon parcours. »
- AFP
D’autres membres du casting de « Ted Lasso » s’engagent à leur tour.
Fernandez n'est pas la seule star de la série à avoir un passé footballistique. Kola Bokinni, qui incarnait le capitaine Isaac McAdoo, a évolué au niveau semi-professionnel, tandis que Phil Dunster, remarqué pour son interprétation de Jamie Tartt, l'attaquant marginal, a été salué par plusieurs membres du casting pour ses réelles qualités sur le terrain.
La Locomotive réalise une excellente saison.
L’arrivée de Fernandez intervient à un moment clé pour El Paso. Actuellement quatrième de la Conférence Ouest, le club de l’USL possède la meilleure attaque du championnat. Il avait déjà terminé à cette même place la saison dernière avant d’être éliminé en quarts de finale. Rojas, a minima, devrait renforcer le potentiel offensif de l’équipe.