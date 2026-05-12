Pendant un certain temps, tout indiquait que Fernandez se dirigeait vers une carrière professionnelle. Formé au Tecos FC, alors l’un des meilleurs centres de formation, il vit sa progression stoppée net par des blessures à répétition. Encouragé à se tourner vers le cinéma, il incarna un footballeur apprécié et semblait prêt à quitter définitivement le monde du football.

Fernandez a officialisé son retour avec enthousiasme dans un communiqué : « Le football a toujours occupé une place immense dans ma vie et mon identité. Peu importe où la vie m’a mené, le rêve de jouer au niveau professionnel n’a jamais vraiment quitté mon cœur.

Je suis extrêmement reconnaissant envers l’El Paso Locomotive FC – le club, les entraîneurs, le personnel et surtout mes coéquipiers – de m’avoir ouvert leurs portes et offert l’opportunité de jouer dès le premier jour. Ce retour au football professionnel est un acte de foi en soi, un pari audacieux et la preuve qu’il faut continuer à poursuivre ses rêves, quel que soit le chemin. Comme on dit au Mexique : hay que seguirle echando ganas – il faut toujours donner le maximum de soi-même. Je resterai toujours reconnaissant envers Dieu, ma famille et mes amis de croire en moi. Je ne suis peut-être qu’un fou avec des rêves fous… mais être ici avec les « Locos » donne tout son sens à mon parcours. »