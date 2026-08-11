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Le football colombien suspendu après un séisme de magnitude 7,4 qui laisse derrière lui une traînée de destruction à travers le pays
Une catastrophe naturelle interrompt des matchs
La Division majeure du football colombien, la Dimayor, a temporairement suspendu toutes les compétitions nationales après le séisme de magnitude 7,4 qui a frappé plusieurs régions du pays lundi. La catastrophe naturelle a provoqué d’importants dégâts aux infrastructures et fait au moins 20 morts dans plusieurs grandes villes. La décision de reporter les rencontres concerne tous les matches de l’élite, du Tournoi de promotion et du championnat féminin afin de garantir la sécurité du public.
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L’instance dirigeante publie un communiqué
Les autorités nationales du football ont agi rapidement pour prendre des mesures décisives afin de protéger les supporters, les joueurs et le personnel de match impliqués sur place.
Dans un communiqué officiel, la Dimayor a confirmé le réaménagement du calendrier de la compétition afin de donner la priorité à la sécurité collective : « Les matches se joueront ce mardi 11 août, aux horaires initialement prévus. De même, les matches programmés pour mardi se joueront mercredi 12 août, aux mêmes horaires. »
L’instance dirigeante a également exprimé ses profondes condoléances au nom de tout l’écosystème du football colombien à l’égard des personnes touchées par la tragédie : « Depuis la Dimayor, et au nom des 36 clubs du football professionnel colombien, nous adressons un message de soutien, de force et de solidarité aux familles et aux communautés qui traversent des moments d’inquiétude et de difficulté à la suite de cet événement. »
La tragédie unit la communauté du football
Le message officiel de condoléances reflète la tristesse collective des 36 clubs membres de la Dimayor alors que la Colombie traverse une crise nationale. Cette calamité survient au milieu d’un calendrier national surchargé, obligeant les organisateurs à évaluer la sécurité structurelle des stades et les liaisons de transport vers les lieux de match. Le soutien moral de l’industrie du football constitue un élément crucial de la réponse de solidarité nationale visant à atténuer la détresse des communautés touchées.
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Un léger retard précède la reprise
Les matches de championnat reportés devraient désormais reprendre progressivement le mardi 11 août et le mercredi 12 août. Toutefois, la possibilité de relancer les rencontres reste fortement dépendante des évaluations de sécurité des infrastructures des stades et de l’état de préparation logistique dans les zones touchées par le séisme. La Dimayor et ses clubs membres continuent de suivre de près la situation d’urgence nationale avant de confirmer les modalités de programmation à long terme.
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