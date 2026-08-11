Les autorités nationales du football ont agi rapidement pour prendre des mesures décisives afin de protéger les supporters, les joueurs et le personnel de match impliqués sur place.

Dans un communiqué officiel, la Dimayor a confirmé le réaménagement du calendrier de la compétition afin de donner la priorité à la sécurité collective : « Les matches se joueront ce mardi 11 août, aux horaires initialement prévus. De même, les matches programmés pour mardi se joueront mercredi 12 août, aux mêmes horaires. »

L’instance dirigeante a également exprimé ses profondes condoléances au nom de tout l’écosystème du football colombien à l’égard des personnes touchées par la tragédie : « Depuis la Dimayor, et au nom des 36 clubs du football professionnel colombien, nous adressons un message de soutien, de force et de solidarité aux familles et aux communautés qui traversent des moments d’inquiétude et de difficulté à la suite de cet événement. »