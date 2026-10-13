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« Le football, ce sont des souvenirs » : pourquoi Michael Owen ne veut pas d’une deuxième médaille de champion de Premier League, alors que l’affaire de fair-play financier suscite un débat sur un éventuel retrait du titre de Manchester City
Manchester City fait appel des verdicts de culpabilité dans l’affaire du fair-play financier
Manchester City, aux prises depuis plus de trois ans et demi avec un feuilleton qui perturbe le club, affirme n’avoir commis aucune faute et a fait appel des verdicts de culpabilité rendus par une commission indépendante.
Le club est toutefois accusé par la Premier League d’avoir mené des opérations commerciales « fictives » entre 2009 et 2018. C’est durant cette période que les fondations d’une dynastie sportive moderne ont été posées à l’Etihad Stadium.
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Manchester City pourrait voir ses titres effacés des livres d’histoire
Après avoir goûté aux grands trophées, Manchester City compte désormais huit titres de champion de Premier League, une victoire en Ligue des champions et plusieurs coupes nationales à son prestigieux palmarès. Ces succès ont-ils été obtenus légalement et les sanctions les plus sévères seront-elles prononcées ?
Ces questions restent sans réponse, mais beaucoup continuent de spéculer sur ce qui pourrait arriver. De l’exclusion de l’élite aux retraits de points, en passant par les interdictions de transferts, toutes sortes de sanctions pourraient être infligées à un club qui a dépensé sans compter pour réaliser son rêve.
Si Manchester City est jugé coupable d’avoir enfreint les règles et qu’une forme de « tricherie » lui a permis d’organiser régulièrement des défilés en bus à toit ouvert, ses exploits pourraient être effacés des livres d’histoire.
Dans ce cas, les victoires passées pourraient être attribuées à d’autres. Un tel scénario reste peu probable, car les équipes susceptibles de recevoir des titres rétroactivement ne tiennent pas particulièrement à voir leur palmarès étoffé par charité.
Pourquoi Owen s’oppose à l’attribution rétroactive de titres
Interrogé sur un éventuel retrait de titres, lui qui faisait partie de l’effectif de Manchester United en 2011-12 lorsque City lui avait ravi le titre grâce au but emblématique inscrit par Sergio Aguero dans les dernières secondes de l’ultime journée de la saison, Owen, qui s’exprimait en tant qu’ambassadeur de Casino.org, où les joueurs britanniques peuvent trouver des informations fiables sur les casinos en ligne, a déclaré à GOAL : « Tout dépend de ce dont ils seront reconnus coupables, s’ils sont reconnus coupables, bien sûr.
« Jusqu’à présent, ils ont été reconnus coupables, mais il y a évidemment un appel. C’est très difficile à dire, car il y a six, sept, huit scénarios différents envisageables. On peut parler de retrait de titres, d’amendes, d’interdictions de recrutement, de relégation ou de retraits de points. Il y a tellement de façons différentes de les sanctionner.
« S’ils ont enfreint les règles dans les proportions dont on entend parler, il y aura bien sûr une sanction très, très lourde. On ne peut pas enfreindre les règles et s’en tirer comme ça. On ne peut pas enfreindre les règles comme ils l’auraient fait, selon les informations rapportées, et ne recevoir qu’une petite tape sur les doigts. La sanction sera importante.
« Je pense que j’aurais droit à une médaille de champion supplémentaire si c’était le cas, mais je ne le ressentirais pas comme ça. Pour moi, le football, ce sont des souvenirs, pas quelque chose qu’on vous remet 10, 15 ou 20 ans plus tard. Ce qui compte, c’est l’instant vécu. On reçoit ensuite une médaille, mais elle ne fait que nous ramener à cet instant et à ce qu’on a ressenti.
« C’est comme ça que je vois les choses. Chacun est différent. Je ne fais pas partie de ceux qui souhaitent du mal aux autres pour en tirer un bénéfice. Dans mon esprit, j’ai remporté ce que j’ai remporté, et le reste ne me préoccupe pas aujourd’hui.
« C’est une situation triste, mais je pense qu’elle va encore traîner un bon moment. Tout le monde s’emballe et s’enthousiasme, ou se laisse abattre, mais je pense que cela va prendre très, très longtemps. À mon avis, ça va donc traîner. Il va évidemment falloir attendre de voir ce qui se passe. »
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Quelles sanctions, le cas échéant, seront infligées à Manchester City ?
Ancien attaquant de Liverpool et du Real Madrid, Owen a remporté la Premier League avec Manchester United en 2010-11. Sa carrière lui a également apporté des victoires en Coupe d’Angleterre, en Coupe de la Ligue et en Coupe de l’UEFA, ainsi qu’un Ballon d’Or, autant de beaux souvenirs à se remémorer.
Le dossier de Manchester City continuera toutefois de susciter de vifs débats, car les conséquences pour son passé, son présent et son avenir restent à déterminer. Une décision définitive est censée être rendue d’ici fin janvier 2027, même si de nouveaux recours pourraient alors être déposés.
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