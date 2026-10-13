Interrogé sur un éventuel retrait de titres, lui qui faisait partie de l’effectif de Manchester United en 2011-12 lorsque City lui avait ravi le titre grâce au but emblématique inscrit par Sergio Aguero dans les dernières secondes de l’ultime journée de la saison, Owen, qui s’exprimait en tant qu’ambassadeur de Casino.org, où les joueurs britanniques peuvent trouver des informations fiables sur les casinos en ligne, a déclaré à GOAL : « Tout dépend de ce dont ils seront reconnus coupables, s’ils sont reconnus coupables, bien sûr.

« Jusqu’à présent, ils ont été reconnus coupables, mais il y a évidemment un appel. C’est très difficile à dire, car il y a six, sept, huit scénarios différents envisageables. On peut parler de retrait de titres, d’amendes, d’interdictions de recrutement, de relégation ou de retraits de points. Il y a tellement de façons différentes de les sanctionner.

« S’ils ont enfreint les règles dans les proportions dont on entend parler, il y aura bien sûr une sanction très, très lourde. On ne peut pas enfreindre les règles et s’en tirer comme ça. On ne peut pas enfreindre les règles comme ils l’auraient fait, selon les informations rapportées, et ne recevoir qu’une petite tape sur les doigts. La sanction sera importante.

« Je pense que j’aurais droit à une médaille de champion supplémentaire si c’était le cas, mais je ne le ressentirais pas comme ça. Pour moi, le football, ce sont des souvenirs, pas quelque chose qu’on vous remet 10, 15 ou 20 ans plus tard. Ce qui compte, c’est l’instant vécu. On reçoit ensuite une médaille, mais elle ne fait que nous ramener à cet instant et à ce qu’on a ressenti.

« C’est comme ça que je vois les choses. Chacun est différent. Je ne fais pas partie de ceux qui souhaitent du mal aux autres pour en tirer un bénéfice. Dans mon esprit, j’ai remporté ce que j’ai remporté, et le reste ne me préoccupe pas aujourd’hui.

« C’est une situation triste, mais je pense qu’elle va encore traîner un bon moment. Tout le monde s’emballe et s’enthousiasme, ou se laisse abattre, mais je pense que cela va prendre très, très longtemps. À mon avis, ça va donc traîner. Il va évidemment falloir attendre de voir ce qui se passe. »