Klopp a subi sa première défaite en tant que sélectionneur de l’Allemagne après la défaite 1-0 de l’Allemagne contre la Grèce en Ligue des nations de l’UEFA. Le match disputé à la WWK Arena d’Augsbourg s’est décidé sur une frappe déviée de Dimitris Kourbelis à la 74e minute. Ce résultat a offert aux visiteurs une toute première victoire historique face à l’Allemagne.

Malgré une possession de balle dominée grâce à Joshua Kimmich et Felix Nmecha, les hôtes n’ont pas su convertir leurs occasions importantes. Ils se sont heurtés pendant toute la rencontre à une défense grecque solide et bien organisée. Ce résultat laisse l’Allemagne dans une situation délicate dans le groupe A. De son côté, la Grèce s’empare seule de la première place du classement.