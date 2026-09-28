Getty Images Sport
Traduit par
« Le football, c’est comme ça » : Jurgen Klopp goûte à sa première défaite avec l’Allemagne alors que la Grèce, clinique, signe un exploit historique en Ligue des nations
Victoire historique pour la Grèce
Klopp a subi sa première défaite en tant que sélectionneur de l’Allemagne après la défaite 1-0 de l’Allemagne contre la Grèce en Ligue des nations de l’UEFA. Le match disputé à la WWK Arena d’Augsbourg s’est décidé sur une frappe déviée de Dimitris Kourbelis à la 74e minute. Ce résultat a offert aux visiteurs une toute première victoire historique face à l’Allemagne.
Malgré une possession de balle dominée grâce à Joshua Kimmich et Felix Nmecha, les hôtes n’ont pas su convertir leurs occasions importantes. Ils se sont heurtés pendant toute la rencontre à une défense grecque solide et bien organisée. Ce résultat laisse l’Allemagne dans une situation délicate dans le groupe A. De son côté, la Grèce s’empare seule de la première place du classement.
- Getty Images Sport
Klopp déplore le manque de conviction
Lors de son interview d’après-match avec l’UEFA, Klopp a admis qu’accepter un match nul sans but aurait été bien plus facile à digérer. L’ancien entraîneur de Liverpool a reconnu que l’équipe d’Ivan Jovanovic avait exécuté efficacement sa stratégie de contre-attaque. Il a insisté sur le fait que l’Allemagne devait jouer avec davantage de conviction face au but lorsqu’elle maîtrise le cours du match.
« Le football, c’est comme ça, a déclaré Klopp. Faire match nul ce soir, je l’aurais facilement accepté, mais perdre, c’est dur. Je ne pense pas que nous méritions ça, mais c’est quand même arrivé. La Grèce avait un plan pour le match de ce soir. Nous devons être plus convaincus de ce que nous faisons. »
De grands changements sont attendus lors du prochain match
En revenant sur la bataille tactique, Klopp a souligné que l’adversaire était parvenu à casser leur rythme. Cependant, Klopp a promis de profonds changements dans son onze de départ. L’entraîneur de 59 ans a insisté sur la nécessité de remobiliser rapidement le groupe, affirmant que le staff analysera les images du match afin de corriger les erreurs de placement.
« Nous allons changer l’effectif, changer l’équipe », a ajouté Klopp. « La bonne chose, c’est que l’autre équipe ne sait pas forcément comment nous allons jouer. Nous pouvons tirer beaucoup de choses de ce match, et nous allons le faire, puis nous allons travailler là-dessus. »
- Getty Images Sport
L’attention se tourne vers le choc à Munich
L'Allemagne va désormais quitter Augsbourg et se concentrer pleinement sur la réception de la Serbie. Cette rencontre cruciale aura lieu à l'Allianz Arena de Munich jeudi soir.
Les hommes de Klopp doivent viser trois points vitaux pour relancer leur campagne de Ligue des nations. L'entraîneur cherche aussi à décrocher sa première victoire compétitive à domicile depuis sa prise de fonction.
Dans l'autre match du groupe, la Grèce retrouve ses bases pour recevoir les Pays-Bas. Cette rencontre débutera à Thessalonique le même soir, avec les leaders du groupe qui espèrent surfer sur leur dynamique.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles