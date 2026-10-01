AFP
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Le football bulgare sous le choc après le président d’un club de première division abattu devant son domicile
Le dirigeant de Plovdiv tué devant sa résidence
La fusillade mortelle visant le président d’un club de l’élite bulgare a eu lieu vers 1 heure du matin dans la deuxième plus grande ville du pays. Comme l’a rapporté The Associated Press, la police locale a confirmé avoir reçu un appel d’urgence concernant une personne blessée par balle, avant d’arriver sur les lieux et de découvrir mort ce dirigeant de premier plan dans le secteur des transports. Une procédure préliminaire a été officiellement ouverte tandis que les forces de l’ordre examinent la scène de crime, même si les autorités n’ont pas encore révélé de mobile potentiel ni identifié de suspects.
Le club rend hommage à son sauveur
La direction du club a exprimé sa profonde tristesse après la perte de son président, à qui l’on attribuait largement le sauvetage de l’équipe à l’été 2025 ainsi que la supervision de la reconstruction complète du stade Hristo Botev.
Dans un communiqué publié sur Instagram, le club a déclaré : « PFC Botev Plovdiv exprime sa profonde tristesse après le décès tragique du président du club, Iliyan Filipov. La direction du club, les joueurs et le personnel adressent leurs plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à ses amis. Iliyan Filipov fera à jamais partie de l’histoire du Botev Plovdiv. Sa contribution au sauvetage du club à l’été 2025 et son dévouement à la cause "jaune et noire" resteront dans les mémoires de tous les membres de notre famille.
« Son nom sera écrit en lettres d’or pour les générations à venir, lui qui a supervisé l’achèvement réussi de la reconstruction du stade Hristo Botev, le transformant en l’enceinte sportive la plus moderne de Bulgarie. En ce moment difficile, nous sommes tous aux côtés de sa famille, de ses proches et de ses amis. Qu’il repose en paix. »
Opérations suspendues pendant la période de deuil
Ce meurtre a ravivé de sombres souvenirs des années 1990, lorsque les assassinats de personnalités publiques sur fond de méthodes mafieuses étaient fréquents en Bulgarie, dans un contexte de fortes tensions politiques à l'approche de l'élection présidentielle du mois prochain. En réaction à cette tragédie, le club a suspendu toutes ses activités sportives et a décrété une période de deuil officiel : « Le match amical prévu entre le Botev Plovdiv et le Septemvri Sofia n'aura pas lieu. L'entraînement du jour de l'équipe première masculine a été annulé, tous les joueurs et entraîneurs pleurant la disparition du président Iliyan Filipov. »
Le communiqué ajoute : « En signe de respect envers Iliyan Filipov, tous les matches du centre de formation prévus le week-end prochain ont été reportés. Jusqu'à la rencontre contre le Slavia, le 10 octobre, toutes les séances d'entraînement de l'équipe première se dérouleront à huis clos, et le club s'abstiendra de toute apparition médiatique. Iliyan Filipov rêvait d'un Botev fort et uni, et s'est battu pour cela. Un club dont toute la ville pouvait être fière. Botev est éternel ! »
- AFP
L’effectif endeuillé face à la reprise de la compétition
Plovdiv doit désormais se ressaisir dans un deuil profond avant de reprendre sa campagne de championnat à domicile contre le Slavia Sofia le 10 octobre. Les Canaris occupent actuellement la sixième place du classement de la Première Ligue bulgare avec 16 points en 10 matches, à neuf longueurs du leader, le Levski Sofia, avec un match de plus disputé. Le staff technique se concentrera fortement, à huis clos, sur le rétablissement de la stabilité mentale, alors que l’équipe tente de préserver ses ambitions de qualification européenne.
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