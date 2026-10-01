Le football bulgare sous le choc après le président d’un club de première division abattu devant son domicile

La direction du club a exprimé sa profonde tristesse après la perte de son président, à qui l’on attribuait largement le sauvetage de l’équipe à l’été 2025 ainsi que la supervision de la reconstruction complète du stade Hristo Botev.

Dans un communiqué publié sur Instagram, le club a déclaré : « PFC Botev Plovdiv exprime sa profonde tristesse après le décès tragique du président du club, Iliyan Filipov. La direction du club, les joueurs et le personnel adressent leurs plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à ses amis. Iliyan Filipov fera à jamais partie de l’histoire du Botev Plovdiv. Sa contribution au sauvetage du club à l’été 2025 et son dévouement à la cause "jaune et noire" resteront dans les mémoires de tous les membres de notre famille.

« Son nom sera écrit en lettres d’or pour les générations à venir, lui qui a supervisé l’achèvement réussi de la reconstruction du stade Hristo Botev, le transformant en l’enceinte sportive la plus moderne de Bulgarie. En ce moment difficile, nous sommes tous aux côtés de sa famille, de ses proches et de ses amis. Qu’il repose en paix. »



