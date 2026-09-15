AFP
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Le football bolivien secoué par des allégations de menaces de mort, alors qu’un gardien a été pris pour cible avant une correction 6-0
Le gardien remplacé à la suite d’une controverse
Le gardien Ferrel a débuté la rencontre de la 19e journée à l’Estadio Municipal de Villa Ingenio, mais a été remplacé avant la mi-temps après avoir encaissé trois buts. Always Ready s’est finalement imposé 6-0 avec autorité grâce à une prestation offensive dominante. Cependant, le résultat final a immédiatement fait l’objet d’un examen minutieux après des révélations alarmantes concernant la grave intimidation dirigée contre les visiteurs avant le coup d’envoi.
- Getty Images Sport
L’entraîneur révèle des menaces d’extorsion
S’exprimant après le match, l’entraîneur principal de Guabira, Eguez, a révélé publiquement les demandes d’extorsion visant le gardien et sa famille proche. Condamnant cette intimidation, Eguez a déclaré, comme le rapporte Associated Press : « Nous ne pouvons pas mener une analyse sérieuse quand des menaces de mort sont en jeu. Il se passe quelque chose de suspect et cela doit faire l’objet d’une enquête. Le sport a été entaché. Mon gardien a reçu des menaces contre sa vie, celle de sa femme et de sa mère. On lui a dit que s’il ne payait pas une somme précise ou n’encaissait pas trois buts, elles seraient tuées. »
Les autorités appellent à une intervention judiciaire
Le syndicat des footballeurs professionnels boliviens (Fabol) et l’équipe juridique du club Always Ready ont tous deux appelé les autorités à intervenir et à déterminer la validité du résultat du match. Réclamant une action décisive des forces de l’ordre, le secrétaire général de Fabol, David Paniagua, a déclaré : « Ce qui est arrivé aux joueurs de Guabira ne peut pas rester sans enquête. Un précédent clair doit être établi dans le football bolivien. »
Soulignant la nécessité de protéger l’intégrité du sport, le conseiller juridique d’Always Ready, Marcelo Ortiz, a ajouté : « Le football ne doit pas être entaché. Nous demanderons au ministère public d’ouvrir une enquête afin que l’intégrité du sport soit préservée. »
- LaPresse
Les autorités ouvrent une enquête sur l’intégrité
Le bureau du procureur et les responsables de l’intégrité de la fédération devraient ouvrir une enquête formelle afin d’identifier les personnes à l’origine du système d’extorsion. Sur le terrain, Always Ready reste à égalité avec le leader du championnat, Bolivar, dans une intense course au titre national. Pendant ce temps, Guabira, neuvième, doit vite se remobiliser et se reconcentrer sur le terrain alors que l’enquête judiciaire plus large se met en place.
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