Le syndicat des footballeurs professionnels boliviens (Fabol) et l’équipe juridique du club Always Ready ont tous deux appelé les autorités à intervenir et à déterminer la validité du résultat du match. Réclamant une action décisive des forces de l’ordre, le secrétaire général de Fabol, David Paniagua, a déclaré : « Ce qui est arrivé aux joueurs de Guabira ne peut pas rester sans enquête. Un précédent clair doit être établi dans le football bolivien. »

Soulignant la nécessité de protéger l’intégrité du sport, le conseiller juridique d’Always Ready, Marcelo Ortiz, a ajouté : « Le football ne doit pas être entaché. Nous demanderons au ministère public d’ouvrir une enquête afin que l’intégrité du sport soit préservée. »