AFP
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« Le football a un côté plus violent » : Gavi affirme qu'il ne souhaite PAS que les joueurs argentins soient suspendus après la bagarre qui a suivi la victoire de l'Espagne en finale de la Coupe du monde
Gavi appelle au calme après les incidents survenus dans le New Jersey.
Gavi a pris l'initiative d'apaiser les tensions croissantes entre l'Espagne et l'Argentine à la suite de leur affrontement explosif en finale de la Coupe du monde. Le joueur de 21 ans s'est retrouvé au cœur d'une altercation physique dans le New Jersey, où il a été pris à partie par Paredes lors d'une bagarre générale qui a éclaté après le coup de sifflet final.
De retour dans sa ville natale de Los Palacios y Villafranca, où il était honoré aux côtés du Parisien Fabián Ruiz, le milieu de terrain a pris la parole au sujet des éventuelles sanctions de la FIFA à l’encontre de ses homologues argentins. « Non, pour être honnête, je ne pense pas qu’ils devraient être suspendus », a-t-il affirmé, selon Marca. « Je comprends que ce n’est pas un bon exemple pour les enfants, mais le football a aussi un côté plus violent. Peut-être que la chose la plus logique pour moi serait de les expulser pendant le match, mais comme je l’ai dit, au final, je pense que tout cela fait partie du football et que c’est comme ça que ça doit être. »
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Paredes sous le feu des projecteurs pour son comportement agressif
La polémique porte principalement sur le comportement du milieu de terrain de Boca Juniors, Paredes, qui a été vu en train de donner un coup à la gorge d’Eric Garcia avant de projeter Gavi au sol. L’incident a éclaté peu après le coup de sifflet, lorsque Nahuel Molina a frappé Rodri, provoquant une scène chaotique qui a nécessité l’intervention du sélectionneur argentin Lionel Scaloni.
Malgré les critiques croissantes des observateurs, le milieu de terrain argentin campe sur ses positions. Dans une récente publication sur les réseaux sociaux, Paredes s’est contenté de saluer l’effort collectif de son équipe et d’exprimer sa fierté de représenter son pays, sans présenter d’excuses ni aborder la controverse qui l’entoure.
Yamal se joint aux festivités d’un clin d’œil malicieux
Si Gavi a affiché un parfait fair-play lors de l'hommage rendu dans sa ville natale, son coéquipier Lamine Yamal a préféré alimenter la rivalité lors du défilé madrilène célébrant le titre de l'Espagne. Le jeune prodige a été surpris en train de rire et de brandir une pancarte confectionnée par un supporter comparant l'incident entre les deux rivaux à un combat de boxe entre célébrités. Cette pancarte, qui faisait référence à la célèbre soirée de boxe « Velada del Año », a visiblement amusé le jeune homme de 19 ans alors qu’il célébrait le premier titre mondial de l’Espagne depuis 2010.
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Un accueil de héros à Los Palacios
De retour à Los Palacios y Villafranca, l’attention s’est portée sur les héros locaux qui ont contribué à conquérir le monde. Gavi et Fabián ont reçu chacun leur poids en tomates, une tradition locale : 68,5 kg pour le premier, 84,5 kg pour le second. La municipalité a par ailleurs annoncé son intention de donner le nom des deux joueurs à des terrains de football locaux et d’ériger, à terme, un monument en leur honneur aux côtés de la statue du légendaire défenseur espagnol Jesús Navas, présent lors de la cérémonie. Cet hommage a rappelé la dimension humaine de ces stars, loin des batailles acharnées des tournois internationaux.
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