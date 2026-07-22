Gavi a pris l'initiative d'apaiser les tensions croissantes entre l'Espagne et l'Argentine à la suite de leur affrontement explosif en finale de la Coupe du monde. Le joueur de 21 ans s'est retrouvé au cœur d'une altercation physique dans le New Jersey, où il a été pris à partie par Paredes lors d'une bagarre générale qui a éclaté après le coup de sifflet final.

De retour dans sa ville natale de Los Palacios y Villafranca, où il était honoré aux côtés du Parisien Fabián Ruiz, le milieu de terrain a pris la parole au sujet des éventuelles sanctions de la FIFA à l’encontre de ses homologues argentins. « Non, pour être honnête, je ne pense pas qu’ils devraient être suspendus », a-t-il affirmé, selon Marca. « Je comprends que ce n’est pas un bon exemple pour les enfants, mais le football a aussi un côté plus violent. Peut-être que la chose la plus logique pour moi serait de les expulser pendant le match, mais comme je l’ai dit, au final, je pense que tout cela fait partie du football et que c’est comme ça que ça doit être. »