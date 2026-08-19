Interrogé sur le fait de savoir si l’ancien entraîneur de Chelsea et de Manchester United subit moins de pression pour proposer un football séduisant, compte tenu des difficultés récentes à remporter les plus grands trophées sur la scène nationale et européenne, McManaman, qui s’exprimait auprès de GOAL avec l’aimable concours de Disney+, qui diffusera sur ESPN ce samedi le premier match de Mourinho en Liga depuis son retour sur le banc, lorsque le Real se déplacera sur la pelouse de l’Espanyol, a déclaré : « Je pense que quand on parle du Real Madrid, il y a une légère différence.

« [Fabio] Capello a remporté le championnat il y a bien longtemps et s’est fait huer pratiquement à chaque match pour avoir gagné 1-0, donc je pense qu’il y a clairement aussi une question de contenu.

« Ils doivent être plus difficiles à battre, ils doivent courir, ils doivent travailler dur, mais vous et moi savons que cela devrait simplement être la base, le minimum syndical : il faut se donner à fond, courir encore et encore, et si vous passez un mauvais match, ce qui arrive à tout le monde, vous courez, vous courez, vous courez et vous aidez les autres.

« Je pense qu’il doit y avoir une certaine dose de style, mais je ne crois pas que ce sera un problème avec le Real ou le Barça, le style vient, les joueurs qu’ils ont ont ce style, cela fait simplement partie de leur ADN, cela se produira naturellement sur le terrain parce que c’est ce qu’ils font.

« Je m’attends à ce que le Real marque beaucoup de buts cette année, c’est généralement le cas, ils en avaient marqué beaucoup sous Jose la dernière fois, mais son équipe s’est battue contre Pep [Guardiola] et cette équipe-là : ils ont remporté un championnat, une Coupe du Roi, une Supercoupe face à Barcelone, mais c’était en trois ans. Il leur faudra faire plus que cela cette année, je pense.

« Leurs investissements sont à nouveau importants. Après leur investissement en défense l’an dernier, ils ont remis ça cette année, avec quelques bonnes recrues. Trois défenseurs ont été recrutés, en plus des trois de l’an dernier, [Alvaro] Carreras, [Dean] Huijsen, etc.

« Il en a fait venir trois autres, donc on pouvait voir où il pensait que se situait la faiblesse, et vous savez qu’il veut avant tout être solide derrière, et puis ce quatuor offensif, vous savez qu’il marquera des buts avec une facilité déconcertante, il n’y a aucun problème à ce niveau-là en Liga. »