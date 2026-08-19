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Le fond plutôt que la forme : José Mourinho doit-il simplement gagner au Real Madrid ? La légende du Real Madrid Steve McManaman explique la mission du « Special One » au Santiago Bernabéu
Les « galactiques » du Real Madrid de 2026 sont passés à côté des trophées majeurs
La mythique politique de recrutement des « Galactiques » du président Florentino Perez n’est peut-être plus aussi présente en 2026 qu’elle l’a été par le passé, mais un effectif rempli de stars a été constitué dans la capitale espagnole, et un retour annuel, sous forme de trophées, est exigé en échange d’importants investissements de confiance et d’argent.
L’attaquant français Kylian Mbappe a rejoint les rangs du club en 2024 et devait partir à la conquête de l’insaisissable Ligue des champions et du Ballon d’Or à Madrid, mais il n’a pas encore obtenu de récompense tangible pour les 86 buts qu’il a inscrits et les deux Souliers d’or qu’il a remportés.
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Mourinho travaille avec Mbappé, Vini Jr et Bellingham
Vinicius Junior a, après avoir brièvement alimenté les rumeurs de transfert, signé un nouveau contrat, tandis que Jude Bellingham a retrouvé son meilleur niveau avec l’Angleterre lors de la Coupe du monde 2026 et que le prometteur adolescent ivoirien Yan Diomande est arrivé dans le cadre d’un transfert de 140 millions d’euros (120 M£/162 M$).
Collectivement, ils ont pour mission d’arracher la domination nationale à leur rival du Clasico, le FC Barcelone. Mourinho a été appelé pour aider dans cette quête, avec le Portugais énigmatique de retour à Bernabeu 13 ans après la fin de son précédent passage au Real Madrid.
La mission de Mourinho : le Special One aura-t-il le droit de gagner sans la manière ?
Interrogé sur le fait de savoir si l’ancien entraîneur de Chelsea et de Manchester United subit moins de pression pour proposer un football séduisant, compte tenu des difficultés récentes à remporter les plus grands trophées sur la scène nationale et européenne, McManaman, qui s’exprimait auprès de GOAL avec l’aimable concours de Disney+, qui diffusera sur ESPN ce samedi le premier match de Mourinho en Liga depuis son retour sur le banc, lorsque le Real se déplacera sur la pelouse de l’Espanyol, a déclaré : « Je pense que quand on parle du Real Madrid, il y a une légère différence.
« [Fabio] Capello a remporté le championnat il y a bien longtemps et s’est fait huer pratiquement à chaque match pour avoir gagné 1-0, donc je pense qu’il y a clairement aussi une question de contenu.
« Ils doivent être plus difficiles à battre, ils doivent courir, ils doivent travailler dur, mais vous et moi savons que cela devrait simplement être la base, le minimum syndical : il faut se donner à fond, courir encore et encore, et si vous passez un mauvais match, ce qui arrive à tout le monde, vous courez, vous courez, vous courez et vous aidez les autres.
« Je pense qu’il doit y avoir une certaine dose de style, mais je ne crois pas que ce sera un problème avec le Real ou le Barça, le style vient, les joueurs qu’ils ont ont ce style, cela fait simplement partie de leur ADN, cela se produira naturellement sur le terrain parce que c’est ce qu’ils font.
« Je m’attends à ce que le Real marque beaucoup de buts cette année, c’est généralement le cas, ils en avaient marqué beaucoup sous Jose la dernière fois, mais son équipe s’est battue contre Pep [Guardiola] et cette équipe-là : ils ont remporté un championnat, une Coupe du Roi, une Supercoupe face à Barcelone, mais c’était en trois ans. Il leur faudra faire plus que cela cette année, je pense.
« Leurs investissements sont à nouveau importants. Après leur investissement en défense l’an dernier, ils ont remis ça cette année, avec quelques bonnes recrues. Trois défenseurs ont été recrutés, en plus des trois de l’an dernier, [Alvaro] Carreras, [Dean] Huijsen, etc.
« Il en a fait venir trois autres, donc on pouvait voir où il pensait que se situait la faiblesse, et vous savez qu’il veut avant tout être solide derrière, et puis ce quatuor offensif, vous savez qu’il marquera des buts avec une facilité déconcertante, il n’y a aucun problème à ce niveau-là en Liga. »
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La Liga 2026-27 : le Real Madrid tente de détrôner le champion Barcelone
Mourinho a bâti sa carrière, et s’est forgé une réputation comme l’un des plus grands cerveaux tactiques de la génération moderne, en remportant des trophées majeurs à peu près partout où il est passé.
La question s’est parfois posée de savoir si, à 63 ans, il peut de nouveau atteindre les sommets de la Liga et de la Ligue des champions. Le Real le soutient pour qu’il y parvienne, avec des joueurs comme Mbappe et Vinicius Junior à sa disposition, et espère prendre un départ canon dans ses projets pour 2026-2027.
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