Interrogé sur le fait de savoir si l’ancien entraîneur de Chelsea et de Manchester United subit moins de pression pour proposer un football séduisant au vu des difficultés récentes à remporter les plus grands titres sur la scène nationale comme internationale, McManaman, qui s’exprimait auprès de GOAL avec l’aimable concours d’ESPN sur Disney+, qui diffusera ce samedi le premier match de Mourinho en Liga depuis son retour à la tête de l’équipe lorsque le Real se déplacera chez l’Espanyol, a déclaré : « Je pense que quand on parle du Real Madrid, c’est légèrement différent.

« [Fabio] Capello a remporté le championnat il y a bien longtemps et s’est fait huer pratiquement à chaque match pour des victoires 1-0, donc je pense qu’il y a clairement aussi une question de fond.

« Ils doivent être plus difficiles à battre, ils doivent courir, ils doivent travailler dur, mais vous et moi savons que cela devrait simplement être la base, le minimum syndical : vous vous donnez à fond, vous courez encore et encore et, si vous passez un mauvais match, ce qui arrive à tout le monde, vous courez, vous courez, vous courez et vous aidez les autres.

« Je pense qu’il doit y avoir une certaine dose de style, mais je ne pense pas que ce sera un problème pour Madrid ou le Barça, le style vient, les joueurs qu’ils ont ont ce style, cela fait simplement partie de leur ADN, cela viendra naturellement sur le terrain parce que c’est ce qu’ils font.

« Je m’attends à ce que Madrid marque beaucoup de buts cette année, c’est généralement le cas, ils en avaient marqué beaucoup sous Jose la dernière fois, mais son équipe s’est battue contre Pep [Guardiola] et cette équipe-là : ils ont remporté un championnat, une Coupe du Roi, une Supercoupe face à Barcelone, mais c’était en trois ans. Il faudra faire plus que cela cette année, je pense.

« Leur investissement est encore important. Après leur investissement en défense l’an dernier, ils ont remis ça cette année, avec quelques bonnes nouvelles recrues. Trois défenseurs ont été recrutés, après les trois de l’année dernière, [Alvaro] Carreras, [Dean] Huijsen, etc.

« Il en a fait venir trois autres, donc on pouvait voir où il pensait que se situait la faiblesse et vous savez qu’il veut avant tout être solide derrière, puis avec ce quatuor offensif, vous savez qu’ils marqueront des buts avec une grande facilité, il n’y a aucun problème à ce niveau-là en Liga. »