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Le fond plutôt que la forme : José Mourinho doit-il simplement gagner au Real Madrid ? La légende du Real Madrid Steve McManaman explique la mission du « Special One » à Santiago Bernabéu
Les « Galactiques » du Real Madrid de 2026 sont passés à côté des titres majeurs
La célèbre politique de recrutement des « Galactiques » du président Florentino Perez n’est peut-être plus aussi présente en 2026 qu’elle l’a été par le passé, mais un effectif constellé de stars a été assemblé dans la capitale espagnole, et un retour annuel, sous forme de trophées, est exigé en échange d’importants investissements de confiance et d’argent.
L’attaquant français Kylian Mbappe a rejoint les rangs en 2024 et devait partir à la conquête de l’insaisissable Ligue des champions et du Ballon d’Or à Madrid, mais il n’a pas encore obtenu de récompense concrète pour les 86 buts qu’il a inscrits et les deux Soulier d’or qu’il a remportés.
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Mourinho travaille avec Mbappé, Vini Jr et Bellingham
Vinicius Junior a, après avoir brièvement suscité des rumeurs de transfert, signé un nouveau contrat, tandis que Jude Bellingham a retrouvé son meilleur niveau avec l’Angleterre lors de la Coupe du monde 2026 et que le prometteur adolescent ivoirien Yan Diomande est arrivé dans le cadre d’un transfert de 140 millions d’euros (120 M£/162 M$).
Collectivement, ils ont pour mission d’arracher la domination nationale aux mains du rival du Clasico, le FC Barcelone. Mourinho a été appelé pour aider dans cette quête, le Portugais énigmatique faisant son retour à Bernabeu 13 ans après la fin de son précédent passage au Real Madrid.
La mission de Mourinho : le Special One sera-t-il autorisé à gagner en jouant mal ?
Interrogé sur le fait de savoir si l’ancien entraîneur de Chelsea et de Manchester United subit moins de pression pour proposer un football séduisant au vu des difficultés récentes à remporter les plus grands titres sur la scène nationale comme internationale, McManaman, qui s’exprimait auprès de GOAL avec l’aimable concours d’ESPN sur Disney+, qui diffusera ce samedi le premier match de Mourinho en Liga depuis son retour à la tête de l’équipe lorsque le Real se déplacera chez l’Espanyol, a déclaré : « Je pense que quand on parle du Real Madrid, c’est légèrement différent.
« [Fabio] Capello a remporté le championnat il y a bien longtemps et s’est fait huer pratiquement à chaque match pour des victoires 1-0, donc je pense qu’il y a clairement aussi une question de fond.
« Ils doivent être plus difficiles à battre, ils doivent courir, ils doivent travailler dur, mais vous et moi savons que cela devrait simplement être la base, le minimum syndical : vous vous donnez à fond, vous courez encore et encore et, si vous passez un mauvais match, ce qui arrive à tout le monde, vous courez, vous courez, vous courez et vous aidez les autres.
« Je pense qu’il doit y avoir une certaine dose de style, mais je ne pense pas que ce sera un problème pour Madrid ou le Barça, le style vient, les joueurs qu’ils ont ont ce style, cela fait simplement partie de leur ADN, cela viendra naturellement sur le terrain parce que c’est ce qu’ils font.
« Je m’attends à ce que Madrid marque beaucoup de buts cette année, c’est généralement le cas, ils en avaient marqué beaucoup sous Jose la dernière fois, mais son équipe s’est battue contre Pep [Guardiola] et cette équipe-là : ils ont remporté un championnat, une Coupe du Roi, une Supercoupe face à Barcelone, mais c’était en trois ans. Il faudra faire plus que cela cette année, je pense.
« Leur investissement est encore important. Après leur investissement en défense l’an dernier, ils ont remis ça cette année, avec quelques bonnes nouvelles recrues. Trois défenseurs ont été recrutés, après les trois de l’année dernière, [Alvaro] Carreras, [Dean] Huijsen, etc.
« Il en a fait venir trois autres, donc on pouvait voir où il pensait que se situait la faiblesse et vous savez qu’il veut avant tout être solide derrière, puis avec ce quatuor offensif, vous savez qu’ils marqueront des buts avec une grande facilité, il n’y a aucun problème à ce niveau-là en Liga. »
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Liga 2026-2027 : le Real Madrid tente de détrôner le champion, le FC Barcelone
Mourinho a bâti sa carrière, et s’est forgé une réputation comme l’un des plus grands esprits tactiques de la génération moderne, en remportant des trophées majeurs à peu près partout où il est passé.
La question s’est parfois posée de savoir si, à 63 ans, il peut de nouveau atteindre les sommets de la Liga et de la Ligue des champions. Le Real le soutient pour qu’il y parvienne, avec des joueurs comme Mbappe et Vinicius Junior à sa disposition, et espérera prendre un excellent départ dans ses ambitions en 2026-2027.
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