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Yosua Arya

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Le flop de Chelsea se dirige vers la Bundesliga alors que le RB Leipzig se rapproche d’un accord pour un transfert définitif

Mercato
RB Leipzig
M. Guiu
Chelsea
Premier League
Bundesliga

L’attaquant de Chelsea Marc Guiu se rapproche d’un transfert définitif vers le club de Bundesliga du RB Leipzig après avoir été écarté du groupe de Xabi Alonso. L’attaquant de 20 ans devrait quitter Stamford Bridge à l’issue d’une saison frustrante, marquée par un temps de jeu limité en championnat.

  • Leipzig se rapproche de Guiu

    Leipzig est sur le point de trouver un accord de principe pour recruter l’attaquant de Chelsea Guiu, selon The Athletic. Si le transfert n’est pas encore officiellement bouclé, toutes les parties s’attendent fermement à ce que l’opération se réalise sans aucune complication.

    Le joueur de 20 ans se prépare à quitter définitivement Stamford Bridge après être totalement tombé en disgrâce. Chelsea réclamait initialement un montant d’environ 25 millions de livres sterling pour l’attaquant espagnol, mais le club a choisi d’abaisser son évaluation plus tôt cette semaine afin de faciliter son départ.

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    Écarté des plans d’Alonso

    Le départ de Guiu est devenu inévitable après que l’entraîneur Alonso l’a écarté du groupe de Chelsea pour ses deux premiers matches de la saison, contre Fulham en Premier League et Luton Town en League Cup. Le coach a très clairement fait comprendre que le jeune attaquant n’entrait pas dans ses plans tactiques à long terme.

    Ce transfert imminent marque une fin étonnamment rapide au passage de Guiu dans l’ouest de Londres. Il avait signé un contrat de six ans en juillet 2024 après que Chelsea a levé une clause libératoire de 6 millions d’euros pour l’arracher à Barcelone, où le joueur formé à La Masia n’avait disputé que sept matches avec l’équipe première.

  • Un prêt frustrant

    Guiu a vécu une campagne nationale mouvementée la saison dernière, avec seulement huit apparitions en Premier League et une seule titularisation en championnat. Chelsea l’a d’abord prêté à Sunderland, mais ce passage a été brutalement écourté après moins d’un mois afin de pallier une soudaine crise au poste d’avant-centre à Stamford Bridge.

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    La refonte des attaquants de Chelsea

    Guiu est désormais en passe de devenir le troisième avant-centre reconnu à quitter Stamford Bridge lors de l'actuel mercato. Il emboîte le pas à Nicolas Jackson et Liam Delap, qui ont récemment bouclé des transferts définitifs vers Aston Villa et Nottingham Forest, respectivement.

    Chelsea a profondément restructuré ses options offensives avant la nouvelle saison de Premier League. Joao Pedro s'est solidement installé comme l'avant-centre numéro un incontesté du club, tandis que les recrues estivales Emmanuel Emegha et Danny Welbeck ont fait le déplacement afin d'apporter une nouvelle concurrence dans le dernier tiers.

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