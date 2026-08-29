Leipzig est sur le point de trouver un accord de principe pour recruter l’attaquant de Chelsea Guiu, selon The Athletic. Si le transfert n’est pas encore officiellement bouclé, toutes les parties s’attendent fermement à ce que l’opération se réalise sans aucune complication.

Le joueur de 20 ans se prépare à quitter définitivement Stamford Bridge après être totalement tombé en disgrâce. Chelsea réclamait initialement un montant d’environ 25 millions de livres sterling pour l’attaquant espagnol, mais le club a choisi d’abaisser son évaluation plus tôt cette semaine afin de faciliter son départ.