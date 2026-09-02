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Le flop de Chelsea Mykhailo Mudryk sort du silence après avoir bouclé son transfert spectaculaire à Tottenham pour retrouver Roberto De Zerbi lors d’un double raid à Stamford Bridge
Tottenham boucle un doublé sur le marché aux dépens de Chelsea
Tottenham Hotspur a obtenu Mudryk en prêt pour une saison en provenance de Chelsea, avec une option pour rendre le transfert définitif contre 75 millions de livres sterling. Peu après l’annonce de l’arrivée du joueur de 25 ans, les Spurs ont bouclé un accord de 7 millions de livres sterling pour son ancien coéquipier de Stamford Bridge Tosin, qui arrive pour remplacer Kevin Danso, parti en prêt à Sunderland.
Mudryk devient le premier joueur à être transféré directement entre les rivaux londoniens depuis que le gardien Carlo Cudicini avait fait le même choix en 2009. Ces arrivées constituent les neuvième et dixième recrues de l’été de Tottenham, portant les dépenses totales du club sur ce mercato à près de 400 millions de livres sterling, après les arrivées plus tôt de Sandro Tonali, Mateus Fernandes et Savio.
- Newspix
Mudryk a hâte de retravailler avec De Zerbi
Réagissant à ce transfert, Mudryk a exprimé sa joie de retrouver son ancien entraîneur. « C'est un super sentiment », a-t-il déclaré au site officiel de Tottenham. « J'ai hâte de commencer à m'entraîner et à jouer pour le club, et je suis très enthousiaste à l'idée de retrouver Roberto De Zerbi.
« Je suis un joueur qui apporte de la vitesse et de la créativité, et je veux aider aussi bien sur le plan offensif que défensif. Je veux enthousiasmer les supporters. Je vois qu'il y a ici un effectif solide avec de bons joueurs, et j'ai hâte de partager le terrain et des moments spéciaux avec eux. »
De Zerbi, qui a entraîné Mudryk pendant la saison 2021-2022 au Shakhtar Donetsk, s'est lui aussi réjoui de ces retrouvailles. « Ayant travaillé avec Misha plus tôt dans sa carrière, je sais exactement ce qu'il peut apporter à notre équipe », a déclaré De Zerbi. « Il a la qualité pour changer un match grâce à sa vitesse et à sa capacité dans les un-contre-un, et c'est un talent offensif enthousiasmant. J'attendrai beaucoup de Misha et c'est notre travail de l'aider à trouver la meilleure version de lui-même. Si nous y parvenons, alors il peut devenir un joueur très important pour nous. Je suis très heureux qu'il ait choisi de venir ici, et j'ai hâte de retravailler avec lui. »
La recrue défensive Tosin a également exprimé son enthousiasme : « Je suis à un moment important de ma carrière et, après avoir parlé avec l'entraîneur principal et compris le type de football qu'il veut pratiquer, je pense que cela correspond très bien. Il veut que l'équipe joue avec courage et c'est quelque chose que j'essaie toujours de faire. Je veux atteindre le plus haut niveau possible, pousser cette équipe et ce club autant que possible vers la place que nous méritons. C'est quelque chose qui doit être fait chaque jour, surtout à l'entraînement, et c'est cette mentalité que j'apporterai au club. »
Changement de cap tardif après des cibles manquées
Tottenham s’est tourné vers Mudryk après des déconvenues le jour de la date limite du mercato ailleurs, après avoir échoué à recruter Cody Gakpo de Liverpool et Iliman Ndiaye d’Everton, qui a finalement choisi Manchester City.
Ce transfert offre à l’Ukrainien l’occasion de relancer sa carrière. Arrivé à Chelsea pour 62 millions de livres sterling en janvier 2023, Mudryk a passé 20 mois sur la touche en raison de présumées violations des règles antidopage à la suite d’un échantillon d’urine non conforme. Il a été autorisé à rejouer en juillet après que la Fédération anglaise de football et l’Agence mondiale antidopage ont réglé l’affaire, lui qui n’avait plus disputé de match officiel depuis novembre 2024.
- AFP
Retrouver la grande forme dans le nord de Londres
Mudryk a connu l’une des meilleures périodes de sa carrière sous les ordres de De Zerbi au Shakhtar Donetsk et cherchera désormais à obtenir un temps de jeu régulier. De Zerbi attendant un engagement total, l’ailier doit rapidement retrouver le rythme de la compétition et s’imposer dans l’effectif remanié de Tottenham.
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