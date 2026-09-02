Réagissant à ce transfert, Mudryk a exprimé sa joie de retrouver son ancien entraîneur. « C'est un super sentiment », a-t-il déclaré au site officiel de Tottenham. « J'ai hâte de commencer à m'entraîner et à jouer pour le club, et je suis très enthousiaste à l'idée de retrouver Roberto De Zerbi.

« Je suis un joueur qui apporte de la vitesse et de la créativité, et je veux aider aussi bien sur le plan offensif que défensif. Je veux enthousiasmer les supporters. Je vois qu'il y a ici un effectif solide avec de bons joueurs, et j'ai hâte de partager le terrain et des moments spéciaux avec eux. »

De Zerbi, qui a entraîné Mudryk pendant la saison 2021-2022 au Shakhtar Donetsk, s'est lui aussi réjoui de ces retrouvailles. « Ayant travaillé avec Misha plus tôt dans sa carrière, je sais exactement ce qu'il peut apporter à notre équipe », a déclaré De Zerbi. « Il a la qualité pour changer un match grâce à sa vitesse et à sa capacité dans les un-contre-un, et c'est un talent offensif enthousiasmant. J'attendrai beaucoup de Misha et c'est notre travail de l'aider à trouver la meilleure version de lui-même. Si nous y parvenons, alors il peut devenir un joueur très important pour nous. Je suis très heureux qu'il ait choisi de venir ici, et j'ai hâte de retravailler avec lui. »

La recrue défensive Tosin a également exprimé son enthousiasme : « Je suis à un moment important de ma carrière et, après avoir parlé avec l'entraîneur principal et compris le type de football qu'il veut pratiquer, je pense que cela correspond très bien. Il veut que l'équipe joue avec courage et c'est quelque chose que j'essaie toujours de faire. Je veux atteindre le plus haut niveau possible, pousser cette équipe et ce club autant que possible vers la place que nous méritons. C'est quelque chose qui doit être fait chaque jour, surtout à l'entraînement, et c'est cette mentalité que j'apporterai au club. »



