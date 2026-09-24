Le sélectionneur du Danemark, Brian Riemer, a dissipé tout malentendu autour de l’essai d’Erling Haaland au FC Copenhague en 2017, avant le match de Ligue des nations de l’UEFA de jeudi contre la Norvège. Lors de sa conférence de presse à l’Ullevaal Stadion, Riemer est revenu sur son rôle durant le séjour d’une semaine de Haaland au Danemark, alors qu’il était encore jeune.

À l’époque, le sélectionneur de la Norvège, Stale Solbakken, était l’entraîneur du FCK, tandis que Riemer dirigeait l’équipe des moins de 19 ans du club.

Solbakken a publiquement blanchi Riemer lors de son propre point presse, confirmant que son ancien adjoint n’avait aucune responsabilité dans l’échec de la signature de l’attaquant.