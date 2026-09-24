Getty Images Sport
Traduit par
Le flop à 200 M de Haaland ! Le sélectionneur du Danemark, Riemer, insiste sur le fait qu’il n’a pas snobé Erling lors d’un essai danois secret
Riemer évoque l’histoire de l’essai d’Erling Haaland avant le choc à Oslo
Le sélectionneur du Danemark, Brian Riemer, a dissipé tout malentendu autour de l’essai d’Erling Haaland au FC Copenhague en 2017, avant le match de Ligue des nations de l’UEFA de jeudi contre la Norvège. Lors de sa conférence de presse à l’Ullevaal Stadion, Riemer est revenu sur son rôle durant le séjour d’une semaine de Haaland au Danemark, alors qu’il était encore jeune.
À l’époque, le sélectionneur de la Norvège, Stale Solbakken, était l’entraîneur du FCK, tandis que Riemer dirigeait l’équipe des moins de 19 ans du club.
Solbakken a publiquement blanchi Riemer lors de son propre point presse, confirmant que son ancien adjoint n’avait aucune responsabilité dans l’échec de la signature de l’attaquant.
- AFP
Le sélectionneur du Danemark insiste sur le fait qu’il n’a pas perdu des millions à cause de Haaland
Balayant cette histoire d’un rire, comme une anecdote typique du football, Riemer s’est souvenu avoir accueilli Haaland et son père, Alf-Inge, lors de leur visite à Copenhague il y a près de dix ans. L’entraîneur danois s’est dit heureux de voir l’ascension fulgurante de Haaland jusqu’au rang d’attaquant de classe mondiale après son essai initial.
Riemer a fermement rejeté toute suggestion selon laquelle il aurait personnellement fait perdre au FC Copenhague une fortune en futurs frais de transfert.
« C’est une bonne histoire à raconter en soirée. Erling avait été invité à un stage d’essai à Copenhague, et je peux dire sans aucun doute que je n’ai rien eu à voir avec le fait qu’il y reste ou non », a souri Riemer. « Je peux dire l’esprit tranquille que ce n’est pas moi qui ai privé le FC Copenhague de 200 millions. »
Riemer rejette l’étiquette d’outsider malgré la menace Haaland
Se tournant vers le match d’ouverture de la Ligue A de jeudi, Riemer a fermement rejeté les suggestions selon lesquelles le Danemark arriverait à Oslo dans la peau de l’outsider face à l’équipe de Haaland. Il a souligné que la sélection danoise possède une immense qualité technique et une confiance absolue dans sa capacité à prendre les trois points à l’extérieur.
Riemer a confirmé que son staff avait passé trois jours à Helsingor à peaufiner les détails tactiques afin de surprendre le dispositif de Solbakken.
« Nous ne nous considérons pas comme des outsiders ni comme des petits frères, a ajouté Riemer. Nous avons une sélection nationale vraiment, vraiment très forte, avec beaucoup de qualité et beaucoup de talent. Nous sommes ici pour ramener des points. »
- AFP
Hjulmand et le Danemark visent le maximum de points à l’Ullevaal
Le milieu de terrain du Danemark Morten Hjulmand a fait écho à la confiance de son sélectionneur, assurant que le groupe reste totalement imperturbable face au succès de la Norvège en Coupe du monde. Le joueur de l'Atletico Madrid a souligné que l'objectif tactique du Danemark reste strictement d'exécuter son plan de match, plutôt que de s'inquiéter de la dynamique de l'adversaire.
La sélection danoise achève sa préparation en vue d'un intense affrontement scandinave à Oslo.
Le Danemark aborde la rencontre de jeudi avec la volonté de lancer sa campagne de Ligue des nations par une victoire.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles