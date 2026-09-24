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Manchester City v F.C. Copenhagen: Round of 16 Second Leg - UEFA Champions League 2023/24Getty Images Sport
Alvino Hanafi
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Le flop à 200 M de Haaland ! Le sélectionneur du Danemark, Riemer, insiste sur le fait qu’il n’a pas snobé Erling lors d’un essai danois secret

Norvège
Danemark
E. Haaland
B. Riemer
Norvège vs Danemark
UEFA Nations League A

Le sélectionneur du Danemark, Brian Riemer, est revenu sur la célèbre histoire de l’essai d’Erling Haaland au FC Copenhague en 2017, avant le choc de Ligue des nations de jeudi contre la Norvège. Riemer a balayé en riant les suggestions selon lesquelles il serait responsable du fait que le club danois soit passé à côté de l’attaquant superstar.

  • Riemer évoque l’histoire de l’essai d’Erling Haaland avant le choc à Oslo

    Le sélectionneur du Danemark, Brian Riemer, a dissipé tout malentendu autour de l’essai d’Erling Haaland au FC Copenhague en 2017, avant le match de Ligue des nations de l’UEFA de jeudi contre la Norvège. Lors de sa conférence de presse à l’Ullevaal Stadion, Riemer est revenu sur son rôle durant le séjour d’une semaine de Haaland au Danemark, alors qu’il était encore jeune.

    À l’époque, le sélectionneur de la Norvège, Stale Solbakken, était l’entraîneur du FCK, tandis que Riemer dirigeait l’équipe des moins de 19 ans du club.

    Solbakken a publiquement blanchi Riemer lors de son propre point presse, confirmant que son ancien adjoint n’avait aucune responsabilité dans l’échec de la signature de l’attaquant.

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    Le sélectionneur du Danemark insiste sur le fait qu’il n’a pas perdu des millions à cause de Haaland

    Balayant cette histoire d’un rire, comme une anecdote typique du football, Riemer s’est souvenu avoir accueilli Haaland et son père, Alf-Inge, lors de leur visite à Copenhague il y a près de dix ans. L’entraîneur danois s’est dit heureux de voir l’ascension fulgurante de Haaland jusqu’au rang d’attaquant de classe mondiale après son essai initial.

    Riemer a fermement rejeté toute suggestion selon laquelle il aurait personnellement fait perdre au FC Copenhague une fortune en futurs frais de transfert.

    « C’est une bonne histoire à raconter en soirée. Erling avait été invité à un stage d’essai à Copenhague, et je peux dire sans aucun doute que je n’ai rien eu à voir avec le fait qu’il y reste ou non », a souri Riemer. « Je peux dire l’esprit tranquille que ce n’est pas moi qui ai privé le FC Copenhague de 200 millions. »

  • Riemer rejette l’étiquette d’outsider malgré la menace Haaland

    Se tournant vers le match d’ouverture de la Ligue A de jeudi, Riemer a fermement rejeté les suggestions selon lesquelles le Danemark arriverait à Oslo dans la peau de l’outsider face à l’équipe de Haaland. Il a souligné que la sélection danoise possède une immense qualité technique et une confiance absolue dans sa capacité à prendre les trois points à l’extérieur.

    Riemer a confirmé que son staff avait passé trois jours à Helsingor à peaufiner les détails tactiques afin de surprendre le dispositif de Solbakken.

    « Nous ne nous considérons pas comme des outsiders ni comme des petits frères, a ajouté Riemer. Nous avons une sélection nationale vraiment, vraiment très forte, avec beaucoup de qualité et beaucoup de talent. Nous sommes ici pour ramener des points. »

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    Hjulmand et le Danemark visent le maximum de points à l’Ullevaal

    Le milieu de terrain du Danemark Morten Hjulmand a fait écho à la confiance de son sélectionneur, assurant que le groupe reste totalement imperturbable face au succès de la Norvège en Coupe du monde. Le joueur de l'Atletico Madrid a souligné que l'objectif tactique du Danemark reste strictement d'exécuter son plan de match, plutôt que de s'inquiéter de la dynamique de l'adversaire.

    La sélection danoise achève sa préparation en vue d'un intense affrontement scandinave à Oslo.

    Le Danemark aborde la rencontre de jeudi avec la volonté de lancer sa campagne de Ligue des nations par une victoire.

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