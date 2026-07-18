Le fils de Zlatan Ibrahimovic s’engage avec un club néerlandais après la fin de son prêt à l’Ajax

Maximilian, le fils aîné de la légende suédoise Zlatan Ibrahimovic, a officiellement rejoint l’AZ Alkmaar en provenance de l’AC Milan. L’ailier de 19 ans était au cœur des rumeurs depuis son absence du stage de pré-saison de Milan Futuro. Le club lombard l’avait écarté des préparatifs afin de faciliter les discussions sur son avenir, signifiant ainsi la fin de son passage à San Siro.

Ce transfert marque un retour aux Pays-Bas pour l’attaquant prometteur, qui avait récemment été prêté au Jong Ajax, l’équipe réserve du grand club d’Amsterdam où son père s’était fait connaître sur la scène internationale. L’AZ a agi rapidement pour s’assurer sa signature définitive, considérant ce jeune international suédois comme un renfort à fort potentiel pour son centre de formation.



