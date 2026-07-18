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Le fils de Zlatan Ibrahimovic s’engage avec un club néerlandais après la fin de son prêt à l’Ajax
La promotion définitive en Eredivisie est actée.
Maximilian, le fils aîné de la légende suédoise Zlatan Ibrahimovic, a officiellement rejoint l’AZ Alkmaar en provenance de l’AC Milan. L’ailier de 19 ans était au cœur des rumeurs depuis son absence du stage de pré-saison de Milan Futuro. Le club lombard l’avait écarté des préparatifs afin de faciliter les discussions sur son avenir, signifiant ainsi la fin de son passage à San Siro.
Ce transfert marque un retour aux Pays-Bas pour l’attaquant prometteur, qui avait récemment été prêté au Jong Ajax, l’équipe réserve du grand club d’Amsterdam où son père s’était fait connaître sur la scène internationale. L’AZ a agi rapidement pour s’assurer sa signature définitive, considérant ce jeune international suédois comme un renfort à fort potentiel pour son centre de formation.
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Communiqué officiel de l'AZ Alkmaar
Une fois le transfert acté, le club néerlandais a publié un communiqué précisant les projets immédiats concernant sa nouvelle recrue. Le communiqué précise : « Maximilian Ibrahimovic aura l'occasion de se remettre d'une légère blessure avant de rejoindre le Jong AZ. On ignore encore quand l'attaquant de 19 ans fera son retour sur le terrain. Une fois rétabli, il aura l'occasion de poursuivre son parcours de progression, avec la conviction qu'il pourra, à terme, devenir un atout pour le club. »
Son arrivée à l’AZ fait suite à un passage aux Pays-Bas à la fois familier et éprouvant. Le 14 janvier 2026, il avait rejoint le grand club néerlandais de l’Ajax dans le cadre d’un prêt de six mois, le club de l’Eredivisie conservant une option d’achat définitif évaluée à environ 3,5 millions d’euros. Bien qu’il ait initialement intégré l’équipe réserve, le Jong Ajax, son séjour à Amsterdam s’est avéré très frustrant. En proie à des blessures persistantes, il n’a pu prendre part qu’à quatre rencontres avant de tourner la page et de s’engager vers l’AZ.
Milan dit au revoir à Ibrahimovic junior
L'AC Milan a officialisé le départ du jeune ailier via ses canaux institutionnels, mettant fin à son passage chez les Rossoneri. Le club a publié le communiqué suivant : « L'AC Milan confirme que Maximilian Zlatan Seger Ibrahimović s'est engagé de façon définitive avec l'Alkmaar Zaanstreek. Le club lui souhaite beaucoup de succès pour la suite de sa carrière. »
L’aventure milanaise du jeune attaquant, commencée en 2022 au centre de formation des Rossoneri, s’achève ainsi. Il s’était entraîné avec le groupe professionnel en février 2023, lors d’une séance à laquelle assistait son père alors en convalescence. Il a fait ses débuts professionnels le 12 janvier 2025 avec l’équipe réserve Milan Futuro en Serie C, délivrant la passe décisive sur le seul but de son équipe lors d’une défaite 5-1 à domicile contre Torres. Son bref passage chez les Rossoneri s’est conclu le 18 décembre 2025 : convoqué pour la première et unique fois avec le groupe professionnel à l’occasion de la Supercoupe d’Italie 2025-2026 face à Naples, il est resté sur le banc lors de la défaite 2-0.
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Perspectives d'avenir pour le jeune ailier
Né en 2006, Maximilian évolue principalement au poste d’ailier offensif, apportant sur le terrain un profil tactique différent de celui de son père, célèbre pour son style de « numéro 9 ». Son passage au Jong Ajax lui a déjà permis de s’imprégner de la culture footballistique néerlandaise, qui accorde une grande importance à la maîtrise technique et à l’intelligence de placement. Avec ce nouveau chapitre, il espère suivre les traces de son père, qui a laissé une empreinte considérable en Eredivisie lors de son passage à l’Ajax, remportant deux fois le titre de champion et une fois la Coupe des Pays-Bas.
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