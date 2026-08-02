Le fils de Phil Collins, Mathew, rejoint un club allemand de quatrième division et poursuit son parcours professionnel

Mathew a officiellement signé un contrat d’un an avec le Munich 1860, selon le Daily Mail. Ce transfert intervient après que le jeune joueur a effectué un essai avec le club, où il a suffisamment impressionné le staff technique pour gagner une place permanente dans l’effectif pour la saison à venir. Né en Suisse, Collins n’est pas étranger au paysage du football allemand, puisqu’il a auparavant évolué au sein du centre de formation du club de Bundesliga Hannover 96. Son parcours jusqu’à Munich a été itinérant, le menant à travers plusieurs championnats d’Europe centrale alors qu’il cherche à s’imposer dans le football professionnel. Après son passage à Hanovre, il a rejoint le WSG Tirol dans l’élite autrichienne avant de signer à l’été dernier à l’Austria Salzburg, pensionnaire de deuxième division.

Son arrivée au Munich 1860 représente une étape importante, même si le club évolue en quatrième division de la pyramide allemande. Cette formation historique, autrefois une place forte du football allemand et membre fondateur de la Bundesliga, a été reléguée de 3. Liga la saison dernière, pas nécessairement en raison de ses performances sur le terrain, mais parce qu’elle n’a pas obtenu la licence nécessaire pour la nouvelle saison.







