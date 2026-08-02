Ulrich Wagner
Traduit par
Le fils de Phil Collins, Mathew, rejoint un club allemand de quatrième division et poursuit son parcours professionnel
Un nouveau chapitre à Munich
Mathew a officiellement signé un contrat d’un an avec le Munich 1860, selon le Daily Mail. Ce transfert intervient après que le jeune joueur a effectué un essai avec le club, où il a suffisamment impressionné le staff technique pour gagner une place permanente dans l’effectif pour la saison à venir. Né en Suisse, Collins n’est pas étranger au paysage du football allemand, puisqu’il a auparavant évolué au sein du centre de formation du club de Bundesliga Hannover 96. Son parcours jusqu’à Munich a été itinérant, le menant à travers plusieurs championnats d’Europe centrale alors qu’il cherche à s’imposer dans le football professionnel. Après son passage à Hanovre, il a rejoint le WSG Tirol dans l’élite autrichienne avant de signer à l’été dernier à l’Austria Salzburg, pensionnaire de deuxième division.
Son arrivée au Munich 1860 représente une étape importante, même si le club évolue en quatrième division de la pyramide allemande. Cette formation historique, autrefois une place forte du football allemand et membre fondateur de la Bundesliga, a été reléguée de 3. Liga la saison dernière, pas nécessairement en raison de ses performances sur le terrain, mais parce qu’elle n’a pas obtenu la licence nécessaire pour la nouvelle saison.
- AFP
Soutien familial et ambitions professionnelles
Si Mathew est concentré sur sa carrière sur le terrain, son histoire familiale reste un sujet d’intérêt public important. Son père, l’ancien batteur et chanteur principal légendaire de Genesis, a constamment soutenu les ambitions sportives de Mathew. L’icône de la musique, âgée de 75 ans, a encore été aperçue en novembre lors de l’un des matches de Mathew. Sa demi-sœur, Lily Collins, star de la série à succès de Netflix « Emily in Paris », a également affiché son soutien à ce transfert.
« Mat aime la musique, mais il aime encore plus le football », avait déclaré Phil il y a quelques années. « Il est certain qu’il deviendra professionnel. L’autre jour, il a dit : “Encore cinq ans et je serai parti.” Il regarde aussi tout, la Bundesliga, le championnat de France, tout. » Ce niveau d’obsession pour les aspects tactiques et mondiaux du jeu laisse penser que Mathew possède la force mentale nécessaire pour se frayer un chemin dans les divisions inférieures en Allemagne.
Le poids historique du Munich 1860
Mathew rejoint un club au lourd héritage. Le Munich 1860 a été champion d’Allemagne en 1966 et compte deux Coupes d’Allemagne à son palmarès, remportées en 1942 et 1964. Malgré sa situation actuelle au quatrième échelon, il reste l’un des clubs les plus soutenus du pays, attirant souvent des affluences rivalisant avec celles d’équipes de première division.
L’arrivée du milieu de terrain intervient à un moment de transition pour l’effectif après sa relégation liée à sa licence. Se frayer un chemin en Regionalliga est notoirement difficile, avec seulement un nombre limité de places de promotion disponibles pour des dizaines de clubs ambitieux. Cependant, pour un joueur qui a déjà connu les centres de formation de Hanovre et la compétitivité du football autrichien, ce défi à Munich offre un environnement familier.
- getty
Conflit potentiel avec Harry Kane ?
Fait intéressant, malgré son évolution en quatrième division, Collins pourrait tout de même se retrouver sur la même pelouse que certaines des plus grandes stars mondiales. En raison de la structure de la DFB-Pokal (Coupe d'Allemagne), il existe toujours une possibilité mathématique que le 1860 Munich soit tiré au sort contre son féroce rival local, le Bayern Munich. Un tel tirage donnerait lieu à un fascinant « derby de Munich » et pourrait voir Mathew se mesurer au capitaine de l'Angleterre, Harry Kane.
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