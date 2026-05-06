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Le fils de Diego Simeone, furieux, a partagé une photo de Riccardo Calafiori après la victoire d’Arsenal sur l’Atlético de Madrid en Ligue des champions
Giuliano s’en prend à Calafiori après leur altercation
La tension de la demi-finale de la Ligue des champions a débordé sur les réseaux sociaux : Giuliano Simeone a publié une critique cinglante de l’arbitrage à l’Emirates Stadium. Sur Instagram, l’attaquant argentin a partagé deux captures d’écran du match, pointant du doigt un épisode où il a été bousculé puis projeté au sol dans la surface de réparation par le latéral gauche d’Arsenal, Calafiori. L’ailier se trouvait en position idéale pour jouer le ballon avant d’être déséquilibré par l’international italien.
Sa frustration tenait au fait que, l’arbitre assistant ayant signalé un hors-jeu, la possibilité d’accorder un penalty n’a même pas été examinée. Or, les images diffusées laissent penser qu’il se trouvait encore dans sa propre moitié de terrain lorsque Jan Oblak a lancé le ballon, ce qui rendrait la décision de hors-jeu incorrecte. L’incident est survenu juste avant que Bukayo Saka ne marque le but décisif, accentuant encore le sentiment d’injustice dans le camp espagnol.
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L'Atleti écope d'une nouvelle pénalité
Les visiteurs n’ont pas été les seuls à protester : plusieurs incidents ont émaillé la surface d’Arsenal tout au long de la rencontre. Antoine Griezmann a lui aussi réclamé un penalty après avoir été apparemment piétiné par Calafiori lors d’une seconde période animée. Toutefois, l’arbitrage vidéo a conclu que Marc Pubill, côté Atleti, avait commis une faute plus tôt dans l’action, dispensant l’arbitre Daniel Siebert de consulter l’écran.
La tension a ensuite crû d’un cran lorsque Giuliano a manqué une occasion en or d’égaliser, contournant David Raya avant de voir son tir fuir le cadre sous la pression de Gabriel. L’attaquant argentin a alors réclamé un nouveau penalty, estimant avoir été bousculé, mais ses protestations n’ont pas été entendues et Arsenal a conservé son mince avantage.
Diego Simeone refuse de chercher des excuses
Alors que son fils s'était exprimé sans détour sur les réseaux sociaux, Diego Simeone a adopté un ton plus diplomatique devant les caméras. « Je ne vais pas m'attarder sur un détail comme l'incident Griezmann. C'est évident, c'était une faute. L'arbitre a signalé une faute de Marc [Pubill] sur l'un de leurs joueurs », a admis l'entraîneur en conférence de presse après la rencontre. « Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Ce ne serait qu’une excuse, or je ne cherche pas d’excuses. Si nous avons été éliminés, c’est parce que notre adversaire méritait de se qualifier. Il a été efficace en première période et a mérité sa place. Malgré tout, je ressens de la sérénité, de la paix ; l’équipe a tout donné. »
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Le projet d’Arsenal obtient l’approbation de Simeone
Malgré la frustration de sa famille et de son staff, Diego Simeone a salué le projet mené par Mikel Arteta à Arsenal. Il a reconnu que les Gunners brillent actuellement grâce à leur solidité financière et à leur cohérence tactique. « Ils ont une équipe et un entraîneur que j'apprécie. Ils suivent une approche cohérente, avec des ressources financières considérables qui leur permettent d'être aussi compétitifs. Félicitations. Nous, nous poursuivrons notre travail sans nous appesantir sur cet évidence », a conclu Simeone.