Le fils de Diego Simeone, furieux, a partagé une photo de Riccardo Calafiori après la victoire d’Arsenal sur l’Atlético de Madrid en Ligue des champions

La tension de la demi-finale de la Ligue des champions a débordé sur les réseaux sociaux : Giuliano Simeone a publié une critique cinglante de l’arbitrage à l’Emirates Stadium. Sur Instagram, l’attaquant argentin a partagé deux captures d’écran du match, pointant du doigt un épisode où il a été bousculé puis projeté au sol dans la surface de réparation par le latéral gauche d’Arsenal, Calafiori. L’ailier se trouvait en position idéale pour jouer le ballon avant d’être déséquilibré par l’international italien.

Sa frustration tenait au fait que, l’arbitre assistant ayant signalé un hors-jeu, la possibilité d’accorder un penalty n’a même pas été examinée. Or, les images diffusées laissent penser qu’il se trouvait encore dans sa propre moitié de terrain lorsque Jan Oblak a lancé le ballon, ce qui rendrait la décision de hors-jeu incorrecte. L’incident est survenu juste avant que Bukayo Saka ne marque le but décisif, accentuant encore le sentiment d’injustice dans le camp espagnol.





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