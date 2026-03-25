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Le fils de Cristiano Ronaldo pourrait rejoindre le Real Madrid après s'être entraîné avec le centre de formation
Un chemin familier pour la prochaine génération
Le fils aîné du quintuple vainqueur du Ballon d'Or n'est pas étranger à la pression qui règne dans les centres de formation d'élite européens, puisqu'il s'est déjà perfectionné au sein des centres de formation de Manchester United et de la Juventus. Suite au transfert de son père à Al-Nassr en janvier 2023, l'adolescent a rejoint les rangs de leur centre de formation ; toutefois, un éventuel transfert dans la capitale espagnole marquerait une avancée significative dans son parcours professionnel. Selon The Athletic, Ronaldo Jr s'entraîne actuellement avec le Real Madrid en vue de rejoindre officiellement le centre de formation du club.
- AFP
Sur les traces du GOAT
Si ce transfert se concrétisait, le jeune joueur de 15 ans rejoindrait un club où le nom de son père est synonyme de succès sans précédent et de trophées. Au cours d'un passage légendaire de neuf ans au Santiago Bernabéu, Ronaldo a inscrit le nombre impressionnant de 450 buts en seulement 438 apparitions, remportant quatre titres de Ligue des champions et deux trophées de la Liga. Alors que le jeune Ronaldo évolue au poste d'avant-centre – à l'image du poste que son père a maîtrisé plus tard dans sa carrière –, ce transfert susciterait inévitablement des comparaisons intenses avec celui qui reste la figure moderne la plus emblématique de Madrid.
Faire des progrès sur la scène internationale
Au-delà de ses ambitions en club, Ronaldo Jr. a déjà commencé à s’imposer comme une figure clé au sein du centre de formation de l’équipe nationale portugaise. Depuis ses débuts internationaux avec les moins de 15 ans contre le Japon l’année dernière, il a rapidement gravi les échelons, totalisant six sélections et inscrivant son premier but avec les moins de 16 ans. Sa grand-mère était récemment présente en Croatie pour assister à ses premiers pas dans le football international, soulignant encore davantage le lien profond qui unit la famille à la Seleção, où son père, âgé de 41 ans, continue de capitaner l'équipe senior avec un record de 143 buts.
Un été décisif pour le développement
Dans l'immédiat, l'objectif principal de l'adolescent sera de s'assurer une place de titulaire au sein du centre de formation madrilène avant le début de la nouvelle saison européenne. Bien qu'il ait montré un immense potentiel en Arabie saoudite et au niveau international, son arrivée dans les équipes U16 ou U17 de Madrid constituera un défi physique et tactique bien plus exigeant. Son inscription officielle à Valdebebas pourrait marquer la première étape majeure d'une carrière que beaucoup espèrent aussi longue que celle de son père.