Le fils de Cristiano Ronaldo pourrait rejoindre le Real Madrid après s'être entraîné avec le centre de formation

Au-delà de ses ambitions en club, Ronaldo Jr. a déjà commencé à s’imposer comme une figure clé au sein du centre de formation de l’équipe nationale portugaise. Depuis ses débuts internationaux avec les moins de 15 ans contre le Japon l’année dernière, il a rapidement gravi les échelons, totalisant six sélections et inscrivant son premier but avec les moins de 16 ans. Sa grand-mère était récemment présente en Croatie pour assister à ses premiers pas dans le football international, soulignant encore davantage le lien profond qui unit la famille à la Seleção, où son père, âgé de 41 ans, continue de capitaner l'équipe senior avec un record de 143 buts.



