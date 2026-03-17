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Chelsea huddle GFXGetty/GOAL

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Le fiasco du rassemblement de Chelsea montre bien que les Blues, avec leurs maladresses, ne sont plus un club sérieux

L'histoire du Chelsea Football Club peut être divisée en trois périodes distinctes. Il y a tout ce qui s'est passé avant le rachat du club par Roman Abramovich en 2003, tout ce qui s'est passé sous la direction de l'oligarque russe, et tout ce qui s'est passé après qu'il a été contraint de céder les rênes du club au consortium BlueCo-Clearlake en 2022.

Il s'agit là de trois périodes bien distinctes. Le Chelsea d'origine a été fondé pour s'installer à Stamford Bridge lorsque celui-ci a été transformé, en 1905, d'un terrain d'athlétisme en stade de football ; c'est ainsi que les Blues sont devenus l'un des clubs les plus récents de Londres. Ils ont remporté un seul titre de champion au XXe siècle, mais ils avaient au moins une identité propre, formant ainsi la vieille garde des supporters qui aiment toujours le club et le suivent encore aujourd'hui. Au cours des 19 années de règne d'Abramovich, Chelsea a remporté tous les honneurs du football de club. Gagner était l'alpha et l'oméga.

Et aujourd’hui ? Chelsea est l’équivalent footballistique d’un fonds spéculatif, dont l’objectif semble être de devenir une version ultra-coûteuse de Brighton ou de Brentford. Cela contraste fortement avec les époques précédentes. Le pire, c’est peut-être qu’ils sont en train de perdre leur statut d’institution sportive sérieuse à cause d’une série de gaffes en matière de relations publiques et sur le terrain.

  • Chelsea v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    « Respecte le ballon »

    Au cours d'une saison de Premier League marquée plus que jamais par des gesticulations absurdes, Chelsea fait tout son possible pour s'imposer dans ce domaine. Après tout, c'est bien plus facile que de remporter le titre.

    La dernière frasque des Blues concerne le rassemblement des joueurs au début de chaque mi-temps, ceux-ci ayant pris l'initiative de se regrouper autour du ballon au centre du terrain avant le coup d'envoi. Avant la défaite 1-0 à domicile contre Newcastle samedi, l'arbitre Paul Tierney s'est retrouvé de manière cocasse pris au milieu de ce rassemblement.

    « On accorde plus d’attention et d’importance à des choses qui n’ont pas d’importance », s’est lamenté l’entraîneur Liam Rosenior. « Je vais être très clair. Je veux protéger mes joueurs. Je respecte le jeu. Mes joueurs ont décidé qu’ils voulaient se rassembler autour du ballon, pour respecter le ballon et montrer leur unité et leur leadership. Ce n’est pas ma décision. C’était une décision prise entre le groupe de leaders et l’équipe.

    « Mes joueurs ont décidé qu’ils voulaient se regrouper autour du ballon pour montrer leur unité ; ce n’est pas ma décision. Il n’y a rien d’irrespectueux là-dedans. Si Paul s’était davantage concentré sur son travail, qui consiste à faire la bonne différence, nous aurions eu un penalty aujourd’hui. Concentrons-nous sur les choses qui comptent.

    « Je vais être honnête, je n’ai pas parlé à Paul aujourd’hui ni à ses officiels, mais je vais m’adresser au PGMOL et aux arbitres pour essayer de comprendre pourquoi cela s’est produit aujourd’hui. On nous a dit, dans le règlement, que c’était une question de timing. Je veux juste trouver une solution à cela. Nous parlons de quelque chose qui est loin d’être aussi important que ce qui s’est passé. »

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  • Aston Villa v Sheffield United - Premier LeagueGetty Images Sport

    « Des absurdités sectaires »

    Il est évident que les propos absurdes tenus par Rosenior sont ridicules. Au mieux, il s'agit d'une manœuvre de diversion visant à protéger ses joueurs de toute critique et à en assumer seul la responsabilité. Mais quand on occupe la sixième place de la Premier League au lieu de se battre pour le titre, il est difficile de ne pas prêter attention à ce charabia.

    S'exprimant dans son podcast sur Sky Sports, Gary Neville a déclaré à propos du rassemblement « quasi sectaire » de Chelsea : « J'ai trouvé ça extrêmement bizarre. Vraiment étrange. Je n'ai jamais été fan des rassemblements.

    Si vous vous êtes préparés pendant sept mois pour une saison, quatre jours avant le match, et que vous avez besoin d’un rassemblement 10 secondes avant le coup d’envoi pour discuter et vous motiver les uns les autres, c’est que vous avez mal préparé les choses. À mon avis, aucun mot ne peut vous aider. Aucun mot ne devrait pouvoir vous aider quelques secondes avant un match de football. Vous avez fait toute votre préparation. Vous avez analysé l’adversaire. Vous savez comment créer des occasions si vous êtes un joueur offensif.

    « Vous êtes dans les vestiaires 10 minutes avant de sortir. Vous avez tout dit. Que peut-on dire de plus lors d’un rassemblement sur le terrain ? C’est juste pour le spectacle. Les supporters ne se laisseront pas berner par ça. Ils vous jugeront sur votre performance.

    « Ça n'intimidera pas une bonne équipe. Ça n'a pas intimidé Newcastle. C'est bizarre de le faire au centre du terrain. C'est comme si on se disait : "Quelle est la chose la plus gadget qu'on puisse faire pour faire croire aux gens qu'on a un esprit d'équipe ?" Je pense que c'est n'importe quoi. Tout ça, c'est n'importe quoi. Arrêtez de faire ça. »

  • Paris Saint-Germain FC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Le chaos chez les gardiens

    Cette discussion en cercle est loin d'être la seule décision discutable prise récemment par Chelsea et Rosenior. Il s'agit plutôt de l'aboutissement de tous les incidents étranges qui se sont produits auparavant.

    Robert Sanchez n'est pas un gardien de but de classe mondiale. Ce n'est pas vraiment un secret, mais il a réussi à faire d'énormes progrès cette saison. On pourrait même aller jusqu'à dire qu'il a été l'un des meilleurs joueurs de Chelsea cette année. Pourtant, après avoir raté quelques centres lors de la défaite du mois dernier à Arsenal, Rosenior a décidé de donner sa chance à Filip Jorgensen.

    Et voilà que cela s’est retourné contre les Blues. Jorgensen a été recruté en partie pour offrir une alternative à Sanchez sur le ballon, mais le Danois n’est en aucun cas une amélioration certaine. Ce sont ses passes et ses dégagements imprécis qui ont principalement conduit à la défaite face au Paris Saint-Germain lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions, les champions d'Europe en titre s'imposant 5-2 alors que Chelsea semblait pouvoir ramener un match nul à Stamford Bridge.

    « Ma façon de travailler avec les gardiens : je n'ai pas de numéro un incontestable », a déclaré Rosenior après avoir écarté Sanchez du onze de départ. Malheureusement, l'histoire du football nous a appris qu'on ne peut pas traiter les gardiens de but de la même manière que les joueurs de champ à cet égard. Il faut un titulaire et un remplaçant. On n'est pas un génie tactique pour être la énième personne à essayer de prouver le contraire et à échouer. Il doit y avoir une hiérarchie, en particulier dans une équipe qui manque de leadership en défense.

  • Paris Saint-Germain FC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Une réflexion après coup sur Cobham

    Après la signature d'un nouveau contrat à long terme par Reece James la semaine dernière, Chelsea a fait grand cas du fait qu'un produit du centre de formation de Cobham ait décidé de lier son avenir au club. Ce n'est que maintenant que les dirigeants ont décidé que le vivier du centre de formation était un atout sur le terrain, et pas seulement dans les comptes.

    Depuis l'arrivée de BlueCo et la nomination de Laurence Stewart et Paul Winstanley au poste de codirecteurs sportifs, Chelsea a vendu de nombreuses stars de l'équipe première qui étaient au club depuis leur enfance. La plupart d'entre elles sont parties pour répondre aux exigences du PSR, les ventes issues du centre de formation étant comptabilisées comme du « bénéfice net ».

    Il suffit de citer quelques noms pour se rendre compte de l’erreur commise par Chelsea. Les arrières gauches Lewis Hall et Ian Maatsen sont sans doute les plus remarquables de ceux qui jouent encore en Premier League, mais deux cas en particulier sont plus douloureux que les autres.

    Le départ houleux de Mason Mount en 2023 était complexe et, pour être honnête, on ne peut pas en faire porter toute la responsabilité à BlueCo. Le point essentiel est que Mount était un pur produit de Chelsea, l’une des principales raisons pour lesquelles le club a remporté sa deuxième Ligue des champions, et il semblait destiné à jouer pour eux jusqu’au jour de sa retraite. C’est plus une honte qu’un scandale qu’il soit désormais joueur de Manchester United.

    Mais il y a aussi Conor Gallagher. Le rival Tottenham l’avait d’abord voulu en 2023, mais il ne souhaitait pas partir et le nouvel entraîneur Mauricio Pochettino ne voulait pas le vendre, malgré l’ouverture de Chelsea à un accord pour des raisons de PSR. Gallagher est resté une année de plus, a été nommé vice-capitaine par Pochettino, puis a été mis en vente.

    Gallagher avait accepté de rejoindre l'Atlético de Madrid, mais ce dernier souhaitait revendre un joueur à Chelsea dans le cadre de l'accord. L'attaquant Samu Aghehowa était le candidat initial, mais ce transfert n'a pas abouti. À la place, les Blues ont rappelé João Félix après un prêt décevant en 2023. Pour annoncer la signature de Félix, Chelsea a publié sur les réseaux sociaux une vidéo de lui à Cobham accompagnée de la légende « De retour àla maison ». Le comble, c'est que l'international portugais a été écarté de l'équipe cinq mois plus tard.

  • Hull City v Chelsea - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    Tu es déjà sous pression ?

    La décision de Chelsea de démettre Enzo Maresca de ses fonctions – dès le premier jour de l'année, qui plus est – a été jugée surprenante et controversée à l'époque. Il avait réussi à ramener l'équipe en Ligue des champions dès sa première saison en tant qu'entraîneur principal en Premier League, tout en menant les Blues à la victoire en Ligue Europa Conférence et à la Coupe du monde des clubs. L'équipe n'était pas vraiment au meilleur de sa forme au moment de son départ, mais elle avait tout de même réalisé de belles performances, notamment contre Barcelone et Arsenal, au cours des dernières semaines de son mandat.

    Rosenior avait été recruté auprès du club partenaire de Strasbourg dans le cadre de la stratégie à long terme supposée de BlueCo. Et, pour être honnête, il avait bien démarré, remportant sept de ses neuf premiers matchs. Jusqu'au week-end dernier, ses seules défaites avaient été contre Arsenal (à trois reprises) et le PSG, même si le nom de Newcastle vient désormais ternir ce bilan.

    Sky Sports en Suisse rapporte désormais que l'avenir de Rosenior est déjà incertain suite à ce premier accroc de son mandat, et que les prochains matchs seront « décisifs » pour savoir s'il poursuivra encore longtemps son contrat de six ans et demi.

    La grande ironie ici est que le licenciement et l'embauche de managers dans la quête du succès étaient une constante sous Abramovich, mais ce groupe de propriétaires ne peut pas prôner la sécurité à long terme s'il fait la même chose sans obtenir ne serait-ce qu'une fraction du même niveau de succès. Si Rosenior part avant la fin de l'année civile, alors les codirecteurs sportifs Stewart et Winstanley devraient en faire de même.

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    Affronter des adultes

    Voici donc Chelsea. Menacé d'élimination de la Ligue des champions dans une double confrontation où il s'est montré, au pire, compétitif et, au mieux, dominant pendant 70 minutes au Parc des Princes. La donne du match retour est désormais bien différente, après que l'exubérance de la jeunesse a eu raison de l'équipe.

    Il manque toujours un élément au projet de Chelsea, à savoir l’expérience nécessaire au sein de l’équipe pour montrer la voie. Le club espérait voir ses jeunes joueurs grandir et endosser ces rôles, mais tant qu’ils ne connaissent que l’indiscipline et vivent dans une culture dépourvue de responsabilité, ils resteront jeunes dans leur tête.

    Le PSG pourra jouer mardi avec la liberté d’un match de Ligue 1. Il n’a même pas besoin de gagner le match, il lui suffit de ne pas perdre par trois buts d’écart. La seule consolation pour Chelsea, si ce club parmi tous les clubs ne le savait pas déjà d’une manière ou d’une autre, c’est que si l’on jette suffisamment d’argent contre le mur, il y en aura assez qui collera pour former une équipe de football compétente. Il leur suffit simplement de commencer à établir des priorités quant à l’endroit où ils jettent ces billets de 100 livres.

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