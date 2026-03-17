Le fiasco du rassemblement de Chelsea montre bien que les Blues, avec leurs maladresses, ne sont plus un club sérieux

Après la signature d'un nouveau contrat à long terme par Reece James la semaine dernière, Chelsea a fait grand cas du fait qu'un produit du centre de formation de Cobham ait décidé de lier son avenir au club. Ce n'est que maintenant que les dirigeants ont décidé que le vivier du centre de formation était un atout sur le terrain, et pas seulement dans les comptes.

Depuis l'arrivée de BlueCo et la nomination de Laurence Stewart et Paul Winstanley au poste de codirecteurs sportifs, Chelsea a vendu de nombreuses stars de l'équipe première qui étaient au club depuis leur enfance. La plupart d'entre elles sont parties pour répondre aux exigences du PSR, les ventes issues du centre de formation étant comptabilisées comme du « bénéfice net ».

Il suffit de citer quelques noms pour se rendre compte de l’erreur commise par Chelsea. Les arrières gauches Lewis Hall et Ian Maatsen sont sans doute les plus remarquables de ceux qui jouent encore en Premier League, mais deux cas en particulier sont plus douloureux que les autres.

Le départ houleux de Mason Mount en 2023 était complexe et, pour être honnête, on ne peut pas en faire porter toute la responsabilité à BlueCo. Le point essentiel est que Mount était un pur produit de Chelsea, l’une des principales raisons pour lesquelles le club a remporté sa deuxième Ligue des champions, et il semblait destiné à jouer pour eux jusqu’au jour de sa retraite. C’est plus une honte qu’un scandale qu’il soit désormais joueur de Manchester United.

Mais il y a aussi Conor Gallagher. Le rival Tottenham l’avait d’abord voulu en 2023, mais il ne souhaitait pas partir et le nouvel entraîneur Mauricio Pochettino ne voulait pas le vendre, malgré l’ouverture de Chelsea à un accord pour des raisons de PSR. Gallagher est resté une année de plus, a été nommé vice-capitaine par Pochettino, puis a été mis en vente.

Gallagher avait accepté de rejoindre l'Atlético de Madrid, mais ce dernier souhaitait revendre un joueur à Chelsea dans le cadre de l'accord. L'attaquant Samu Aghehowa était le candidat initial, mais ce transfert n'a pas abouti. À la place, les Blues ont rappelé João Félix après un prêt décevant en 2023. Pour annoncer la signature de Félix, Chelsea a publié sur les réseaux sociaux une vidéo de lui à Cobham accompagnée de la légende « De retour àla maison ». Le comble, c'est que l'international portugais a été écarté de l'équipe cinq mois plus tard.