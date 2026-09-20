Le dernier épisode du derby de Madrid a été un combat à l’ancienne qui s’est enflammé bien avant le coup de sifflet final, alimenté par des décisions controversées de l’arbitre Miguel Angel Ortiz Arias. La tension a atteint son point d’ébullition quand l’Atlético a vu Cristian « Cuti » Romero échapper à un carton rouge pour un tacle dangereux, pied haut, sur Jude Bellingham. Malgré une recommandation de la salle du VAR pour revoir l’incident en vue d’une possible expulsion, l’arbitre a choisi d’en rester à un carton jaune, une décision qui a laissé le banc du Real Madrid incrédule.

La frustration du Real Madrid s’est accentuée lorsque Lee Kang-in a semblé toucher Federico Valverde avec une intervention appuyée, elle aussi non sanctionnée par l’arbitre et ses assistants vidéo. Mourinho, qui avait maintenu une composition relativement stable après les récentes victoires, a vu son équipe manquer du caractère nécessaire dans un contexte d’une telle intensité.

La première période s’est achevée sur un score nul et vierge, mais les dégâts psychologiques étaient déjà faits, les visiteurs étant davantage focalisés sur l’arbitrage que sur les carences tactiques qui permettaient aux Colchoneros d’imposer le rythme du match.