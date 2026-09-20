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Le fiasco de la Madrid de Mourinho ! L'Atletico domine un derby bouillant tandis que des décisions arbitrales controversées provoquent la colère
Le Metropolitano s’embrase alors que des décisions arbitrales déclenchent la colère
Le dernier épisode du derby de Madrid a été un combat à l’ancienne qui s’est enflammé bien avant le coup de sifflet final, alimenté par des décisions controversées de l’arbitre Miguel Angel Ortiz Arias. La tension a atteint son point d’ébullition quand l’Atlético a vu Cristian « Cuti » Romero échapper à un carton rouge pour un tacle dangereux, pied haut, sur Jude Bellingham. Malgré une recommandation de la salle du VAR pour revoir l’incident en vue d’une possible expulsion, l’arbitre a choisi d’en rester à un carton jaune, une décision qui a laissé le banc du Real Madrid incrédule.
La frustration du Real Madrid s’est accentuée lorsque Lee Kang-in a semblé toucher Federico Valverde avec une intervention appuyée, elle aussi non sanctionnée par l’arbitre et ses assistants vidéo. Mourinho, qui avait maintenu une composition relativement stable après les récentes victoires, a vu son équipe manquer du caractère nécessaire dans un contexte d’une telle intensité.
La première période s’est achevée sur un score nul et vierge, mais les dégâts psychologiques étaient déjà faits, les visiteurs étant davantage focalisés sur l’arbitrage que sur les carences tactiques qui permettaient aux Colchoneros d’imposer le rythme du match.
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Simeone inspire le renouveau rojiblanco
Si les gros titres se concentreront sur l’arbitrage, l’histoire footballistique a été celle de l’énergie inlassable de l’Atlético, incarnée par la performance de Giuliano Simeone. Le jeune attaquant a constamment posé des problèmes à Marc Cucurella, portant son équipe vers l’avant avec le « courage et le cœur » souvent célébrés dans l’hymne du club.
Les ajustements tactiques de Diego Simeone, notamment la titularisation de Pubill pour davantage de protection et le maintien de Julian Alvarez sur le banc, ont porté leurs fruits alors que l’équipe à domicile contrôlait le tempo.
Le match a basculé de manière décisive au début de la seconde période lorsque Dean Huijsen a été jugé coupable d’une faute sur Simeone dans la surface. Dans un contraste saisissant avec les incidents de la première mi-temps, Ortiz Arias a consulté le moniteur de la VAR et transformé son carton jaune initial en carton rouge, laissant le Real Madrid à dix. Alex Grimaldo s’est avancé pour tirer le penalty et a cliniquement superó Courtois pour donner aux hôtes un avantage mérité.
L’Atleti a frappé encore. Giuliano, protagoniste incontesté de l’après-midi, a délivré un centre parfait pour Jonathan David, qui a conclu avec facilité. Le but de l’attaquant canadien a eu des allures de sentence, confirmant que Jonathan David double l’avantage et approfondit la blessure pour un Real Madrid qui semblait totalement dépourvu d’idées et d’esprit de combat.
L’espoir tardif suscité par Rüdiger ne parvient pas à masquer le déclin du Real Madrid
Il y a eu un bref moment de tension dans les dernières minutes lorsque Antonio Rudiger s'est élevé plus haut que tout le monde pour reprendre de la tête un coup franc de Bernardo Silva, réduisant l'écart à 2-1. Ce but a semé un vent de panique dans le public du Metropolitano, mais il s'est avéré n'être qu'un feu de paille pour les champions d'Europe en titre. Yan Diomande a eu une énorme occasion de faire passer le score à 3-1 sur une contre-attaque, mais il a buté sur un arrêt brillant de Jan Oblak, et les visiteurs n'ont tout simplement pas eu les jambes ni la conviction pour aller chercher une deuxième égalisation. Cette poussée tardive était « insuffisante pour rivaliser au plus haut niveau », et au coup de sifflet final, le contraste entre les deux bancs ne pouvait pas être plus frappant.
Alors que la trêve internationale approche, le Real Madrid se retrouve dans une position précaire, à six points d'un FC Barcelone parfait. Pour l'Atlético, c'était une véritable déclaration d'intention, une victoire construite sur les valeurs fondamentales de son entraîneur, qui le hisse devant son voisin au classement de la Liga.
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La stagnation tactique laisse Mourinho sous le feu des critiques
Les conséquences de cette défaite ont déjà braqué les projecteurs sur Mourinho, dont le deuxième passage au Bernabéu perd rapidement de son éclat. Malgré les coûteux renforts estivaux, dont les arrivées de Denzel Dumfries et le retour de Bellingham, l’équipe manque du « caractère » que Mourinho était censé lui insuffler. L’absence d’un style de jeu clair devient une préoccupation majeure pour la direction madrilène, alors que l’écart avec le Barça continue de se creuser, même à ce stade précoce de la saison.
À l’inverse, les ajustements tactiques de Diego Simeone ont été magistraux. En faisant entrer Koke à la mi-temps pour remplacer Marc Pubill, averti, il a pris le contrôle total de l’entrejeu. La polyvalence de Marcos Llorente a une nouvelle fois sauté aux yeux lorsqu’il a glissé au poste d’arrière droit, permettant aux joueurs les plus créatifs d’exploiter les espaces laissés par les visiteurs réduits à 10.
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