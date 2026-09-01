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Le feuilleton enfin TERMINÉ ! Julian Alvarez prend sa décision finale sur un transfert à l’Atletico Madrid après l’intérêt d’Arsenal et du FC Barcelone
Un été de spéculations touche à sa fin
Alvarez a informé le directeur sportif de l’Atletico, Mateu Alemany, qu’il ne quittera pas le Metropolitano cet été. Malgré des rumeurs persistantes l’annonçant sur le départ, l’international argentin s’est engagé à rester dans la capitale espagnole au moins jusqu’au mercato hivernal, selon des informations de La Sexta et La Pizarra de Quintana, via SPORT.
Cette décision intervient après quelques mois agités durant lesquels l’attaquant a suscité un intérêt important à travers l’Europe. L’Arsenal de Mikel Arteta a notamment été annoncé avec insistance sur le dossier, allant jusqu’à soumettre des offres pour tenter de convaincre l’avant-centre de revenir en Premier League.
Cependant, Alvarez a choisi de repousser toutes les approches venues de Premier League. L’attaquant reste focalisé sur l’idée de s’assurer un futur transfert au FC Barcelone et n’est pas disposé à envisager d’autres destinations qui ne correspondent pas à ses ambitions en Catalogne.
- AFP
Marin ferme la porte au Barça
L’attaquant a affiché très clairement ses intentions plus tôt cet été, en exprimant ouvertement son désir de rejoindre l’équipe de Hansi Flick. « Le mieux pour tout le monde, c’est un transfert ; je veux réaliser mon rêve », a reconnu Alvarez pendant la Coupe du monde 2026, affichant ainsi son intention de forcer un départ.
L’Atleti a toutefois adopté une position intransigeante. Les comptes du club sur les réseaux sociaux se sont ouvertement moqués de la situation, en plaisantant sur le fait qu’ils pourraient recruter Lamine Yamal, Pedri ou Raphinha en réponse à l’intérêt supposé du club catalan.
Le directeur général de l’Atlético, Miguel Angel Gil Marin, a livré un verdict définitif sur ce feuilleton, écartant totalement un transfert au sein de l’Espagne. « Notre intention, et mon rêve personnel, c’est qu’il reste avec nous, qu’il reste à l’Atletico », a déclaré Marín. « Pour rivaliser avec les plus grands, il faut de grands joueurs, et Julian en fait partie. »
Il a fermement fermé la porte à toute négociation potentielle avec leurs rivaux en Liga, ajoutant : « S’il pense qu’il est incompatible d’être à l’Atletico Madrid, nous chercherons une alternative, mais ce ne sera jamais, jamais Barcelone. »
Un match nul à fort enjeu
Cette situation a finalement débouché sur une impasse frustrante pour toutes les parties concernées. La direction de l’Atletico a activement tenté de se séparer d’Alvarez en l’envoyant dans un club de Premier League, désireuse de retirer de l’effectif de Simeone un joueur potentiellement démotivé avant la date limite.
Au lieu de cela, Alvarez est resté ferme. Tout comme le club madrilène a fait valoir son contrat pour bloquer son transfert rêvé à Barcelone, l’Argentin a utilisé ce même engagement contractuel pour refuser des départs vers l’Angleterre. Il va désormais rester dans la capitale espagnole, en attendant la réouverture du marché.
- Getty Images Sport
En attendant le mercato hivernal
Alvarez doit désormais se réintégrer dans les plans de Simeone pour la première moitié de la campagne de Liga. Gérer les mois à venir exigera un professionnalisme absolu, car il doit maintenir sa forme et sa condition physique en vue de janvier. Si Barcelone parvient à résoudre ses contraintes financières d’ici l’hiver, une nouvelle offensive pour l’Argentin pourrait enfin se concrétiser.
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