Alvarez a informé le directeur sportif de l’Atletico, Mateu Alemany, qu’il ne quittera pas le Metropolitano cet été. Malgré des rumeurs persistantes l’annonçant sur le départ, l’international argentin s’est engagé à rester dans la capitale espagnole au moins jusqu’au mercato hivernal, selon des informations de La Sexta et La Pizarra de Quintana, via SPORT.

Cette décision intervient après quelques mois agités durant lesquels l’attaquant a suscité un intérêt important à travers l’Europe. L’Arsenal de Mikel Arteta a notamment été annoncé avec insistance sur le dossier, allant jusqu’à soumettre des offres pour tenter de convaincre l’avant-centre de revenir en Premier League.

Cependant, Alvarez a choisi de repousser toutes les approches venues de Premier League. L’attaquant reste focalisé sur l’idée de s’assurer un futur transfert au FC Barcelone et n’est pas disposé à envisager d’autres destinations qui ne correspondent pas à ses ambitions en Catalogne.



