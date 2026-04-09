Selon le Corriere della Sera, le Milan AC ne lèverait pas l’option d’achat, pourtant abordable, du joueur de 33 ans, fixée entre cinq et dix millions d’euros. Füllkrug devrait donc retourner, au moins temporairement, à West Ham United à l’issue de la saison, où il est sous contrat jusqu’en 2028.
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Le feuilleton du mercato va-t-il connaître un rebondissement retentissant ? La décision concernant Niclas Füllkrug et l’AC Milan semble désormais actée
Mais l’international allemand ne semble plus avoir d’avenir chez les Hammers, menacés de relégation. Depuis son arrivée en provenance du BVB à l’été 2024, il n’a disputé que 29 matches avec le club de Premier League, souvent freiné par des blessures. Il a marqué trois buts et délivré deux passes décisives.
À Milan, il espérait voir sa situation s’améliorer et décrocher son billet pour la Coupe du monde, mais les choses ne se passent guère mieux pour l’Allemand dans la métropole italienne : Massimiliano Allegri l’utilise principalement comme joker, même si l’attaquant a été titularisé lors des deux dernières sorties.
Il n’a inscrit qu’un seul but, une statistique insuffisante pour convaincre le sélectionneur national, Julian Nagelsmann. Füllkrug n’a pas été retenu pour les dernières rencontres amicales précédant l’annonce de la liste pour la Coupe du monde, et sa participation au tournoi est désormais très incertaine. Son dernier match international remonte à l’été 2025, lors de la petite finale de la Ligue des Nations contre la France.
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Füllkrug considéré comme un « cas désespéré » à Milan – Les rumeurs enflent autour de Guirassy
Malgré l’arrivée de Füllkrug, l’efficacité offensive du Milan reste insuffisante pour envisager l’avenir sereinement. Selon les dernières rumeurs, le club rossonero ciblerait déjà l’attaquant du BVB Serhou Guirassy pour cet été.
Dans sa chronique « Milan Hello » publiée sur Calciomercato, le site partenaire de SPOX, l’expert des Rossoneri Andrea Longoni évoque « deux cas désespérés » en attaque : Füllkrug et l’ancien Léopold Christopher Nkunku, recruté à prix d’or auprès de Chelsea avant le début de la saison. Concernant l’Allemand, il assène : « Il ne restera certainement pas. Il n’a certes pas coûté de transfert, mais on était en droit d’attendre davantage. »
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Schalke 04 envisagerait Füllkrug pour remplacer Dzeko.
L’avenir de Füllkrug au-delà de la saison en cours reste plus incertain que jamais. Selon Calciomercato, une issue inattendue pourrait émerger : Schalke 04. Des contacts auraient déjà été établis entre l’attaquant et les « Königsblauen ».
Si le club parvenait à remonter en Bundesliga, l’international allemand constituerait une option particulièrement pertinente, d’autant que l’avenir d’Edin Dzeko au-delà de cette saison reste à définir. L’attaquant vedette, actuellement convalescent suite à une blessure à l’épaule, a brillé depuis son arrivée hivernale : six buts et trois passes décisives en huit matchs de deuxième division. Son contrat expire cependant seulement en juin.
Si le club est promu, le joueur de 40 ans pourrait même décider de mettre un terme à sa carrière après la Coupe du monde cet été. Dzeko a créé la sensation en éliminant l’Italie avec la Bosnie-Herzégovine lors des barrages et participera à nouveau à une phase finale de Coupe du monde avec son équipe nationale, huit ans après son premier Mondial.
Niclas Füllkrug : performances et statistiques
Club Matchs Buts Passes décisives Werder Brême 124 49 16 Hanovre 96 80 24 8 Nuremberg 59 18 11 Borussia Dortmund 43 15 10 West Ham United 29 3 2 Greuther Fürth 24 6 1 Milan 15 1 -