Mais l’international allemand ne semble plus avoir d’avenir chez les Hammers, menacés de relégation. Depuis son arrivée en provenance du BVB à l’été 2024, il n’a disputé que 29 matches avec le club de Premier League, souvent freiné par des blessures. Il a marqué trois buts et délivré deux passes décisives.

À Milan, il espérait voir sa situation s’améliorer et décrocher son billet pour la Coupe du monde, mais les choses ne se passent guère mieux pour l’Allemand dans la métropole italienne : Massimiliano Allegri l’utilise principalement comme joker, même si l’attaquant a été titularisé lors des deux dernières sorties.

Il n’a inscrit qu’un seul but, une statistique insuffisante pour convaincre le sélectionneur national, Julian Nagelsmann. Füllkrug n’a pas été retenu pour les dernières rencontres amicales précédant l’annonce de la liste pour la Coupe du monde, et sa participation au tournoi est désormais très incertaine. Son dernier match international remonte à l’été 2025, lors de la petite finale de la Ligue des Nations contre la France.