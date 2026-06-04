Le feuilleton du mercato s’intensifie : Yan Diomande pourrait rapporter 130 millions d’euros à RB Leipzig

Ces propos infirment les informations les plus récentes, selon lesquelles Diomande aurait déjà donné son feu vert au Paris Saint-Germain pour un transfert. Interrogé sur ces spéculations, l’intéressé a confirmé son attachement au club parisien : « Je suis supporter du PSG depuis mon enfance. Je crois que mon père était aussi supporter du PSG. Mais je ne me fais pas de souci pour l’avenir, je me concentre entièrement sur la Coupe du monde. On verra bien ce qui se passera après. »

L’attaquant a déjà exprimé son admiration pour les Reds : « Je veux jouer à Liverpool. Je suis un grand fan. Mon père rêve de me voir évoluer à Anfield, et c’est aussi mon rêve. »

Ces bruits persistent car Liverpool cherche toujours un nouvel ailier droit pour succéder à la superstar Mohamed Salah, dont le départ d’Anfield Road est prévu plus tôt que prévu cet été.