Selon The Athletic, le FC Liverpool serait entré dans la course pour recruter ce jeune ailier de 19 ans très convoité et aurait déjà pris contact avec le RB Leipzig pour entamer des négociations directes. Les Reds auraient même désormais les meilleures chances de s’adjuger les services de Diomande, comme l’indiquait déjà The Athletic fin mai.
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Le feuilleton du mercato s’intensifie : Yan Diomande pourrait rapporter 130 millions d’euros à RB Leipzig
Ces propos infirment les informations les plus récentes, selon lesquelles Diomande aurait déjà donné son feu vert au Paris Saint-Germain pour un transfert. Interrogé sur ces spéculations, l’intéressé a confirmé son attachement au club parisien : « Je suis supporter du PSG depuis mon enfance. Je crois que mon père était aussi supporter du PSG. Mais je ne me fais pas de souci pour l’avenir, je me concentre entièrement sur la Coupe du monde. On verra bien ce qui se passera après. »
L’attaquant a déjà exprimé son admiration pour les Reds : « Je veux jouer à Liverpool. Je suis un grand fan. Mon père rêve de me voir évoluer à Anfield, et c’est aussi mon rêve. »
Ces bruits persistent car Liverpool cherche toujours un nouvel ailier droit pour succéder à la superstar Mohamed Salah, dont le départ d’Anfield Road est prévu plus tôt que prévu cet été.
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Liverpool et le PSG font grimper le prix de Diomande : le RB Leipzig pourrait-il même encaisser 130 millions ?
D’après The Athletic, la concurrence entre deux grands clubs aux moyens financiers considérables, qui plus est considérés comme les clubs de cœur de Diomande après sa solide première saison en Bundesliga, profite clairement au RB Leipzig. Le média britannique estime que cette situation pourrait permettre au club allemand de céder l’international ivoirien pour les 130 millions d’euros réclamés.
L’international ivoirien grimperait ainsi d’un coup à la deuxième marche du podium des transferts les plus onéreux de l’histoire de la Bundesliga. Seul Ousmane Dembélé, cédé par le BVB au FC Barcelone pour 148 millions d’euros, aurait alors coûté plus cher.
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Le patron de Red Bull déconseille de vendre Diomande cet été
Selon Oliver Mintzlaff, le président de Red Bull, le club saxon ne devrait pas céder l’Ivoirien, malgré une offre colossale. « Si j’étais directeur sportif, je ne vendrais pas ce jeune joueur, qui n’a pas encore disputé une saison complète chez nous, quel que soit le prix », a-t-il déclaré fin avril sur Sky.
Le club de Leipzig ne doit pas se séparer d’un joueur de la trempe de Diomande au bout d’une seule saison. Le président du conseil de surveillance a donc conseillé à la direction sportive de conserver l’attaquant pour l’exercice suivant, rappelant qu’il « va certainement coûter encore plus cher » à l’avenir.
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Le RB Leipzig recrute le peu connu Diomande pour 20 millions d’euros : Raum, d’abord surpris, puis ravi.
Le club de Leipzig a recruté Diomande, alors encore peu connu, pour 20 millions d’euros auprès du CD Leganés. Un montant qui, à l’époque, a même surpris le capitaine David Raum. « J’ai consulté sa valeur marchande cet été, puis j’ai vérifié ce que nous avions payé. J’ai ensuite demandé brièvement si nous nous étions trompés en tapant le montant de l’offre ou quel était le problème », a raconté l’international allemand à la fin de l’année dernière sur Sky.
Le doute de Raum s’est toutefois rapidement dissipé : « Après la première séance d’entraînement, je suis allé voir Marcel Schäfer (le directeur sportif de Leipzig, ndlr) pour le féliciter. » Depuis, Schäfer et le service de recrutement ont sans doute reçu bien des félicitations.
Avec douze buts et neuf passes décisives en 33 matchs de Bundesliga, l’Ivoirien a joué un rôle clé dans le retour du club en Ligue des champions, lui permettant de retrouver le podium et la troisième place après une année blanche sur la scène européenne.
Pour Diomande, il s’agira peut-être de son dernier grand fait d’armes sous les couleurs rouge et blanc.