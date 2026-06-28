Le feuilleton des transferts s’intensifie. Le FC Bayern Munich a rejeté une première offre concernant un international actuellement écarté de l’équipe nationale

Selon plusieurs sources, cette estimation suscite toutefois des doutes sur le marché des transferts. Non seulement auprès des dirigeants d’Istanbul, mais aussi chez d’autres prétendants. Le Bayern souhaite en effet vendre le gardien cet été et ne compte plus sur lui.

Malgré ce premier revers, Beşiktaş continue de déployer tous les moyens pour recruter le gardien de l’équipe nationale allemande. Pour le convaincre de rejoindre la Süper Lig, le club lui offre un salaire net d’environ cinq millions d’euros par saison, primes comprises, ainsi que la garantie d’occuper le poste de numéro un dans les cages.