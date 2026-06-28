Selon les informations disponibles, le club stambouliote proposait une indemnité fixe de cinq millions d’euros, pouvant atteindre dix millions d’euros en cas de déclenchement de divers bonus. Mais le recordman allemand des titres nationaux a estimé que ce plafond de dix millions d’euros était insuffisant. Les dirigeants bavarois maintiennent donc leur exigence : il leur faut au moins vingt millions d’euros pour laisser partir leur gardien de 29 ans.
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Le feuilleton des transferts s’intensifie. Le FC Bayern Munich a rejeté une première offre concernant un international actuellement écarté de l’équipe nationale
Selon plusieurs sources, cette estimation suscite toutefois des doutes sur le marché des transferts. Non seulement auprès des dirigeants d’Istanbul, mais aussi chez d’autres prétendants. Le Bayern souhaite en effet vendre le gardien cet été et ne compte plus sur lui.
Malgré ce premier revers, Beşiktaş continue de déployer tous les moyens pour recruter le gardien de l’équipe nationale allemande. Pour le convaincre de rejoindre la Süper Lig, le club lui offre un salaire net d’environ cinq millions d’euros par saison, primes comprises, ainsi que la garantie d’occuper le poste de numéro un dans les cages.
- AFP
Beşiktaş fixe un ultimatum à Nübel
Vendredi dernier, de nouvelles discussions ont eu lieu entre les représentants du club turc et le joueur. Istanbul insiste désormais pour qu'une décision soit prise rapidement : Nübel a jusqu'au début de la semaine prochaine pour se prononcer.
Si aucun accord n’est trouvé d’ici là, le club stambouliote renoncera à ce transfert et se tournera vers d’autres options. Selon certaines sources, Nübel hésiterait encore, car il étudie parallèlement d’autres perspectives pour son avenir sportif.
L'agent de Nübel confirme l'intérêt de Beşiktaş
La position du FC Bayern est sans équivoque : le directeur sportif Max Eberl a prévenu les conseillers du gardien, il y a deux ou trois semaines, que Nübel ne devait pas se présenter à la Säbener Straße pour la reprise de l’entraînement. Le club souhaite clarifier la situation avant même le début de la préparation estivale par un transfert définitif.
Stefan Backs, l’agent du gardien, a confirmé à Sky que des discussions avancées étaient en cours avec un club turc : « Nous prendrons la bonne décision pour l’avenir d’Alexander. Ce que nous pouvons confirmer, c’est que Beşiktaş est déterminé à le recruter », a-t-il déclaré.
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Pour l’instant, Nübel n’a disputé que quatre matchs sous les couleurs du FC Bayern.
Arrivé en 2020 au Bayern Munich, en provenance du FC Schalke 04 et sans indemnité de transfert, Alexander Nübel n’a jamais réussi à s’imposer comme le successeur de Manuel Neuer. Il n’a disputé que quatre matchs officiels sous les couleurs bavaroises. Il a passé les cinq dernières années en prêt à l’AS Monaco (2021-2023) puis au VfB Stuttgart (2023-2026).
Chez les Souabes, il s’est distingué par sa fiabilité et a joué un rôle clé dans les succès du club : victoire en Coupe d’Allemagne, titre de vice-champion et participation aux compétitions européennes lors des deux dernières saisons (Ligue des champions et Ligue Europa). Malgré les efforts de l’entraîneur Sebastian Hoeneß, le VfB Stuttgart a finalement renoncé à une signature définitive.