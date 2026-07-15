Selon le média portugais Maisfutebol, Palhinha aurait rejeté « une offre lucrative » en provenance de la Saudi Pro League. Pour le milieu de terrain, l’aspect financier ne constituerait pas la priorité. Il préfère rester proche de sa famille et évoluer au plus haut niveau européen.

De retour au Bayern Munich après un prêt d’un an à Tottenham, le milieu de terrain n’entre plus dans les plans du club bavarois, ce qui relance les spéculations sur son avenir. Benfica Lisbonne est donné comme destination la plus probable, mais les deux formations peinent encore à s’accorder sur le prix du transfert.

Les Bavarois privilégient un transfert définitif, tandis que les Portugais ne seraient pas hostiles à un nouveau prêt. D’après les dernières informations, le Bayern réclamerait environ 25 millions d’euros, mais se montrerait désormais ouvert à la discussion. Benfica proposerait à Palhinha un salaire net d’environ trois millions d’euros par an.