Bien que le nom de son futur club reste à confirmer pour la saison prochaine, une certitude émerge : un départ vers l’Arabie saoudite ne fait pas partie des options pour ce joueur portugais de 31 ans.
Traduit par
Le feuilleton des transferts s’intensifie : Joao Palhinha, milieu du FC Bayern, aurait rejeté une « offre lucrative »
Selon le média portugais Maisfutebol, Palhinha aurait rejeté « une offre lucrative » en provenance de la Saudi Pro League. Pour le milieu de terrain, l’aspect financier ne constituerait pas la priorité. Il préfère rester proche de sa famille et évoluer au plus haut niveau européen.
De retour au Bayern Munich après un prêt d’un an à Tottenham, le milieu de terrain n’entre plus dans les plans du club bavarois, ce qui relance les spéculations sur son avenir. Benfica Lisbonne est donné comme destination la plus probable, mais les deux formations peinent encore à s’accorder sur le prix du transfert.
Les Bavarois privilégient un transfert définitif, tandis que les Portugais ne seraient pas hostiles à un nouveau prêt. D’après les dernières informations, le Bayern réclamerait environ 25 millions d’euros, mais se montrerait désormais ouvert à la discussion. Benfica proposerait à Palhinha un salaire net d’environ trois millions d’euros par an.
- getty
João Palhinha fait l’objet d’une forte concurrence : la Juventus aurait déjà transmis une offre.
Outre Benfica, la Juventus Turin et l'AC Milan, deux formations de Serie A, ainsi que plusieurs clubs anglais suivraient avec attention le dossier Palhinha. Selon A Bola, la Vieille Dame aurait même déjà transmis une offre concrète. Le milieu de terrain prendrait toutefois le temps d'évaluer sereinement toutes les options avant de se prononcer. Un retour au Sporting CP, son club formateur, a échoué en raison des exigences financières du FC Bayern.
Recruté 51 millions d’euros par le Bayern Munich en 2024, l’international portugais n’a disputé que 25 matchs officiels avant d’être prêté à Tottenham, qui a finalement renoncé à lever l’option d’achat.
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles