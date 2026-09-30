Porto est sur le point de boucler un transfert surprise pour faire venir Smalling à l’Estadio do Dragao, selon A Bola. Le défenseur central de 36 ans, qui a récemment mis fin à un passage en Saudi Pro League avec Al-Fayha, devrait signer un contrat de courte durée qui courra jusqu’à la fin de la saison en cours. Des informations indiquent que le défenseur expérimenté est déjà en ville pour passer sa visite médicale avant de signer.

Cette arrivée constitue un renfort important pour l’entraîneur Francesco Farioli, qui cherchait des renforts afin d’apporter plus de profondeur et de leadership à son effectif. Smalling apporte avec lui une riche expérience du plus haut niveau au Portugal, après avoir honoré 31 sélections avec l’Angleterre et représenté son pays lors de la Coupe du monde 2014 et de l’Euro 2016.