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Le FC Porto s’offre la surprise Chris Smalling, ancien défenseur de Manchester United et de la Roma, en transfert libre
Le Dragão se prépare à l’arrivée d’un vétéran
Porto est sur le point de boucler un transfert surprise pour faire venir Smalling à l’Estadio do Dragao, selon A Bola. Le défenseur central de 36 ans, qui a récemment mis fin à un passage en Saudi Pro League avec Al-Fayha, devrait signer un contrat de courte durée qui courra jusqu’à la fin de la saison en cours. Des informations indiquent que le défenseur expérimenté est déjà en ville pour passer sa visite médicale avant de signer.
Cette arrivée constitue un renfort important pour l’entraîneur Francesco Farioli, qui cherchait des renforts afin d’apporter plus de profondeur et de leadership à son effectif. Smalling apporte avec lui une riche expérience du plus haut niveau au Portugal, après avoir honoré 31 sélections avec l’Angleterre et représenté son pays lors de la Coupe du monde 2014 et de l’Euro 2016.
- AFP
Faire face à la crise défensive
Le géant portugais a été contraint d’aller sur le marché après une série de pépins physiques dans son secteur défensif. Nehuen Perez a été gêné par des problèmes physiques persistants et, malgré un bref retour à la compétition face à Manchester City plus tôt en septembre, l’Argentin a de nouveau été écarté. Cela a laissé Farioli avec des options limitées dans l’axe de la défense, poussant le club à se tourner vers le marché des joueurs libres pour trouver une solution immédiate.
Smalling correspond au profil d’un remplaçant prêt à l’emploi, capable de s’intégrer directement dans le onze de départ. Lors de son passage en Arabie saoudite, il est resté un élément régulier, avec 28 apparitions, prouvant qu’il possède encore la solidité nécessaire pour une saison exigeante. Son arrivée est considérée comme une nécessité tactique afin de permettre à Porto de rester compétitif sur tous les fronts pendant que Perez poursuit sa récupération sous la supervision du staff médical du club.
Une carrière riche d’une expérience au plus haut niveau
Smalling est surtout connu pour son passage de dix ans à Manchester United, où il a remporté deux titres de Premier League et s’est imposé comme une présence fiable sous les ordres de plusieurs entraîneurs. Il a ensuite connu une relance réussie en Italie avec la Roma, en remportant la toute première UEFA Europa Conference League. Tout au long de sa carrière, il a travaillé en étroite collaboration avec Jose Mourinho, soulignant que l’entraîneur portugais lui faisait confiance et l’avait aidé à se forger une mentalité grâce à laquelle il avait le sentiment de pouvoir surmonter n’importe quel obstacle sur le terrain.
Par le passé, Smalling a souvent évoqué le choc de son ascension fulgurante. Il a déjà admis : « Ce n’était même pas le plan D. J’avais tout tracé. J’avais déjà mes A-levels et je regardais d’autres clubs non professionnels près de Leicester parce que je voulais encore jouer. »
- AFP
Farioli gagne en flexibilité tactique
L’arrivée de l’ancien joueur de United offre à Farioli le luxe de pouvoir faire tourner son effectif dans un calendrier chargé. Alors que l’accord devrait être annoncé de manière imminente, l’entraîneur italien disposera d’un vainqueur confirmé sur lequel s’appuyer lors des matches à haute pression. La direction de Porto s’est montrée proactive sur le marché, recevant récemment les éloges du président Andre Villas-Boas pour sa stratégie de recrutement, et la signature d’un international confirmé libre de tout contrat s’inscrit dans ses objectifs actuels.
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