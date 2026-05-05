Le FC Porto a activé l’option d’achat du défenseur d’Arsenal Jakub Kiwior, pour un transfert définitif estimé à 19 millions de livres sterling

Selon un communiqué officiel publié lundi par le club, Porto a levé l'option d'achat de Jakub Kiwior. Le défenseur de 26 ans était initialement arrivé en prêt pour un montant de 1,7 million de livres sterling, mais le club portugais a désormais acquis ses services de manière définitive. Le club portugais a officialisé l’opération : « Le FC Porto a levé l’option d’achat incluse dans le contrat de prêt signé avec l’Arsenal FC et détiendra désormais définitivement les droits d’enregistrement sportif et 100 % des droits économiques de Jakub Kiwior pour un montant fixe de 17 millions d’euros (14,5 millions de livres sterling), plus une partie variable pouvant atteindre 5 millions d’euros (4,3 millions de livres sterling) sous réserve de la réalisation de certains objectifs. »