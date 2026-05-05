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Le FC Porto a activé l’option d’achat du défenseur d’Arsenal Jakub Kiwior, pour un transfert définitif estimé à 19 millions de livres sterling
Le transfert définitif est désormais officiel.
Selon un communiqué officiel publié lundi par le club, Porto a levé l'option d'achat de Jakub Kiwior. Le défenseur de 26 ans était initialement arrivé en prêt pour un montant de 1,7 million de livres sterling, mais le club portugais a désormais acquis ses services de manière définitive. Le club portugais a officialisé l’opération : « Le FC Porto a levé l’option d’achat incluse dans le contrat de prêt signé avec l’Arsenal FC et détiendra désormais définitivement les droits d’enregistrement sportif et 100 % des droits économiques de Jakub Kiwior pour un montant fixe de 17 millions d’euros (14,5 millions de livres sterling), plus une partie variable pouvant atteindre 5 millions d’euros (4,3 millions de livres sterling) sous réserve de la réalisation de certains objectifs. »
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Structure de l’accord et maintien d’Arsenal
Le montant total de la transaction pourrait atteindre 19 millions de livres sterling si toutes les clauses liées aux performances sont remplies. Arsenal s'est assuré de conserver une participation financière dans le transfert de Kiwior, qui a disputé 68 matches pour le club londonien après avoir rejoint l'équipe en provenance du Spezia Calcio pour 16,7 millions de livres sterling en janvier 2023. L'annonce officielle précisait : « L'Arsenal FC a conservé une somme fixe de 2 millions d'euros sur tout futur transfert du joueur. »
Kiwior s’engage pour quatre ans
Kiwior s’est imposé comme un pilier de la défense cette saison, totalisant 38 apparitions et 3 022 minutes de jeu toutes compétitions confondues. Il a délivré deux passes décisives et a joué un rôle déterminant dans la conquête du titre de la Liga Portugal par son équipe. Afin de protéger son investissement, le FC Porto l’a lié à un contrat mirobolant. Le club a officialisé la signature d’un « contrat valable jusqu’en juin 2030, assorti d’une clause libératoire de 70 millions d’euros (60 millions de livres sterling) ».
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Le FC Porto entend capitaliser sur son titre récemment conquis.
Son avenir et le titre de champion du Portugal étant désormais assurés, Kiwior va désormais s'attacher à consolider la défense alors que Porto se prépare pour la Ligue des champions de la saison prochaine. Son engagement à long terme apporte une stabilité qui garantit au club un pilier défensif fiable, lui permettant ainsi de viser durablement les titres nationaux et la gloire européenne au cours des prochaines années.