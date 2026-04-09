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Le FC Cincinnati aurait entamé des discussions préliminaires pour recruter la star brésilienne Neymar
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La MLS serait-elle à nouveau sur le point de lancer une nouvelle franchise ?
Neymar était sur le point de rejoindre la MLS en 2025, alors qu’il était en pourparlers avancés avec le Chicago Fire après avoir quitté Al Hilal. Il a toutefois choisi de s’engager avec Santos, le club de son enfance, qu’il a contribué à maintenir en première division. En signant un contrat d’un an avec le club brésilien, il a temporairement mis fin aux spéculations sur un transfert vers la MLS, juste avant la Coupe du monde.
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Les négociations sont-elles relancées ?
Toutefois, le dossier semble se réactiver. Si les discussions en cours en sont encore à un stade préliminaire, Cincinnati étudierait déjà les modalités d’un transfert du footballeur brésilien le plus médiatisé de la planète. Contacté par GOAL, le club a préféré ne pas commenter l’information.
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Les enjeux logistiques du FC Cincinnati
Cincinnati pourrait se heurter à un obstacle dans la constitution de son effectif. L'équipe de Pat Noonan a déjà pourvu ses trois places réservées, et tous les joueurs concernés – Evander, Kevin Denkey et Miles Robinson – sont liés par des contrats à long terme. À moins d'un revirement de situation, Neymar devrait accepter un contrat conforme à la réglementation salariale de la MLS. Selon The Athletic, plusieurs clubs européens se seraient déjà renseignés sur Denkey, que Cincinnati a recruté durant l’hiver 2025, lors du dernier mercato.
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Mettre le club sur la carte
Ces derniers temps, Cincinnati a étudié la possibilité de recruter des stars européennes. Denkey, alors meilleur buteur du championnat belge, a été acheté 16 millions de dollars avant la saison 2025. Le club aurait également été sur le point de conclure un accord avec Weston McKennie et aurait entamé des négociations avec Josh Sargent.
Par ailleurs, Neymar espère toujours figurer dans la sélection brésilienne pour la prochaine Coupe du monde, même s’il n’a pas été retenu pour les matchs amicaux de la Seleção en mars dernier.