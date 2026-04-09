Le FC Cincinnati aurait entamé des discussions préliminaires pour recruter la star brésilienne Neymar

Ces derniers temps, Cincinnati a étudié la possibilité de recruter des stars européennes. Denkey, alors meilleur buteur du championnat belge, a été acheté 16 millions de dollars avant la saison 2025. Le club aurait également été sur le point de conclure un accord avec Weston McKennie et aurait entamé des négociations avec Josh Sargent.

Par ailleurs, Neymar espère toujours figurer dans la sélection brésilienne pour la prochaine Coupe du monde, même s’il n’a pas été retenu pour les matchs amicaux de la Seleção en mars dernier.