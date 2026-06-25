Selon Sky, le champion d'Allemagne et le FC Fulham seraient parvenus à un accord de principe pour le transfert définitif de Kusi-Asares.
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Le FC Bayern va toucher plusieurs millions d’euros pour le transfert d’un de ses attaquants, qui devrait s’engager très prochainement en Premier League
Prêté par le FC Bayern Munich à Fulham la saison passée, l’attaquant de 18 ans s’est contenté de dix brefs apparitions. Malgré ce temps de jeu limité, le club londonien a multiplié les efforts pour l’enrôler définitivement.
Selon Sky, le Bayern aurait d’abord rejeté plusieurs offres des Anglais avant que Fulham ne porte finalement son enchère à environ six millions d’euros, montant ayant satisfait les Munichois. Le contrat de Kusi-Asare au FCB court jusqu’en 2027.
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Fin de l’aventure au FC Bayern pour Kusi-Asare ? Le défenseur serait sur le point de s’engager pour plusieurs saisons avec Fulham.
Selon plusieurs sources, plusieurs clubs de Premier League auraient récemment manifesté leur intérêt pour Kusi-Asare. Mais l’international suédois espoir, auteur de quatre buts en cinq matchs avec les U21 des Cottagers, privilégie Fulham, qui lui offrirait un contrat à long terme et croit en son immense potentiel malgré une première saison compliquée à Londres.
Recruté en février 2024 par le Bayern Munich auprès de l’AIK Solna pour 3,5 millions d’euros, le jeune Suédois, alors âgé de 16 ans, a d’abord évolué avec les U19 bavarois avant d’intégrer l’équipe de Regionalliga pour la saison 2024-2025. En avril 2025, il découvre l’équipe première du Bayern en Bundesliga contre Mayence (3-0), en entrant en jeu dans les dernières minutes.
Il a ensuite disputé son deuxième et, à ce jour, dernier match avec l’équipe première du FCB lors de la première journée de la saison dernière de Bundesliga contre le RB Leipzig (6-0). Un peu plus d’une semaine plus tard, il était prêté à Fulham.
Jonah Kusi-Asare : ses statistiques actuelles avec Fulham
Interventions : 10
10
minutes de jeu
122
Buts
0
Passes décisives
0