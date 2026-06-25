Selon plusieurs sources, plusieurs clubs de Premier League auraient récemment manifesté leur intérêt pour Kusi-Asare. Mais l’international suédois espoir, auteur de quatre buts en cinq matchs avec les U21 des Cottagers, privilégie Fulham, qui lui offrirait un contrat à long terme et croit en son immense potentiel malgré une première saison compliquée à Londres.

Recruté en février 2024 par le Bayern Munich auprès de l’AIK Solna pour 3,5 millions d’euros, le jeune Suédois, alors âgé de 16 ans, a d’abord évolué avec les U19 bavarois avant d’intégrer l’équipe de Regionalliga pour la saison 2024-2025. En avril 2025, il découvre l’équipe première du Bayern en Bundesliga contre Mayence (3-0), en entrant en jeu dans les dernières minutes.

Il a ensuite disputé son deuxième et, à ce jour, dernier match avec l’équipe première du FCB lors de la première journée de la saison dernière de Bundesliga contre le RB Leipzig (6-0). Un peu plus d’une semaine plus tard, il était prêté à Fulham.