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Oliver Maywurm

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Le FC Bayern va toucher plusieurs millions d’euros pour le transfert d’un de ses attaquants, qui devrait s’engager très prochainement en Premier League

Bundesliga
Mercato
Premier League
J. Kusi-Asare
Bayern Munich
Fulham

Selon les informations disponibles, l’attaquant prometteur Jonah Kusi-Asare devrait quitter définitivement le FC Bayern Munich à l’issue de la saison estivale.

Selon Sky, le champion d'Allemagne et le FC Fulham seraient parvenus à un accord de principe pour le transfert définitif de Kusi-Asares.

  • Prêté par le FC Bayern Munich à Fulham la saison passée, l’attaquant de 18 ans s’est contenté de dix brefs apparitions. Malgré ce temps de jeu limité, le club londonien a multiplié les efforts pour l’enrôler définitivement.

    Selon Sky, le Bayern aurait d’abord rejeté plusieurs offres des Anglais avant que Fulham ne porte finalement son enchère à environ six millions d’euros, montant ayant satisfait les Munichois. Le contrat de Kusi-Asare au FCB court jusqu’en 2027.

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  • Jonah Kusi AsareGetty

    Fin de l’aventure au FC Bayern pour Kusi-Asare ? Le défenseur serait sur le point de s’engager pour plusieurs saisons avec Fulham.

    Selon plusieurs sources, plusieurs clubs de Premier League auraient récemment manifesté leur intérêt pour Kusi-Asare. Mais l’international suédois espoir, auteur de quatre buts en cinq matchs avec les U21 des Cottagers, privilégie Fulham, qui lui offrirait un contrat à long terme et croit en son immense potentiel malgré une première saison compliquée à Londres.

    Recruté en février 2024 par le Bayern Munich auprès de l’AIK Solna pour 3,5 millions d’euros, le jeune Suédois, alors âgé de 16 ans, a d’abord évolué avec les U19 bavarois avant d’intégrer l’équipe de Regionalliga pour la saison 2024-2025. En avril 2025, il découvre l’équipe première du Bayern en Bundesliga contre Mayence (3-0), en entrant en jeu dans les dernières minutes.

    Il a ensuite disputé son deuxième et, à ce jour, dernier match avec l’équipe première du FCB lors de la première journée de la saison dernière de Bundesliga contre le RB Leipzig (6-0). Un peu plus d’une semaine plus tard, il était prêté à Fulham.

  • Jonah Kusi-Asare : ses statistiques actuelles avec Fulham


    Interventions : 10

    10

    minutes de jeu

    122

    Buts

    0

    Passes décisives

    0