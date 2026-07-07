Selon Sky et Bild, le gardien de but de 29 ans s’apprête à s’engager avec Besiktas, en Süper Lig turque. Son nouveau club a déjà officialisé un accord de principe avec le recordman des titres nationaux allemands et le joueur. Nübel doit atterrir à Istanbul mardi soir et passer la visite médicale mercredi.
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Le FC Bayern va-t-il même devoir mettre la main à la poche ? Un détail insolite révélé au sujet du transfert surprise d'Alexander Nübel
Le Bayern Munich ne percevrait qu'un maximum de sept millions d'euros pour le transfert de Nübel, auxquels pourraient s'ajouter cinq millions de primes. En contrepartie, le gardien devrait toucher une indemnité de plusieurs millions d'euros de la part du club bavarois. Son contrat juteux, estimé à environ onze millions d'euros par an, courait encore jusqu'en 2029.
Selon Bild, le gardien aurait exigé que le Bayern lui verse une indemnité couvrant précisément ces trois années de contrat restantes, soit la différence entre son salaire à Besiktas et ses émoluments munichois.
Le Bayern aurait accepté cette opération coûteuse, car il devait impérativement céder le gardien avant le début de sa préparation estivale, fixé au 20 juillet. Besiktas aurait même menacé, à un moment donné, de se tourner vers un autre gardien, mettant davantage de pression sur le directeur sportif Max Eberl.
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Max Eberl doit impérativement continuer à générer des recettes de transferts pour le FC Bayern.
En 2020, Nübel quittait Schalke 04 pour rejoindre Munich afin de succéder à Manuel Neuer. Mais les grands espoirs placés en lui ne se sont jamais concrétisés. Nübel a d'abord été prêté à l'AS Monaco, puis au VfB Stuttgart ces trois dernières années. Depuis longtemps déjà, c'est Jonas Urbig qui est considéré comme le dauphin de Neuer.
Après les arrivées onéreuses des stars du Mondial Nathaniel Brown (55 millions) et Ismael Saibari (50 millions), Max Eberl doit désormais renflouer les caisses. Outre Nübel, Daniel Peretz (Southampton/8) et Jonah Kusi-Asare (Fulham/6) ont déjà été cédés pour un total d’environ 14 millions d’euros. Eberl doit encore trouver des destinations à Bryan Zaragoza, Joao Palhinha et Sacha Boey, récemment prêtés. Pour Palhinha, le Sporting CP, deuxième prétendant sérieux après Tottenham, se serait retiré.
Selon certaines informations, Eberl serait sous la surveillance du puissant conseil de surveillance munichois. En août, cet organe, présidé par Uli Hoeneß et Karl-Heinz Rummenigge, doit se prononcer sur l’avenir de cet homme de 52 ans. Le contrat d’Eberl court jusqu’en 2027 ; Hoeneß avait récemment estimé les chances d’une prolongation à « 60 contre 40 ».
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