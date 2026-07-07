Le Bayern Munich ne percevrait qu'un maximum de sept millions d'euros pour le transfert de Nübel, auxquels pourraient s'ajouter cinq millions de primes. En contrepartie, le gardien devrait toucher une indemnité de plusieurs millions d'euros de la part du club bavarois. Son contrat juteux, estimé à environ onze millions d'euros par an, courait encore jusqu'en 2029.

Selon Bild, le gardien aurait exigé que le Bayern lui verse une indemnité couvrant précisément ces trois années de contrat restantes, soit la différence entre son salaire à Besiktas et ses émoluments munichois.

Le Bayern aurait accepté cette opération coûteuse, car il devait impérativement céder le gardien avant le début de sa préparation estivale, fixé au 20 juillet. Besiktas aurait même menacé, à un moment donné, de se tourner vers un autre gardien, mettant davantage de pression sur le directeur sportif Max Eberl.