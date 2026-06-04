Le frère de Kaishu Sano, joueur de Mayence également très convoité cet été, a disputé sa troisième et meilleure saison à Nimègue et aurait déjà suscité l'intérêt de l'Ajax Amsterdam et de Nottingham Forest dès cet hiver.

Le Japonais n’a toutefois pas obtenu son transfert et est resté l’un des piliers du club, qui a finalement terminé à une sensationnelle troisième place en Eredivisie. Nimègue pourrait même se qualifier pour la première fois pour la Ligue des champions. Sano a conclu l’exercice avec trois buts et sept passes décisives dans le championnat néerlandais.

Sa polyvalence est un atout : capable d’évoluer tant en sentinelle qu’en relayeur, il a même parfois été aligné à l’aile gauche. Un profil qui pourrait intéresser le PSV Eindhoven cet été, ce club devant probablement compenser le départ d’un élément clé vers le FC Bayern.