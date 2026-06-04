Selon Omroep Gelderland, le VfB aurait jeté son dévolu sur Kodei Sano, 22 ans, du NEC Nimègue, en vue du mercato estival.
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Le FC Bayern va-t-il jouer les trouble-fête ? Le VfB Stuttgart préparerait un transfert de premier plan… mais pourrait finalement se heurter à un écueil
Le frère de Kaishu Sano, joueur de Mayence également très convoité cet été, a disputé sa troisième et meilleure saison à Nimègue et aurait déjà suscité l'intérêt de l'Ajax Amsterdam et de Nottingham Forest dès cet hiver.
Le Japonais n’a toutefois pas obtenu son transfert et est resté l’un des piliers du club, qui a finalement terminé à une sensationnelle troisième place en Eredivisie. Nimègue pourrait même se qualifier pour la première fois pour la Ligue des champions. Sano a conclu l’exercice avec trois buts et sept passes décisives dans le championnat néerlandais.
Sa polyvalence est un atout : capable d’évoluer tant en sentinelle qu’en relayeur, il a même parfois été aligné à l’aile gauche. Un profil qui pourrait intéresser le PSV Eindhoven cet été, ce club devant probablement compenser le départ d’un élément clé vers le FC Bayern.
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Le FC Bayern pourrait profiter de la situation si le PSV Eindhoven venait à céder Sano.
Le champion d'Allemagne en titre aurait déjà trouvé un accord avec Ismael Saibari pour un transfert, et les négociations avec le PSV en vue d'un recrutement estival sont désormais engagées. Selon le journal néerlandais Eindhovens Dagblad, les exigences financières du club batave constituent toutefois un obstacle. Selon le journal, le montant réclamé serait « colossal » et dépasserait 60 millions d’euros, ce qui constituerait un record pour le champion néerlandais.
Eindhoven anticipe toutefois déjà le départ de Saibari, l’intérêt pour Sano est considéré comme avéré, et le VfB semble avoir un concurrent de plus dans la course à ce milieu de terrain polyvalent.
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Le VfB Stuttgart s’intéresse à Sano : un possible remplaçant pour Stiller ou Chema Andres ?
À Stuttgart, Sano pourrait compenser des départs potentiellement douloureux. Le milieu international Angelo Stiller est régulièrement annoncé dans un grand club européen. Quant à Chema Andrés, recruté l’été dernier auprès du Real Madrid pour seulement trois millions d’euros, les Merengues disposent d’une clause de rachat.
La présence de José Mourinho, futur entraîneur du Real, en tribune lors de la finale de la Coupe d’Allemagne contre le Bayern, à l’invitation du directeur sportif stuttgartois Fabian Wohlgemuth, a suffi à relancer les spéculations : les Merengues pourraient bien activer cette clause. Selon Sky, le VfB ne s’alarme toutefois pas encore.