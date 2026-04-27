Après le départ de l’entraîneur principal Steven Gerrard, son ancien adjoint Danks a pris les rênes de l’équipe à titre intérimaire. Ses débuts ont été prometteurs : une victoire aisée 4-0 sur le terrain du FC Brentford. « Il a été impressionnant », a salué Leon Bailey, joueur de Villa. « Il a pris ses responsabilités en très peu de temps et a clairement fait savoir ce qu’il attendait de nous. » Si le premier match s’est parfaitement déroulé, le second a tourné au fiasco avec une défaite 0-4 contre Newcastle United.

Aston Villa a alors recruté Unai Emery, toujours en poste aujourd’hui. Danks est resté dans le staff de l’Espagnol pendant un mois, puis a rejoint le FC Middlesbrough (D2) comme adjoint de Michael Carrick, désormais à Manchester United. À l’été 2024, il a suivi Vincent Kompany, son ancien mentor au RSC Anderlecht, jusqu’au FC Bayern.

Il s’apprête ainsi à occuper son troisième poste d’entraîneur principal : Kompany, sanctionné d’un carton jaune lors du match retour des quarts de finale contre le Real Madrid – après deux avertissements reçus en phase de groupes face à Arsenal et au PSV Eindhoven – est suspendu pour la première demi-finale contre le Paris Saint-Germain. En tant que remplaçant, Danks est préféré aux autres entraîneurs adjoints René Maric (33 ans), Floribert Ngalula (39 ans) et Daniel Fradley (35 ans, récemment recruté par Manchester City).

Spécialiste des coups de pied arrêtés au sein du staff, il retrouve au Bayern une situation en dents de scie : 4 buts marqués sur phases arrêtées, 4 encaissés.