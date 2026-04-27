En deux occasions, Aaron Danks a endossé le rôle d’entraîneur principal. L’évaluation de ses compétences reste toutefois délicate : une victoire 4-0 et une défaite 0-4. Ces résultats remontent à octobre 2022, lors de son passage à Aston Villa.
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Le FC Bayern souffre d’une faille majeure dans son secteur défensif : le remplaçant de Vincent Kompany se distingue malheureusement par un comportement peu scrupuleux
Après le départ de l’entraîneur principal Steven Gerrard, son ancien adjoint Danks a pris les rênes de l’équipe à titre intérimaire. Ses débuts ont été prometteurs : une victoire aisée 4-0 sur le terrain du FC Brentford. « Il a été impressionnant », a salué Leon Bailey, joueur de Villa. « Il a pris ses responsabilités en très peu de temps et a clairement fait savoir ce qu’il attendait de nous. » Si le premier match s’est parfaitement déroulé, le second a tourné au fiasco avec une défaite 0-4 contre Newcastle United.
Aston Villa a alors recruté Unai Emery, toujours en poste aujourd’hui. Danks est resté dans le staff de l’Espagnol pendant un mois, puis a rejoint le FC Middlesbrough (D2) comme adjoint de Michael Carrick, désormais à Manchester United. À l’été 2024, il a suivi Vincent Kompany, son ancien mentor au RSC Anderlecht, jusqu’au FC Bayern.
Il s’apprête ainsi à occuper son troisième poste d’entraîneur principal : Kompany, sanctionné d’un carton jaune lors du match retour des quarts de finale contre le Real Madrid – après deux avertissements reçus en phase de groupes face à Arsenal et au PSV Eindhoven – est suspendu pour la première demi-finale contre le Paris Saint-Germain. En tant que remplaçant, Danks est préféré aux autres entraîneurs adjoints René Maric (33 ans), Floribert Ngalula (39 ans) et Daniel Fradley (35 ans, récemment recruté par Manchester City).
Spécialiste des coups de pied arrêtés au sein du staff, il retrouve au Bayern une situation en dents de scie : 4 buts marqués sur phases arrêtées, 4 encaissés.
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Le FC Bayern présente des lacunes sur les coups de pied arrêtés adverses.
La défense des Munichois sur coups de pied arrêtés constitue un maillon faible, malgré un fonctionnement global quasi parfait. Sur les 52 buts encaissés cette saison, 20 (soit 38 %) ont été concédés suite à des phases arrêtées, alors que la moyenne en Bundesliga se situe autour de 24 %, d’après l’émission « Sportschau ».
La plupart de ces buts ont été concédés à l’automne. Après une victoire 4-1 contre le 1. FC Cologne fin octobre, Harry Kane a pointé « un peu trop de désorganisation » et a déclaré : « Nous n’étions pas vraiment aux bons postes, les signes n’étaient pas clairs. » Danks est alors intervenu à la mi-temps : « And he kind of gave us a bit of an English talking. » Traduction : le ton est monté d’un cran.
Peu après, deux buts encaissés sur coups de pied arrêté ont conduit à un match nul 2-2 contre l’Union Berlin, premier partage des points après 16 victoires consécutives. Lors de la première défaite contre Arsenal, les Bavarois avaient également concédé l’ouverture du score sur corner. La situation s’est ensuite améliorée, avant que le problème ne resurgisse ces dernières semaines. Au match retour face au Real, Arda Güler a ouvert le score d’un coup franc direct, puis le FSV Mayence 05 a pris l’avantage sur corner lors du match fou conclu 4-3 samedi.
Fin mars, le champion du monde Toni Kroos avait pointé cette faille dans son podcast « Einfach mal Luppen ». Interrogé, Kompany a reconnu : « Il est clair que nous ne sommes pas parfaits dans ce domaine. » Avant de rappeler, à juste titre, que son équipe « figure parmi les meilleures d’Europe sur les coups de pied arrêtés offensifs ».
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Aaron Danks puise son inspiration dans le passé et à l’étranger.
En Bundesliga, le Bayern Munich a déjà inscrit 13 buts sur corner. Le record absolu, établi depuis le début de la collecte détaillée des données en 2004, est de 14 buts, marque atteinte par le Borussia Mönchengladbach lors de la saison 2023/24. Ajoutons à cela quatre réalisations sur coups francs et onze penalties transformés, souvent grâce à Kane. Au total, 28 des 113 buts inscrits cette saison par le FC Bayern en Bundesliga proviennent donc de phases arrêtées.
À la recherche de variantes offensives sur coups francs ou corners, Danks s’inspire aussi bien du passé que de l’étranger. « Les meilleurs entraîneurs doivent parfois être les meilleurs voleurs. Nous observons beaucoup ce qui se passe en Europe », a-t-il révélé lors de sa première saison à Munich dans une interview accordée au Bild, avant d’ajouter : « Nous avons également visionné d’anciens coups francs et corners d’Arjen Robben et de Franck Ribéry. »
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Le parcours atypique d'Aaron Danks vers le football professionnel
Danks savait dès son plus jeune âge qu’il voulait devenir entraîneur – et donc aussi voleur. À 15 ans, il a commencé à Birmingham City, allant même jusqu’à abandonner ses études secondaires pour cela. Au départ, Danks s’est également investi dans le sport de masse. « Équipé d’un sac de ballons, de maillots et d’un ticket de bus », il parcourait, selon ses propres dires, la ville pour animer des séances d’entraînement dans les écoles et les camps de vacances.
Après un passage chez le rival local, West Bromwich Albion, il rejoint la FA comme entraîneur spécialisé dans la possession de balle pour les sélections jeunes. Il remporte la Coupe du monde U20 en 2017 et, chez les U21, encadre des talents comme Jude Bellingham, Emile Smith Rowe et Jamal Musiala. Musiala choisira finalement de poursuivre sa carrière internationale avec l’Allemagne.
Après cinq ans à la FA, Kompany, qui l’avait déjà repéré lors de son passage en tant que joueur à Manchester City et le surnommait « l’un des entraîneurs les plus talentueux d’Angleterre », l’a recruté à Anderlecht en 2021. Leur collaboration en Belgique dura toutefois seulement deux mois : Danks rentra en Angleterre pour devenir entraîneur adjoint à Aston Villa, club où il effectua ses deux premières apparitions comme entraîneur principal.
Pour ce troisième acte, les règlements de l’UEFA lui interdisent tout contact avec Kompany. Il peut bien monter à bord du bus officiel, mais l’accès aux couloirs lui est refusé : le Belge doit donc suivre la rencontre depuis les tribunes. Toute communication par casque ou téléphone est interdite, de même que tout échange à la mi-temps. Kompany ne pourra pénétrer dans le vestiaire qu’après dix minutes de jeu effectives. D’ici là, espérons pour les joueurs qu’il n’aura pas été nécessaire de « parler anglais ».