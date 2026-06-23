Selon le magazine Sport Bild, Eberl a pris contact avec l’entourage du joueur pour lui signifier que ce dernier, âgé de 25 ans, constituait un « joueur très intéressant ».
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Le FC Bayern préparerait un coup de tonnerre sur le marché des transferts : selon les informations disponibles, le directeur sportif Max Eberl aurait déjà pris contact avec Felix Nmecha, l’une des étoiles du BVB
Le FC Bayern s’ajouterait à la liste déjà longue des clubs intéressés par Nmecha. L’attaquant brille actuellement sous le maillot de la sélection allemande lors de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Il a été l’un des meilleurs joueurs lors des deux victoires de la DFB contre Curaçao (7-1) et la Côte d’Ivoire (2-1).
Cette série de performances suscite les convoitises. Depuis plusieurs semaines, le Real Madrid, club le plus titré d’Espagne, est annoncé comme intéressé ; son nouvel entraîneur José Mourinho serait un admirateur déclaré de Nmecha. Selon Sport Bild, les clubs de Premier League Manchester City, Manchester United et Liverpool se seraient aussi « renseignés » sur ce milieu axial. Pour eux, il présente un double intérêt, car il a été formé au centre de ManCity et conserve donc le statut de « joueur formé au club ».
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Felix Nmecha est lié au BVB jusqu’en 2030.
Si le joueur n’exclut pas un départ cet été et pourrait « se poser des questions », le BVB compte fermement sur lui. Les dirigeants du Borussia détiennent les commandes : Nmecha a prolongé son contrat jusqu’en 2030.
Si le contrat inclut bien une clause libératoire de 80 millions d’euros, celle-ci ne sera activable qu’en 2027. Pour tout départ dès l’été prochain, le club réclamerait au moins 120 millions d’euros.
Recruté 30 millions d’euros en 2023 auprès du VfL Wolfsburg, l’attaquant n’a pas encore réussi à s’imposer sous le maillot « Noir et Jaune » en raison de blessures à répétition, au point d’être déjà perçu comme un flop. De manière générale, son recrutement a été perçu de manière extrêmement critique par les supporters du BVB, car cet évangélique profondément croyant s’est permis plusieurs dérapages sur les réseaux sociaux, a partagé des contenus homophobes et transphobes et a été présenté comme la figure de proue de l’organisation « Ballers in God », qui fait l’objet d’un regard très critique.
Le club a même dû, par la voix de son président Aki Watzke, publier un communiqué de clarification. « Felix a lui-même souligné qu’il respectait et aimait tout le monde, indépendamment de la couleur de peau, de la religion ou de l’orientation sexuelle », a déclaré Watzke.
Sur le plan sportif, toutefois, l’attaquant n’a rien à se reprocher : il a été l’une des révélations de la saison écoulée, conclue à la deuxième place du championnat et par une qualification en Ligue des champions. En 42 matchs officiels, il a inscrit cinq buts et délivré trois passes décisives.
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Le FC Bayern n’éprouve actuellement aucun besoin urgent de renforcer le poste occupé par Felix Nmecha.
L’intérêt du Bayern pour un milieu défensif allemand au potentiel mondial ne surprend guère. Toutefois, au vu de la situation actuelle, l’opportunité d’un tel recrutement de premier plan pour le poste de sentinelle interpelle. Si Leon Goretzka partira bien à l’issue de son contrat, le 30 juin, le club bavarois a déjà acté son duo de sentinelles avec Joshua Kimmich et Aleksandar Pavlovic, et peut compter sur le jeune talent Tom Bischof comme premier remplaçant.
Konrad Laimer peut aussi dépanner si nécessaire, tandis que Noël Aseko, rapatrié de Hanovre 96 grâce à une clause de rachat, va enfin avoir l’occasion de s’imposer dans le groupe pro. En interne, on porte également Bara Sapoko Ndiaye en haute estime : le milieu sénégalais, qui a participé à la Coupe du monde, pourrait profiter de ce contexte pour émerger.
Par ailleurs, les Munichois sont sur le point d’attirer Nathaniel Brown (23 ans, Eintracht Francfort) et Ismael Saibari (25 ans, PSV), dont les indemnités de transfert combinées devraient déjà dépasser 100 millions d’euros.
Selon Sport Bild, il est « peu probable » que le FCB tente de recruter Nmecha dès cet été, même si le joueur aurait déjà attiré l’attention du champion allemand.
Les ventes record du BVB
Joueurs Poste Cédé à Année Indemnité de transfert Ousmane Dembélé Attaquant FC Barcelone 2017 148 millions d’euros Jude Bellingham Milieu de terrain Real Madrid 2023 127 millions d’euros Jadon Sancho Attaquant Manchester United 2022 85 millions d’euros Christian Pulisic Attaquant Chelsea FC 2018 64 millions d’euros Pierre-Emerick Aubameyang Attaquant Arsenal FC 2023 63,75 millions d’euros