Si le joueur n’exclut pas un départ cet été et pourrait « se poser des questions », le BVB compte fermement sur lui. Les dirigeants du Borussia détiennent les commandes : Nmecha a prolongé son contrat jusqu’en 2030.

Si le contrat inclut bien une clause libératoire de 80 millions d’euros, celle-ci ne sera activable qu’en 2027. Pour tout départ dès l’été prochain, le club réclamerait au moins 120 millions d’euros.

Recruté 30 millions d’euros en 2023 auprès du VfL Wolfsburg, l’attaquant n’a pas encore réussi à s’imposer sous le maillot « Noir et Jaune » en raison de blessures à répétition, au point d’être déjà perçu comme un flop. De manière générale, son recrutement a été perçu de manière extrêmement critique par les supporters du BVB, car cet évangélique profondément croyant s’est permis plusieurs dérapages sur les réseaux sociaux, a partagé des contenus homophobes et transphobes et a été présenté comme la figure de proue de l’organisation « Ballers in God », qui fait l’objet d’un regard très critique.

Le club a même dû, par la voix de son président Aki Watzke, publier un communiqué de clarification. « Felix a lui-même souligné qu’il respectait et aimait tout le monde, indépendamment de la couleur de peau, de la religion ou de l’orientation sexuelle », a déclaré Watzke.

Sur le plan sportif, toutefois, l’attaquant n’a rien à se reprocher : il a été l’une des révélations de la saison écoulée, conclue à la deuxième place du championnat et par une qualification en Ligue des champions. En 42 matchs officiels, il a inscrit cinq buts et délivré trois passes décisives.