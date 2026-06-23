Si le joueur n’exclut pas un départ cet été et pourrait « se poser des questions », le BVB compte bien sur lui. Les dirigeants du club allemand détiennent les commandes : Nmecha a prolongé son contrat de manière anticipée il y a quelques mois, jusqu’en 2030.

Si une clause libératoire de 80 millions d’euros est bien inscrite au contrat, elle ne pourra être activée qu’à l’été 2027. Pour tout départ dès la saison prochaine, les dirigeants « Noir et Jaune » réclameraient toutefois un chèque d’au moins 120 millions d’euros.

Recruté en 2023 pour environ 30 millions d’euros en provenance du VfL Wolfsburg, l’attaquant n’a pas encore réussi à s’imposer sous le maillot « Noir et Jaune » en raison de blessures à répétition, au point d’être déjà considéré comme un flop. De manière générale, son recrutement a été perçu de manière extrêmement critique par les supporters du BVB, car cet évangélique profondément croyant s’est permis plusieurs dérapages sur les réseaux sociaux, a partagé des contenus homophobes et transphobes et a été présenté comme la figure de proue de l’organisation « Ballers in God », qui fait l’objet d’un regard très critique.

Le club, par la voix de son président Hans-Joachim Watzke, a dû publier un communiqué pour calmer les esprits : « Felix a lui-même souligné qu’il respectait et aimait tout le monde, indépendamment de la couleur de peau, de la religion ou de l’orientation sexuelle. »

Sur le plan sportif, toutefois, Nmecha a brillé lors de l’exercice écoulé : il a été l’une des révélations de la saison du BVB, conclue par un titre de vice-champion et une qualification en Ligue des champions. En 42 matchs officiels, il a inscrit cinq buts et délivré trois passes décisives.