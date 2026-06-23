Selon le magazine Sport Bild, Eberl a pris contact avec l’entourage du joueur pour lui signifier que ce dernier, âgé de 25 ans, constituait un « joueur très intéressant ».
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Le FC Bayern préparerait un coup de tonnerre sur le marché des transferts : selon les informations disponibles, le directeur sportif Max Eberl aurait déjà pris contact avec Felix Nmecha, l’un des joueurs clés du BVB
Le FC Bayern s’ajouterait à la liste déjà longue des clubs intéressés par Nmecha. L’attaquant brille actuellement sous le maillot de la sélection allemande à la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Il a été l’un des meilleurs lors des deux victoires de la DFB contre Curaçao (7-1) et la Côte d’Ivoire (2-1).
Cette série de performances suscite logiquement les convoitises. Depuis plusieurs semaines, le Real Madrid, club le plus titré d’Espagne, est annoncé comme intéressé ; son nouvel entraîneur José Mourinho serait un admirateur déclaré de Nmecha. Selon Sport Bild, les clubs de Premier League Manchester City, Manchester United et Liverpool se seraient aussi « renseignés » sur ce milieu axial. Pour eux, il présente un double intérêt, car il a été formé au centre de ManCity et conserve donc le statut de « joueur formé au club ».
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Felix Nmecha est lié au BVB jusqu’en 2030.
Si le joueur n’exclut pas un départ cet été et pourrait « se poser des questions », le BVB compte bien sur lui. Les dirigeants du club allemand détiennent les commandes : Nmecha a prolongé son contrat de manière anticipée il y a quelques mois, jusqu’en 2030.
Si une clause libératoire de 80 millions d’euros est bien inscrite au contrat, elle ne pourra être activée qu’à l’été 2027. Pour tout départ dès la saison prochaine, les dirigeants « Noir et Jaune » réclameraient toutefois un chèque d’au moins 120 millions d’euros.
Recruté en 2023 pour environ 30 millions d’euros en provenance du VfL Wolfsburg, l’attaquant n’a pas encore réussi à s’imposer sous le maillot « Noir et Jaune » en raison de blessures à répétition, au point d’être déjà considéré comme un flop. De manière générale, son recrutement a été perçu de manière extrêmement critique par les supporters du BVB, car cet évangélique profondément croyant s’est permis plusieurs dérapages sur les réseaux sociaux, a partagé des contenus homophobes et transphobes et a été présenté comme la figure de proue de l’organisation « Ballers in God », qui fait l’objet d’un regard très critique.
Le club, par la voix de son président Hans-Joachim Watzke, a dû publier un communiqué pour calmer les esprits : « Felix a lui-même souligné qu’il respectait et aimait tout le monde, indépendamment de la couleur de peau, de la religion ou de l’orientation sexuelle. »
Sur le plan sportif, toutefois, Nmecha a brillé lors de l’exercice écoulé : il a été l’une des révélations de la saison du BVB, conclue par un titre de vice-champion et une qualification en Ligue des champions. En 42 matchs officiels, il a inscrit cinq buts et délivré trois passes décisives.
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Le FC Bayern n’éprouve actuellement aucun besoin urgent de renforcer le poste occupé par Felix Nmecha.
L’intérêt supposé du Bayern Munich pour un milieu défensif allemand à fort potentiel ne surprend guère. Toutefois, au vu de la situation actuelle, l’opportunité d’un tel recrutement de premier plan pour le poste de sentinelle interpelle. Si Leon Goretzka partira bien à l’issue de son contrat, le 30 juin, le club bavarois a déjà installé son duo de sentinelles attitré, Joshua Kimmich et Aleksandar Pavlovic, et peut compter sur le jeune talent Tom Bischof comme premier remplaçant.
Konrad Laimer peut aussi dépanner si nécessaire, tandis que Noel Aseko, rapatrié de Hanovre 96 grâce à une clause de rachat, va enfin pouvoir s’insérer dans l’effectif professionnel. En interne, Bara Sapoko Ndiaye, qui a participé à la Coupe du monde avec le Sénégal, est également très apprécié.
Par ailleurs, les Munichois sont sur le point d’attirer Nathaniel Brown (23 ans, Eintracht Francfort) et Ismael Saibari (25 ans, PSV), dont les indemnités de transfert combinées devraient déjà dépasser 100 millions d’euros.
Selon Sport Bild, un recrutement de Nmecha dès cet été reste « peu probable », même si le joueur aurait déjà attiré l’attention du champion d’Allemagne.
Les ventes record du BVB
Joueurs Poste Cédé à Année Indemnité de transfert Ousmane Dembélé Attaquant FC Barcelone 2017 148 millions d’euros Jude Bellingham Milieu de terrain Real Madrid 2023 127 millions d’euros Jadon Sancho Attaquant Manchester United 2022 85 millions d’euros Christian Pulisic Attaquant Chelsea FC 2018 64 millions d’euros Pierre-Emerick Aubameyang Attaquant Arsenal FC 2023 63,75 millions d’euros