Au vu de son dossier médical, il paraît peu réaliste qu’un club accepte de débourser une somme importante pour recruter Ito, âgé de 27 ans. Victime de deux fractures du métatarse successives, le Japonais n’a disputé que 31 matchs officiels sous les couleurs du Bayern en deux ans.

Sa première saison, notamment, a tourné au cauchemar : victime d’une première fracture du métatarse dès un match amical de pré-saison, il n’a fait son retour qu’en février, avant de rechuter fin mars, lors de son huitième match officiel, et de rester à l’écart jusqu’à l’automne suivant.

S’il a profité d’un temps de jeu plus conséquent en fin de saison, grâce à la domination des Munichois et au titre de champion acquis tôt, son corps a de nouveau cédé en février, victime d’une déchirure musculaire. En défense centrale, le gaucher, tout comme Min-Jae Kim, s’est toujours retrouvé derrière le duo établi Jonathan Tah-Dayot Upamecano dans les rencontres nationales et européennes qui comptent.

Même à son poste de repli, arrière gauche, il n’était qu’un simple remplaçant, malgré les blessures et le manque de forme du titulaire Alphonso Davies. Lors des rencontres de haut niveau, ce côté était confié soit à Josip Stanisic, soit à Konrad Laimer.