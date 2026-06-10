Selon Sport Bild, le club a signifié au Japonais qu’il n’entre plus dans les plans du Bayern Munich. Les dirigeants bavarois ont donc conseillé à ses agents de lui chercher activement un nouveau point de chute.
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Le FC Bayern prendrait des mesures : le joueur de 20 millions d'euros devrait apparemment se chercher un nouveau club
Selon le journal, la Liga espagnole constituerait une destination privilégiée pour Ito. Aucun club spécifique n’a été cité. Pour s’attacher ses services, toute formation intéressée devrait s’acquitter d’un montant proche des 20 millions d’euros, soit le chiffre correspondant à la clause libératoire versée par le Bayern à Stuttgart il y a deux ans. Rappelons que, lors du mercato estival 2024, le champion en titre avait déboursé environ 24 millions d’euros pour s’attacher les services du joueur.
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Au FC Bayern, Hiroki Ito vit une première saison digne d’un film d’horreur.
Au vu de son dossier médical, il paraît peu réaliste qu’un club accepte de débourser une somme importante pour recruter Ito, âgé de 27 ans. Victime de deux fractures du métatarse successives, le Japonais n’a disputé que 31 matchs officiels sous les couleurs du Bayern en deux ans.
Sa première saison, notamment, a tourné au cauchemar : victime d’une première fracture du métatarse dès un match amical de pré-saison, il n’a fait son retour qu’en février, avant de rechuter fin mars, lors de son huitième match officiel, et de rester à l’écart jusqu’à l’automne suivant.
S’il a profité d’un temps de jeu plus conséquent en fin de saison, grâce à la domination des Munichois et au titre de champion acquis tôt, son corps a de nouveau cédé en février, victime d’une déchirure musculaire. En défense centrale, le gaucher, tout comme Min-Jae Kim, s’est toujours retrouvé derrière le duo établi Jonathan Tah-Dayot Upamecano dans les rencontres nationales et européennes qui comptent.
Même à son poste de repli, arrière gauche, il n’était qu’un simple remplaçant, malgré les blessures et le manque de forme du titulaire Alphonso Davies. Lors des rencontres de haut niveau, ce côté était confié soit à Josip Stanisic, soit à Konrad Laimer.
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Le FC Bayern devrait débourser environ 100 millions d'euros pour recruter un nouveau duo défensif.
Après seulement deux saisons globalement décevantes, Ito devrait céder sa place à de nouveaux joueurs que le Bayern Munich cherche activement à recruter lors de ce mercato estival. Pour renforcer le côté gauche, le club bavarois aurait coché le nom de Nathaniel Brown, actuellement à l’Eintracht Francfort. En défense centrale, le club bavarois aurait coché le nom de Yann Bisseck, actuellement à l’Inter Milan. International allemand pourtant absent de la dernière Coupe du monde, le joueur se dit « séduit » par l’idée de rejoindre Munich.
Pour attirer les deux joueurs censés pallier le départ d’Ito, le club bavarois devrait débourser environ 100 millions d’euros. D’après plusieurs sources concordantes, l’Eintracht réclamerait entre 60 et 65 millions pour Brown, tandis que l’Inter envisagerait de céder Bisseck à partir d’une offre de 40 millions.
Outre Ito, Kim pourrait également partir. Selon La Gazzetta dello Sport, le Sud-Coréen aurait déjà donné son feu vert à la Juventus Turin. Reste que la Vieille Dame hésiterait encore à débourser les 40 millions d’euros réclamés par le club bavarois.