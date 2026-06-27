Le FC Bayern Munich ne serait plus une option. Les clubs intéressés par cette star de Serie A, libre de tout contrat, se font de plus en plus rares

Selon nos informations, la Juventus aurait soumis au joueur de 26 ans une dernière proposition d’un an à huit millions d’euros par saison. Le joueur et son entourage n’auraient toutefois pas encore donné de réponse. Considérant ce bras de fer qui s’éternise et l’expiration de son contrat dans quatre jours, cette proposition constitue une deadline ferme imposée par la « Vieille Dame » : s’il ne signe pas avant le 30 juin, un avenir à Turin lui sera fermé.

Son père, Milos, aurait préféré le voir rejoindre le FC Barcelone ou le Bayern Munich, mais, selon la Gazzetta, aucun des deux clubs n’a encore engagé de démarches officielles. Le Barça courtise Julian Álvarez et le Bayern s’apprête à recruter Ismaïl Saibari ; aucun des deux clubs ne semble donc avoir un besoin immédiat.