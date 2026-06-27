Selon la Gazzetta dello Sport, si le joueur devait quitter la Juventus, seul le club stambouliote de Besiktas serait actuellement en pole position pour accueillir l’international serbe, qui semble avoir fortement misé sur ce transfert.
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Le FC Bayern Munich ne serait plus une option. Les clubs intéressés par cette star de Serie A, libre de tout contrat, se font de plus en plus rares
Selon nos informations, la Juventus aurait soumis au joueur de 26 ans une dernière proposition d’un an à huit millions d’euros par saison. Le joueur et son entourage n’auraient toutefois pas encore donné de réponse. Considérant ce bras de fer qui s’éternise et l’expiration de son contrat dans quatre jours, cette proposition constitue une deadline ferme imposée par la « Vieille Dame » : s’il ne signe pas avant le 30 juin, un avenir à Turin lui sera fermé.
Son père, Milos, aurait préféré le voir rejoindre le FC Barcelone ou le Bayern Munich, mais, selon la Gazzetta, aucun des deux clubs n’a encore engagé de démarches officielles. Le Barça courtise Julian Álvarez et le Bayern s’apprête à recruter Ismaïl Saibari ; aucun des deux clubs ne semble donc avoir un besoin immédiat.
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Beşiktaş va-t-il débourser 30 millions d'euros pour s'offrir Dusan Vlahovic ?
La situation est différente du côté de Beşiktaş, actuellement seul club encore intéressé. Les « Kara Kartal » seraient prêts à formuler une offre globale de 30 millions d’euros pour Vlahovic, qui pourrait toucher environ dix millions d’euros par saison et percevoir une prime à la signature de cinq millions d’euros.
Arrivé à Turin en janvier 2022 contre environ 85 millions d’euros, l’attaquant a inscrit 68 buts en 168 matchs sous le maillot bianconero. Freiné par des blessures, il a manqué une grande partie de la saison écoulée, mais a retrouvé son efficacité en fin d’exercice, avec quatre réalisations en quatre journées de Serie A.