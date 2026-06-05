Selon le journal anglais The Telegraph, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, aurait publicement écarté la piste menant à la star offensive du Bayern, mais les Merengues prépareraient néanmoins une offre de 175 millions d’euros en coulisses.
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Le FC Bayern Munich doit-il désormais trembler ? L'annonce du président du Real Madrid, Florentino Pérez, concernant un transfert viserait la star du FCB
Reste à savoir si ce dossier a réellement une chance de se concrétiser lors du prochain mercato estival. Dès avril, le directeur sportif du Bayern, Max Eberl, a fermé la porte à tout prétendant en déclarant avec fermeté : « Non, c’est assez simple : non. Nous avons un projet à long terme, Michael s’y sent très bien. »
Sous contrat longue durée à la Säbener Straße, Olise n’a, pour l’instant, aucune raison de songer à un départ, et encore moins vers la capitale espagnole.
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Eberl confirme qu’il n’existe aucune clause de résiliation dans le contrat d’Olise.
En octobre dernier, Eberl avait démenti l'existence d'une clause de résiliation dans le contrat d'Olise. Interrogé par 11Freunde sur la capacité du champion d’Allemagne en titre à rester compétitif sur le marché des transferts face à la concurrence internationale, il a déclaré : « On oublie trop souvent dans ce débat que nous avons recruté Michael Olise, un joueur professionnel de Crystal Palace, qui a un contrat chez nous jusqu’en 2029 – sans clause de résiliation – et qui est en passe de devenir l’un des meilleurs joueurs du monde. »
Jusqu’alors, les spéculations allaient bon train sur la possibilité que le Français de 24 ans puisse être racheté avant l’échéance de son contrat à la Säbener Straße, qui court jusqu’en 2029. Interrogé à ce sujet fin août, le directeur sportif Christopher Freund s’était contenté de répondre de manière énigmatique : « Nous ne parlons en principe jamais du contenu des contrats. »
Perez annonce un transfert phare pour le Real Madrid
Perez avait annoncé sans détour que le Real Madrid s’apprêtait à soumettre une offre de 150 millions d’euros pour une « superstar du calibre de Cristiano Ronaldo ». Il a insisté sur l’urgence de cette opération prioritaire, devant être finalisée rapidement.
Perez a déclaré : « Mardi, je ferai une offre importante à un grand club de Ligue des champions pour un joueur qui représenterait le plus gros transfert de l’histoire de Madrid. Au moins 150 millions d’euros. »
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Olise au Bayern : 53 actions décisives en 52 matchs
Perez a formellement démenti les déclarations controversées de son adversaire Enrique Riquelme, qui assurait avoir déjà conclu un accord avec le buteur vedette. Outre la piste Erling Haaland, Perez a également écarté les options Olise, Jeremy Doku et Harry Kane. Un joueur du grand rival, le FC Barcelone, n’est, lui non plus, absolument pas à l’ordre du jour.
Arrivé cet été en provenance de Crystal Palace contre 53 millions d’euros, Olise s’est immédiatement imposé comme la seule recrue ayant réussi à s’intégrer d’emblée. En 52 matchs toutes compétitions confondues, l’ailier a déjà marqué 22 buts et délivré 31 passes décisives.
Les transferts record du Real Madrid
Joueurs Poste Recruté par Année Indemnité de transfert Jude Bellingham Milieu de terrain Borussia Dortmund 2023 127 millions d’euros Eden Hazard Milieu de terrain FC Chelsea 2019 120,8 millions d’euros Gareth Bale Attaque Tottenham Hotspur 2013 101 millions d’euros Cristiano Ronaldo Attaque Manchester United 2009 94 millions d’euros Aurélien Tchouaméni Milieu de terrain AS Monaco 2022 80 millions d'euros Zinedine Zidane Milieu de terrain Juventus 2001 77,5 millions d'euros James Rodríguez Milieu de terrain AS Monaco 2014 75 millions d’euros Kaká Milieu de terrain AC Milan 2009 67 millions d'euros Luka Jovic Attaquant Eintracht Francfort 2019 63 millions d’euros Dean Huijsen Défense AFC Bournemouth 2024 62,5 millions d’euros