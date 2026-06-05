Le FC Bayern Munich doit-il désormais trembler ? L'annonce du président du Real Madrid, Florentino Pérez, concernant un transfert viserait la star du FCB

En octobre dernier, Eberl avait démenti l'existence d'une clause de résiliation dans le contrat d'Olise. Interrogé par 11Freunde sur la capacité du champion d’Allemagne en titre à rester compétitif sur le marché des transferts face à la concurrence internationale, il a déclaré : « On oublie trop souvent dans ce débat que nous avons recruté Michael Olise, un joueur professionnel de Crystal Palace, qui a un contrat chez nous jusqu’en 2029 – sans clause de résiliation – et qui est en passe de devenir l’un des meilleurs joueurs du monde. »

Jusqu’alors, les spéculations allaient bon train sur la possibilité que le Français de 24 ans puisse être racheté avant l’échéance de son contrat à la Säbener Straße, qui court jusqu’en 2029. Interrogé à ce sujet fin août, le directeur sportif Christopher Freund s’était contenté de répondre de manière énigmatique : « Nous ne parlons en principe jamais du contenu des contrats. »