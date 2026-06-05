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Le FC Bayern Munich doit-il désormais trembler ? L'annonce du président du Real Madrid, Florentino Pérez, concernant un transfert viserait la star du FCB

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M. Olise

Florentino Pérez a officialisé un recrutement de 150 millions d’euros au Real Madrid. Selon les dernières informations, ce montant concernerait Michael Olise, actuellement au FC Bayern Munich, bien que le président merengue ait démenti cette piste.

Selon le journal anglais The Telegraph, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, aurait publicement écarté la piste menant à la star offensive du Bayern, mais les Merengues prépareraient néanmoins une offre de 175 millions d’euros en coulisses.

  • Reste à savoir si ce dossier a réellement une chance de se concrétiser lors du prochain mercato estival. Dès avril, le directeur sportif du Bayern, Max Eberl, a fermé la porte à tout prétendant en déclarant avec fermeté : « Non, c’est assez simple : non. Nous avons un projet à long terme, Michael s’y sent très bien. »

    Sous contrat longue durée à la Säbener Straße, Olise n’a, pour l’instant, aucune raison de songer à un départ, et encore moins vers la capitale espagnole.

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    Eberl confirme qu’il n’existe aucune clause de résiliation dans le contrat d’Olise.

    En octobre dernier, Eberl avait démenti l'existence d'une clause de résiliation dans le contrat d'Olise. Interrogé par 11Freunde sur la capacité du champion d’Allemagne en titre à rester compétitif sur le marché des transferts face à la concurrence internationale, il a déclaré : « On oublie trop souvent dans ce débat que nous avons recruté Michael Olise, un joueur professionnel de Crystal Palace, qui a un contrat chez nous jusqu’en 2029 – sans clause de résiliation – et qui est en passe de devenir l’un des meilleurs joueurs du monde. »

    Jusqu’alors, les spéculations allaient bon train sur la possibilité que le Français de 24 ans puisse être racheté avant l’échéance de son contrat à la Säbener Straße, qui court jusqu’en 2029. Interrogé à ce sujet fin août, le directeur sportif Christopher Freund s’était contenté de répondre de manière énigmatique : « Nous ne parlons en principe jamais du contenu des contrats. »

  • Perez annonce un transfert phare pour le Real Madrid

    Perez avait annoncé sans détour que le Real Madrid s’apprêtait à soumettre une offre de 150 millions d’euros pour une « superstar du calibre de Cristiano Ronaldo ». Il a insisté sur l’urgence de cette opération prioritaire, devant être finalisée rapidement. 

    Perez a déclaré : « Mardi, je ferai une offre importante à un grand club de Ligue des champions pour un joueur qui représenterait le plus gros transfert de l’histoire de Madrid. Au moins 150 millions d’euros. »


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    Olise au Bayern : 53 actions décisives en 52 matchs

    Perez a formellement démenti les déclarations controversées de son adversaire Enrique Riquelme, qui assurait avoir déjà conclu un accord avec le buteur vedette. Outre la piste Erling Haaland, Perez a également écarté les options Olise, Jeremy Doku et Harry Kane. Un joueur du grand rival, le FC Barcelone, n’est, lui non plus, absolument pas à l’ordre du jour.

    Arrivé cet été en provenance de Crystal Palace contre 53 millions d’euros, Olise s’est immédiatement imposé comme la seule recrue ayant réussi à s’intégrer d’emblée. En 52 matchs toutes compétitions confondues, l’ailier a déjà marqué 22 buts et délivré 31 passes décisives.

  • Les transferts record du Real Madrid

    JoueursPosteRecruté parAnnéeIndemnité de transfert
    Jude BellinghamMilieu de terrainBorussia Dortmund2023127 millions d’euros
    Eden HazardMilieu de terrainFC Chelsea2019120,8 millions d’euros
    Gareth BaleAttaqueTottenham Hotspur2013101 millions d’euros
    Cristiano RonaldoAttaqueManchester United200994 millions d’euros
    Aurélien TchouaméniMilieu de terrainAS Monaco202280 millions d'euros
    Zinedine ZidaneMilieu de terrainJuventus200177,5 millions d'euros
    James RodríguezMilieu de terrainAS Monaco201475 millions d’euros
    KakáMilieu de terrainAC Milan200967 millions d'euros
    Luka JovicAttaquantEintracht Francfort201963 millions d’euros
    Dean HuijsenDéfenseAFC Bournemouth202462,5 millions d’euros