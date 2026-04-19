Pour les non-initiés ou ceux dont la mémoire flanche après tant de saisons (on vous comprend) : lors des célébrations officielles du titre de champion, le 10 mai 2025, l’entraîneur Vincent Kompany avait soudain posé un cacatoès blanc en porcelaine sur le podium pour détendre ses joueurs.

On apprendra plus tard que les Bavarois avaient subtilisé l’oiseau la semaine précédente au restaurant chic Käfer. C’est là, presque directement au comptoir, qu’ils avaient célébré leur titre acquis sur le nul 2-2 de leur poursuivant, le Bayer Leverkusen, face au SC Fribourg. Quelqu’un avait alors embarqué la bestiole, transformée depuis en talisman. Le patron des lieux, Michael Käfer, a ensuite offert à l’équipe ce symbole d’une valeur d’au moins 1 000 euros, déjà présent lors de la Coupe du monde des clubs.

Resté au fond d’un sac lors du tournoi intercontinental, l’oiseau a cette fois fait son grand retour sur le devant de la scène. Selon le club bavarois, ce ne sera certainement pas la dernière apparition de la saison.