Après le coup de sifflet final, les joueurs du Bayern ont célébré leur victoire avec une étonnante retenue. On a même pu se demander si ce 35e titre de champion d’Allemagne ne les laissait pas de marbre, alors que plusieurs autres trophées sont encore à portée cette saison.
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Le FC Bayern Munich célèbre son 35e titre de champion de Bundesliga sans pouvoir soulever le trophée : le club bavarois fait encore parler de lui
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Une fois les maillots de champions remis au groupe et à son staff, certains n’ont pu réprimer un sourire. Sur la tunique blanche, un cacatoès arborant le maillot classique du Bayern – rouge à manches blanches, version puriste – tenait le trophée. Et c’est tout. Pas de « 35 », pas de « champion d’Allemagne », pas de « Forever Number 1 », aucune explication.
Inutile d’en rajouter : tout le monde, dans l’effectif et sur les tribunes, a immédiatement saisi cette référence interne née entre mai dernier et ce nouveau sacre. Un peu plus tard, l’oiseau en porcelaine a même fait son retour : Leon Goretzka a brandi le célèbre cacatoès, talisman du club depuis la première célébration du titre avec Vincent Kompany.
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Le FCB remporte le championnat sans soulever de coupe, mais avec un trophée spécial.
Pour les non-initiés ou ceux dont la mémoire flanche après tant de saisons (on vous comprend) : lors des célébrations officielles du titre de champion, le 10 mai 2025, l’entraîneur Vincent Kompany avait soudain posé un cacatoès blanc en porcelaine sur le podium pour détendre ses joueurs.
On apprendra plus tard que les Bavarois avaient subtilisé l’oiseau la semaine précédente au restaurant chic Käfer. C’est là, presque directement au comptoir, qu’ils avaient célébré leur titre acquis sur le nul 2-2 de leur poursuivant, le Bayer Leverkusen, face au SC Fribourg. Quelqu’un avait alors embarqué la bestiole, transformée depuis en talisman. Le patron des lieux, Michael Käfer, a ensuite offert à l’équipe ce symbole d’une valeur d’au moins 1 000 euros, déjà présent lors de la Coupe du monde des clubs.
Resté au fond d’un sac lors du tournoi intercontinental, l’oiseau a cette fois fait son grand retour sur le devant de la scène. Selon le club bavarois, ce ne sera certainement pas la dernière apparition de la saison.