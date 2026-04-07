Pour le match aller de ce quart de finale très attendu de la Ligue des champions contre le FC Bayern Munich, le Real Madrid mise sur un bonus spécial.
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Le FC Bayern Munich aurait voulu l'empêcher ! Le Real Madrid mise sur un bonus spécial pour son match à domicile contre le FCB
Les Merengues ont obtenu l'autorisation de l'UEFA de fermer le toit de l'Estadio Santiago Bernabéu lors du match de mardi soir (21 h dans le live-ticker). Le Real espère ainsi créer une ambiance encore plus électrique, car les encouragements des supporters locaux résonneront encore plus fort que d'habitude dans l'enceinte grâce à la fermeture du toit. L'ambiance créée par les 84 000 spectateurs dans ce stade légendaire devrait ainsi devenir encore plus intimidante pour les visiteurs munichois.
Selon les médias espagnols, le Bayern aurait même demandé à l'UEFA d'empêcher la fermeture du toit et de jouer avec le toit ouvert. Le FCB a toutefois démenti toute demande de ce type auprès de Sport1. Celle-ci n'aurait de toute façon eu que peu de chances d'aboutir, car l'UEFA laisse généralement aux clubs locaux le soin de décider s'ils souhaitent jouer avec le toit ouvert ou fermé.
De plus, il pleuvait des cordes à Madrid peu avant le coup d'envoi, ce qui justifie la fermeture du toit, même d'un point de vue neutre.
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En 2024, le Real Madrid a plongé le Bayern Munich dans le désespoir sous un toit fermé
D'ailleurs, lors de la dernière visite du Bayern à Madrid, début mai 2024, le Real avait également décidé de fermer le toit du stade. Les Blancos ont publié lundi soir sur X une photo de ce match.
À l'époque, le toit fermé avait porté chance au Real. Lors du match retour de la demi-finale de la Ligue des champions de la saison 2023/24, les Madrilènes avaient célébré de manière spectaculaire leur qualification pour la finale de la compétition reine. Après un match nul 2-2 à l'aller, la qualification bavaroise semblait d'abord acquise lorsque Alphonso Davies a donné l'avantage au FCB à la 68e minute. Cet avantage a tenu jusqu'à peu avant la fin, avant que Joselu ne parvienne à égaliser à la 88e minute.
Au lieu d'une prolongation, le rêve de finale du Bayern s'est alors envolé avant même la fin du temps réglementaire, car dès la première minute du temps additionnel, c'est à nouveau Joselu qui a fait la différence. L'attaquant, qui a rejoint Al-Gharafa au Qatar l'été suivant, a inscrit le but de la victoire 2-1 pour les hôtes, propulsant ainsi le Real en finale. Là, comme on le sait, les Espagnols ont pris le dessus 2-0 face au Borussia Dortmund et ont remporté la Coupe des clubs champions pour la 15e fois.
Le FC Bayern, légèrement favori face au Real Madrid
Cette année, l'équipe entraînée par Alvaro Arbeloa est déterminée à remporter son 16e titre de Ligue des champions. Ce titre serait d'autant plus important que la Ligue des champions pourrait bien être la dernière chance pour le Real de remporter un titre cette saison.
En Copa del Rey, le Real a subi une élimination retentissante en huitièmes de finale face à Albacete, club de deuxième division, à la mi-janvier. En Liga, après la surprenante défaite 1-2 face au RCD Majorque, candidat à la relégation, samedi dernier, le Real compte déjà sept points de retard sur le leader du classement, Barcelone, à huit journées de la fin.
C'est surtout en raison de son palmarès dans la plus importante compétition européenne de clubs que le Real a de bonnes chances dans ce choc des quarts de finale, mais le Bayern est légèrement favori en raison de sa forme exceptionnelle. « Pour moi, le plus important est que nous soyons pleinement concentrés sur le match le plus difficile que l'on puisse avoir en Europe. Dans ma tête, je veux simplement que nous gagnions, que l'équipe n'ait pas peur ici et montre ce dont nous sommes capables », a déclaré l'entraîneur du FCB, Vincent Kompany, lors de la conférence de presse de lundi.
À Madrid, le Bayern veut se mettre en bonne position pour le match retour, qui se déroulera mercredi prochain à Munich. En demi-finale, le vainqueur de cette confrontation affrontera soit le Paris Saint-Germain, tenant du titre, soit le FC Liverpool, et donc dans tous les cas un autre géant du football européen.
Les compositions du Bayern Munich et du Real Madrid
Composition du Real Madrid :
GARDIEN
Andriy Lunin
DÉFENSE
Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Alvaro Carreras
MILIEU DE TERRAIN
Fede Valverde, Aurélien Tchouameni, Thiago Pitarch, Arda Güler
ATTAQUE
Kylian Mbappé, Vinicius Junior
Composition du FC Bayern :
GARDIEN
Manuel Neuer
DÉFENSE
Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Josip Stanisic
MILIEU
Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic - Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Diaz
ATTAQUE
Harry Kane
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FC Bayern Munich - Real Madrid : les 5 dernières confrontations
Date
Concours
Match
18 avril 2017
Ligue des champions, quarts de finale (match retour)
Real Madrid vs FC Bayern 4-2 après prolongation
25 avril 2018
Ligue des champions, demi-finale (match aller)
FC Bayern vs Real Madrid 1-2
1er mai 2018
Ligue des champions, demi-finale (match retour)
Real Madrid vs FC Bayern 2-2
30 avril 2024
Ligue des champions, demi-finale (match aller)
FC Bayern vs Real Madrid 2-2
8 mai 2024
Ligue des champions, demi-finale (match retour)
Real Madrid vs FC Bayern 2-1