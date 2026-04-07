Le FC Bayern Munich aurait voulu l'empêcher ! Le Real Madrid mise sur un bonus spécial pour son match à domicile contre le FCB

Cette année, l'équipe entraînée par Alvaro Arbeloa est déterminée à remporter son 16e titre de Ligue des champions. Ce titre serait d'autant plus important que la Ligue des champions pourrait bien être la dernière chance pour le Real de remporter un titre cette saison.

En Copa del Rey, le Real a subi une élimination retentissante en huitièmes de finale face à Albacete, club de deuxième division, à la mi-janvier. En Liga, après la surprenante défaite 1-2 face au RCD Majorque, candidat à la relégation, samedi dernier, le Real compte déjà sept points de retard sur le leader du classement, Barcelone, à huit journées de la fin.

C'est surtout en raison de son palmarès dans la plus importante compétition européenne de clubs que le Real a de bonnes chances dans ce choc des quarts de finale, mais le Bayern est légèrement favori en raison de sa forme exceptionnelle. « Pour moi, le plus important est que nous soyons pleinement concentrés sur le match le plus difficile que l'on puisse avoir en Europe. Dans ma tête, je veux simplement que nous gagnions, que l'équipe n'ait pas peur ici et montre ce dont nous sommes capables », a déclaré l'entraîneur du FCB, Vincent Kompany, lors de la conférence de presse de lundi.

À Madrid, le Bayern veut se mettre en bonne position pour le match retour, qui se déroulera mercredi prochain à Munich. En demi-finale, le vainqueur de cette confrontation affrontera soit le Paris Saint-Germain, tenant du titre, soit le FC Liverpool, et donc dans tous les cas un autre géant du football européen.