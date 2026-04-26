Le FC Bayern Munich a officialisé le diagnostic : le joueur polyvalent manquera le match aller des quarts de finale de la Ligue des champions face au PSG, en raison d’une blessure

Comme Guerreiro n’est pas un titulaire indiscutable, son absence n’handicape pas trop le Bayern. Toutefois, s’il retrouve rapidement son niveau, il pourrait jouer un rôle clé en tant que joker lors de la fin de saison. En effet, le milieu de terrain a été aligné d’entrée lors des quatre dernières journées de Bundesliga et aurait sans doute été à nouveau aligné lors des trois dernières rencontres de championnat. En Ligue des champions, l’international portugais de 32 ans n’a toutefois pas été aligné lors des deux quarts de finale contre le Real Madrid.

Arrivé en 2023 en provenance du Borussia Dortmund, il quittera le club cet été, son contrat n’étant pas prolongé, comme l’a confirmé le champion d’Allemagne fin mars. Libre de tout transfert, l’international portugais (65 sélections) pourrait rejoindre la Juventus Turin ou Benfica, selon les rumeurs.

Toutes compétitions confondues, il compte 27 apparitions en 2025/26, ponctuées de six buts et trois passes décisives.