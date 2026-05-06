Le FC Bayern « lamentable » et « en perte de vitesse » : la presse internationale critique sévèrement le FCB et évoque un « drame autour d’une faute de main »

L’Équipe : « L’histoire du football français s’écrit souvent à Munich, et la pelouse de l’Allianz Arena reste une source de joie infinie pour le PSG. Depuis son triomphe sensationnel contre l’Inter Milan le 31 mai, le club de la capitale est étroitement lié à ce fief bavarois et a confirmé son statut mercredi soir lors du match retour des demi-finales de la Ligue des champions en obtenant un match nul mérité contre le Bayern Munich. »

Le Figaro : « Le Paris Saint-Germain est en finale ! Dans un match extrêmement passionnant, les Parisiens, héroïques en défense, ont dû souffrir. La deuxième étoile n’a jamais été aussi proche. »

Marca : « Luis Enrique transforme encore une fois Munich en terrain sacré pour le PSG. Le but précoce de Dembélé a creusé l’écart acquis à l’aller ; la réduction signée Harry Kane dans le temps additionnel est arrivée trop tard pour le Bayern. Les Parisiens défendront leur titre face à l’Arsenal d’Arteta. »

AS : « Le PSG est la bestia negra ! »

Mundo Deportivo : « L’équipe de Luis Enrique défiera celle de Mikel Arteta le 30 mai à la Puskas Arena de Budapest, offrant un duel d’entraîneurs espagnols. Si la manche aller est déjà considérée comme l’un des plus grands matchs de l’histoire, le retour a vécu de l’incertitude et de la tension. »