Le FC Bayern « lamentable » et « en perte de vitesse » : la presse internationale critique sévèrement le FCB et évoque un « drame autour d’une faute de main »

BBC : « La demi-finale retour n'a pas offert le même spectacle que l'aller à Paris. Le Bayern a réclamé un penalty en première période lorsque Vitinha a dégagé le ballon, lequel a rebondi sur le bras de Joao Neves dans la surface ; toutefois, la règle exclut toute sanction si le ballon est joué par un coéquipier. »
The Guardian : « Le Paris Saint-Germain affrontera Arsenal en finale de la Ligue des champions, car il s’est montré sérieux, a neutralisé un FC Bayern en perte de vitesse et n’a pratiquement pas faibli après avoir consolidé son avance acquise lors du match aller. »
The Sun : « Le tenant du titre est donc qualifié ! Ces champions, affamés, veulent à tout prix dominer les Anglais. Après un match aller prolifique (neuf buts au total), le Paris Saint-Germain a accéléré au retour et le Bayern Munich a coulé. »
Corriere dello Sport : « Le match aller avait offert des buts, du spectacle et du suspense. Le retour a confirmé cette tendance et rendu son verdict : le Paris Saint-Germain se qualifie pour la finale de la Ligue des champions pour la deuxième année consécutive. Le FC Bayern, lui, doit s’avouer vaincu après le 1-1 de l’Allianz Arena. »
Le Kurier résume : « Demi-finale fatale : le Bayern s’incline devant le tenant du titre parisien. »
Kronenzeitung : « Le PSG exulte et plonge le Bayern dans le désespoir. Pour les champions d’Allemagne entraînés par Vincent Kompany, le rêve du triplé s’est terminé prématurément. Kane et ses coéquipiers n’ont pas trouvé les moyens offensifs de mettre en difficulté des visiteurs très compacts en défense. »
Blick : « Le Bayern échoue après un drame lié à une main. »