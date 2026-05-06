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FC Bayern frustriertGetty Images

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Le FC Bayern « lamentable » et « en perte de vitesse » : la presse internationale critique sévèrement le FCB et évoque un « drame autour d’une faute de main »

Ligue des Champions
Bayern Munich vs Paris Saint-Germain
Bayern Munich
Paris Saint-Germain

Le FC Bayern a chuté de manière spectaculaire face au PSG en demi-finale de la Ligue des champions. Depuis, on évoque une nouvelle « bestia negra », un champion en titre « en perte de vitesse », voire « lamentable », qui a vécu un « drame lié à une main ».

Au terme d’une soirée amère, le Bayern Munich a été éliminé en demi-finale de la Ligue des champions. Le match nul 1-1 face au Paris Saint-Germain, tenant du titre, n’a pas suffi après la spectaculaire défaite 4-5 concédée lors du match aller. Les médias internationaux reconnaissent un vainqueur mérité, malgré les protestations des Munichois concernant une main.

Au banc des examens, le Bayern : Kane inscrit son but trop tardivement et seul un joueur bavarois émerge.

  • L’Équipe : « L’histoire du football français s’écrit souvent à Munich, et la pelouse de l’Allianz Arena reste une source de joie infinie pour le PSG. Depuis son triomphe sensationnel contre l’Inter Milan le 31 mai, le club de la capitale est étroitement lié à ce fief bavarois et a confirmé son statut mercredi soir lors du match retour des demi-finales de la Ligue des champions en obtenant un match nul mérité contre le Bayern Munich. »

    Le Figaro : « Le Paris Saint-Germain est en finale ! Dans un match extrêmement passionnant, les Parisiens, héroïques en défense, ont dû souffrir. La deuxième étoile n’a jamais été aussi proche. »

    Marca : « Luis Enrique transforme encore une fois Munich en terrain sacré pour le PSG. Le but précoce de Dembélé a creusé l’écart acquis à l’aller ; la réduction signée Harry Kane dans le temps additionnel est arrivée trop tard pour le Bayern. Les Parisiens défendront leur titre face à l’Arsenal d’Arteta. »

    AS : « Le PSG est la bestia negra ! »

    Mundo Deportivo : « L’équipe de Luis Enrique défiera celle de Mikel Arteta le 30 mai à la Puskas Arena de Budapest, offrant un duel d’entraîneurs espagnols. Si la manche aller est déjà considérée comme l’un des plus grands matchs de l’histoire, le retour a vécu de l’incertitude et de la tension. »

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  • FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Le PSG a « neutralisé » le FC Bayern et l'a précipité « dans la vallée des larmes ».

    BBC : « La demi-finale retour n'a pas offert le même spectacle que l'aller à Paris. Le Bayern a réclamé un penalty en première période lorsque Vitinha a dégagé le ballon, lequel a rebondi sur le bras de Joao Neves dans la surface ; toutefois, la règle exclut toute sanction si le ballon est joué par un coéquipier. »

    The Guardian : « Le Paris Saint-Germain affrontera Arsenal en finale de la Ligue des champions, car il s’est montré sérieux, a neutralisé un FC Bayern en perte de vitesse et n’a pratiquement pas faibli après avoir consolidé son avance acquise lors du match aller. »

    The Sun : « Le tenant du titre est donc qualifié ! Ces champions, affamés, veulent à tout prix dominer les Anglais. Après un match aller prolifique (neuf buts au total), le Paris Saint-Germain a accéléré au retour et le Bayern Munich a coulé. »

    Corriere dello Sport : « Le match aller avait offert des buts, du spectacle et du suspense. Le retour a confirmé cette tendance et rendu son verdict : le Paris Saint-Germain se qualifie pour la finale de la Ligue des champions pour la deuxième année consécutive. Le FC Bayern, lui, doit s’avouer vaincu après le 1-1 de l’Allianz Arena. »

    Le Kurier résume : « Demi-finale fatale : le Bayern s’incline devant le tenant du titre parisien. »

    Kronenzeitung : « Le PSG exulte et plonge le Bayern dans le désespoir. Pour les champions d’Allemagne entraînés par Vincent Kompany, le rêve du triplé s’est terminé prématurément. Kane et ses coéquipiers n’ont pas trouvé les moyens offensifs de mettre en difficulté des visiteurs très compacts en défense. »

    Blick : « Le Bayern échoue après un drame lié à une main. »

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