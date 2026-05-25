Le FC Bayern et le BVB doivent se méfier : un autre grand d’Europe s’invite dans la course au jeune prodige du Hertha, Kennet Eichhorn, et passe à l’action

Selon plusieurs sources, les Reds auraient déjà engagé des démarches « très concrètes » pour s’attacher les services du jeune milieu de terrain. Des discussions avancées auraient d’ores et déjà eu lieu entre Liverpool et l’entourage d’Eichhorn.

Âgé de 16 ans, Eichhorn figure parmi les jeunes milieux de terrain les plus courtisés du continent. Plusieurs cadors allemands, tels que le FC Bayern Munich, le Borussia Dortmund et le Bayer Leverkusen, le courtisent activement depuis ses débuts avec le Hertha Berlin en 2. Bundesliga en août 2025, peu après son seizième anniversaire.

Son contrat à Berlin inclurait une clause libératoire estimée, selon certaines sources, entre dix et douze millions d’euros. « Si le Bayern ne s’intéressait pas à Kenny Eichhorn, alors nous ne ferions pas notre travail », a récemment confirmé Max Eberl, le directeur sportif bavarois, au journal Bild, actant l’intérêt soutenu du club munichois.