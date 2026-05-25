Selon Sky, le FC Liverpool s’intéresserait désormais à Kennet Eichhorn, jeune talent du milieu de terrain du Hertha BSC.
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Le FC Bayern et le BVB doivent se méfier : un autre grand d’Europe s’invite dans la course au jeune prodige du Hertha, Kennet Eichhorn, et passe à l’action
Selon plusieurs sources, les Reds auraient déjà engagé des démarches « très concrètes » pour s’attacher les services du jeune milieu de terrain. Des discussions avancées auraient d’ores et déjà eu lieu entre Liverpool et l’entourage d’Eichhorn.
Âgé de 16 ans, Eichhorn figure parmi les jeunes milieux de terrain les plus courtisés du continent. Plusieurs cadors allemands, tels que le FC Bayern Munich, le Borussia Dortmund et le Bayer Leverkusen, le courtisent activement depuis ses débuts avec le Hertha Berlin en 2. Bundesliga en août 2025, peu après son seizième anniversaire.
Son contrat à Berlin inclurait une clause libératoire estimée, selon certaines sources, entre dix et douze millions d’euros. « Si le Bayern ne s’intéressait pas à Kenny Eichhorn, alors nous ne ferions pas notre travail », a récemment confirmé Max Eberl, le directeur sportif bavarois, au journal Bild, actant l’intérêt soutenu du club munichois.
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Manchester City s’intéresserait-il aussi à Kennet Eichhorn ?
Outre Liverpool, Manchester City s’intéresserait aussi au milieu de terrain central allemand. Selon toute vraisemblance, les Skyblues envisageraient de prêter Eichhorn après son éventuel transfert, et le Bayer Leverkusen apparaît comme une destination crédible pour cette opération.
Déjà installé comme titulaire au Hertha Berlin en début de saison, le jeune milieu a toutefois été freiné en janvier par une blessure à la cheville qui l’a tenu éloigné des terrains pendant deux mois et demi. Il a néanmoins retrouvé sa place dans le onze berlinois lors des dernières semaines de championnat. Au total, le jeune international allemand compte à ce jour 17 apparitions en deuxième division. Lors de la victoire 2-1 contre Greuther Fürth lors de la 33e journée, Eichhorn a inscrit son premier but en 2. Bundesliga.
Kennet Eichhorn aura-t-il bientôt de nouveaux concurrents ? Focus sur les milieux de terrain centraux actuellement sous contrat avec le FC Liverpool.
Joueurs
Âge
Contrat jusqu'au
Ryan Gravenberch
24 ans
2032
Alexis Mac Allister
27
2028
Curtis Jones
25
2027
Wataru Endo
33
2027
Stefan Bajcetic
21
2027
Trey Nyoni
18 ans
2030