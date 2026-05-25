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Kennet EichhornGetty Images
Oliver Maywurm

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Le FC Bayern et le BVB doivent se méfier : un autre grand d’Europe s’invite dans la course au jeune prodige du Hertha, Kennet Eichhorn, et passe à l’action

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Le FC Bayern Munich et le Borussia Dortmund vont sans doute devoir faire face à une concurrence internationale accrue dans la course au recrutement de l'un des plus grands talents allemands.

Selon Sky, le FC Liverpool s’intéresserait désormais à Kennet Eichhorn, jeune talent du milieu de terrain du Hertha BSC.

  • Selon plusieurs sources, les Reds auraient déjà engagé des démarches « très concrètes » pour s’attacher les services du jeune milieu de terrain. Des discussions avancées auraient d’ores et déjà eu lieu entre Liverpool et l’entourage d’Eichhorn.

    Âgé de 16 ans, Eichhorn figure parmi les jeunes milieux de terrain les plus courtisés du continent. Plusieurs cadors allemands, tels que le FC Bayern Munich, le Borussia Dortmund et le Bayer Leverkusen, le courtisent activement depuis ses débuts avec le Hertha Berlin en 2. Bundesliga en août 2025, peu après son seizième anniversaire.

    Son contrat à Berlin inclurait une clause libératoire estimée, selon certaines sources, entre dix et douze millions d’euros. « Si le Bayern ne s’intéressait pas à Kenny Eichhorn, alors nous ne ferions pas notre travail », a récemment confirmé Max Eberl, le directeur sportif bavarois, au journal Bild, actant l’intérêt soutenu du club munichois.

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  • Kennet EichhornGetty Images

    Manchester City s’intéresserait-il aussi à Kennet Eichhorn ?

    Outre Liverpool, Manchester City s’intéresserait aussi au milieu de terrain central allemand. Selon toute vraisemblance, les Skyblues envisageraient de prêter Eichhorn après son éventuel transfert, et le Bayer Leverkusen apparaît comme une destination crédible pour cette opération.

    Déjà installé comme titulaire au Hertha Berlin en début de saison, le jeune milieu a toutefois été freiné en janvier par une blessure à la cheville qui l’a tenu éloigné des terrains pendant deux mois et demi. Il a néanmoins retrouvé sa place dans le onze berlinois lors des dernières semaines de championnat. Au total, le jeune international allemand compte à ce jour 17 apparitions en deuxième division. Lors de la victoire 2-1 contre Greuther Fürth lors de la 33e journée, Eichhorn a inscrit son premier but en 2. Bundesliga.

  • Kennet Eichhorn aura-t-il bientôt de nouveaux concurrents ? Focus sur les milieux de terrain centraux actuellement sous contrat avec le FC Liverpool.

    Joueurs

    Âge

    Contrat jusqu'au

    Ryan Gravenberch

    24 ans

    2032

    Alexis Mac Allister

    27

    2028

    Curtis Jones

    25

    2027

    Wataru Endo

    33

    2027

    Stefan Bajcetic

    21

    2027

    Trey Nyoni

    18 ans

    2030