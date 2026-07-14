Selon The Athletic, le club anglais, dix fois champion, entend tout mettre en œuvre pour recruter le jeune prodige de l’OSC Lille, âgé de seulement 18 ans.
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Le FC Bayern est hors course dans ce dossier : Manchester City va-t-il débourser 100 millions d’euros pour un jeune prodige de la Coupe du monde ?
Selon nos informations, le club de Ligue 1 serait disposé à laisser partir son milieu de terrain durant le mercato estival, à condition qu’un club acquéreur verse une indemnité de transfert à la hauteur de ses attentes.
Selon les informations circulant, le club nordiste espère tirer 100 millions d’euros de ce transfert. Reste à savoir si les Sky Blues seront disposés à investir une telle somme.
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Manchester City a déjà déboursé plus de 100 millions d'euros pour s'offrir Elliot Anderson.
Compte tenu de la présence d’autres prétendants de renom – apparemment, le rival local de City, Manchester United, ainsi que le FC Arsenal auraient également jeté leur dévolu sur ce joueur de 18 ans –, Lille espère voir s’engager une surenchère afin de faire grimper encore davantage le montant du transfert de ce joyau très convoité. Le FC Bayern Munich semblait lui aussi intéressé, mais il se serait entre-temps retiré de la partie, selon certaines sources.
À la différence de ses rivaux, Manchester City souhaite intégrer immédiatement ce moteur du milieu de terrain dans son équipe première, et ce, contrairement à la curieuse exigence du président du club, Olivier Letang, qui voudrait d’abord le prêter à Lille. On ignore toutefois si ce point pourrait finalement faire échouer le transfert.
Par ailleurs, les Skyblues ont déjà recruté un autre milieu de terrain de premier plan lors de ce mercato, Elliot Anderson. Ce joueur de 23 ans, qui représente l’Angleterre à la Coupe du monde en cours, aurait coûté entre 140 et 150 millions d’euros à Nottingham.
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Ayyoub Bouaddi était titulaire avec le Maroc lors de la Coupe du monde.
Bouaddi évolue à Lille depuis 2021 ; il a fait ses débuts chez les professionnels en 2023 et a déjà disputé près de 100 matchs officiels à seulement 18 ans. La saison dernière, il en a disputé 42.
Avec le Maroc, où il a fait ses débuts en mai 2023, il s'est rapidement rendu incontournable. Lors de la Coupe du monde, il a été aligné d'entrée de jeu lors de cinq des six rencontres jusqu'à l'élimination en quarts de finale contre la France ; il n'a été préservé que pour le dernier match de groupe face à Haïti.
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