Compte tenu de la présence d’autres prétendants de renom – apparemment, le rival local de City, Manchester United, ainsi que le FC Arsenal auraient également jeté leur dévolu sur ce joueur de 18 ans –, Lille espère voir s’engager une surenchère afin de faire grimper encore davantage le montant du transfert de ce joyau très convoité. Le FC Bayern Munich semblait lui aussi intéressé, mais il se serait entre-temps retiré de la partie, selon certaines sources.

À la différence de ses rivaux, Manchester City souhaite intégrer immédiatement ce moteur du milieu de terrain dans son équipe première, et ce, contrairement à la curieuse exigence du président du club, Olivier Letang, qui voudrait d’abord le prêter à Lille. On ignore toutefois si ce point pourrait finalement faire échouer le transfert.

Par ailleurs, les Skyblues ont déjà recruté un autre milieu de terrain de premier plan lors de ce mercato, Elliot Anderson. Ce joueur de 23 ans, qui représente l’Angleterre à la Coupe du monde en cours, aurait coûté entre 140 et 150 millions d’euros à Nottingham.