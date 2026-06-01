Compte tenu notamment d’un éventuel départ de Palhinha, il est très probable que le club atteigne la barre des 40 millions d’euros de recettes de transfert pour ce quatuor. Le milieu de terrain portugais a été prêté à Tottenham Hotspur la saison dernière, mais n’a plus d’avenir au FCB malgré un contrat valable jusqu’en 2028.

Selon certaines informations, les Spurs auraient volontiers levé l’option d’achat de 30 millions d’euros, mais le joueur aurait d’autres projets. Le milieu de terrain de 30 ans envisagerait un retour au Sporting Lisbonne, où il a autrefois émergé avant de porter le maillot de la sélection portugaise. Les discussions seraient bien avancées, mais il serait question d’un nouveau prêt, cette fois assorti d’une option d’achat obligatoire. Le Bayern préférerait toutefois finaliser une vente dès cet été, même si le montant serait inférieur aux 51 millions d’euros déboursés auprès de Fulham en 2024 pour recruter le milieu défensif, qui n’a pas réussi à s’imposer à Munich.

Selon les médias, le Bayern envisagerait un transfert de 10 à 15 millions d’euros pour le gardien Alexander Nübel. De retour de prêt à Stuttgart, où le club souabe n’a pas pu assumer financièrement un transfert définitif, le gardien international est également sur le départ. Les dirigeants bavarois ont réaffirmé à plusieurs reprises ces dernières semaines que Nübel n’entrait pas dans les plans du champion d’Allemagne, malgré un contrat courant jusqu’en 2029 ; le club misera la saison prochaine sur le trio Manuel Neuer, Jonas Urbig et Sven Ulreich.

Son avenir reste ouvert : la Premier League semble la destination la plus probable, Manchester City ayant manifesté un intérêt selon Sport Bild. La Juventus Turin surveillerait aussi le gardien allemand, et les deux clubs seraient en mesure de répondre aux exigences financières du Bayern.