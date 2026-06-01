D’après le magazine « kicker », le FC Bayern Munich, sous la direction de son directeur sportif Max Eberl, devrait récupérer environ 40 millions d’euros grâce au transfert définitif des joueurs récemment prêtés – Alexander Nübel, Sacha Boey, Bryan Zaragoza et Joao Palhinha – afin de pouvoir ensuite réinvestir plus de 100 millions d’euros dans de nouvelles recrues.
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Le FC Bayern envisage un budget supérieur à 100 millions d’euros pour recruter de nouveaux joueurs, mais le club doit d’abord satisfaire pleinement quatre conditions essentielles
Compte tenu notamment d’un éventuel départ de Palhinha, il est très probable que le club atteigne la barre des 40 millions d’euros de recettes de transfert pour ce quatuor. Le milieu de terrain portugais a été prêté à Tottenham Hotspur la saison dernière, mais n’a plus d’avenir au FCB malgré un contrat valable jusqu’en 2028.
Selon certaines informations, les Spurs auraient volontiers levé l’option d’achat de 30 millions d’euros, mais le joueur aurait d’autres projets. Le milieu de terrain de 30 ans envisagerait un retour au Sporting Lisbonne, où il a autrefois émergé avant de porter le maillot de la sélection portugaise. Les discussions seraient bien avancées, mais il serait question d’un nouveau prêt, cette fois assorti d’une option d’achat obligatoire. Le Bayern préférerait toutefois finaliser une vente dès cet été, même si le montant serait inférieur aux 51 millions d’euros déboursés auprès de Fulham en 2024 pour recruter le milieu défensif, qui n’a pas réussi à s’imposer à Munich.
Selon les médias, le Bayern envisagerait un transfert de 10 à 15 millions d’euros pour le gardien Alexander Nübel. De retour de prêt à Stuttgart, où le club souabe n’a pas pu assumer financièrement un transfert définitif, le gardien international est également sur le départ. Les dirigeants bavarois ont réaffirmé à plusieurs reprises ces dernières semaines que Nübel n’entrait pas dans les plans du champion d’Allemagne, malgré un contrat courant jusqu’en 2029 ; le club misera la saison prochaine sur le trio Manuel Neuer, Jonas Urbig et Sven Ulreich.
Son avenir reste ouvert : la Premier League semble la destination la plus probable, Manchester City ayant manifesté un intérêt selon Sport Bild. La Juventus Turin surveillerait aussi le gardien allemand, et les deux clubs seraient en mesure de répondre aux exigences financières du Bayern.
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Recettes importantes : le FC Bayern va-t-il se séparer de Bryan Zaragoza et Sacha Boey ?
Bryan Zaragoza est le prochain joueur prêté que le club cherche à vendre, si possible. Cet attaquant espagnol, arrivé en 2024 en provenance du FC Grenade mais qui n’a disputé que sept matches officiels avec le club munichois, pourrait se retrouver dans une situation plus délicate que Palhinha et Nübel.
Prêté au Celta Vigo lors de la première partie de la saison dernière, il a ensuite rejoint l’AS Rome en janvier, toujours sous forme de prêt. Après des débuts encourageants, son temps de jeu s’est rapidement tarit : il n’a plus joué depuis mi-mars et était déjà marginalisé avant ses actuels problèmes de genou. La raison est simple : la Louve a vite compris qu’elle ne lèverait pas l’option d’achat de 13 millions d’euros pour le joueur de 24 ans. Pour éviter que cette clause ne se transforme en obligation, l’entraîneur l’a laissé sur le banc pendant des semaines afin de ne pas atteindre le seuil de minutes de jeu requis.
Zaragoza rentrera donc à Munich, où son contrat court jusqu’en 2029. En l’absence de prétendants déclarés, le Bayern pourrait devoir brader son attaquant pour le céder cet été.
Même situation pour Sacha Boey, actuellement prêté à Galatasaray jusqu’en juin 2024. Son prêt chez le champion de Turquie, où le latéral droit s’était auparavant illustré sur la scène internationale et était valorisé 30 millions d’euros par le Bayern début 2024, ne s’est toutefois pas déroulé comme espéré : Boey n’était pas titulaire à Galatasaray et s’est retrouvé régulièrement sur le banc.
Dans ce contexte, les dirigeants stambouliotes ne semblent pas disposés à lever l’option d’achat de 15 millions d’euros. Selon les dernières informations, les Stambouliotes envisageraient plutôt de recruter Zeki Celik, qui sera libre de tout contrat avec l’AS Rome à l’issue de la saison. Boey devrait donc, comme Zaragoza, réintégrer le groupe bavarois à la Säbener Straße, où il est sous contrat jusqu’en 2028. Si Galatasaray renonce, d’autres clubs pourraient se manifester : plusieurs formations françaises ont déjà été citées pour le joueur de 25 ans.
Le FC Bayern chercherait-il également un nouveau défenseur gauche ?
Si le Bayern parvenait à céder les quatre joueurs évoqués, de Palhinha à Boey, sa marge de manœuvre financière sur le marché des transferts s’en trouverait accrue. La priorité absolue reste l’arrivée d’un attaquant polyvalent, capable d’évoluer sur le côté gauche comme de remplacer Harry Kane dans l’axe. Selon le magazine kicker, le profil privilégié par la direction bavaroise correspond davantage à un suppléant de Kane.
Nicolas Jackson, unique solution initialement prévue, quittera la Säbener Straße cet été : le Sénégalais retourne à Chelsea après une saison de prêt, où il pourrait s’imposer sous les ordres du nouvel entraîneur Xabi Alonso. Le Bayern avait déjà exclu de lever son option d’achat depuis plusieurs mois.
Derrière Kane, cinq solutions de haut niveau existent déjà : Michael Olise, Luis Díaz, Jamal Musiala, Serge Gnabry et Lennart Karl. L’entraîneur Vincent Kompany songerait même à intégrer Arijon Ibrahimović, une sixième option, pour renforcer ces trois positions. Ce joueur de 20 ans, formé au club, a été prêté au 1. FC Heidenheim la saison passée et s’y est distingué ; il est sous contrat avec le Bayern jusqu’en 2027. Néanmoins, plusieurs clubs, dont certains de Bundesliga, suivent déjà ce membre de l’équipe nationale allemande U21 et pourraient le recruter.
Le club bavarois avait coché Anthony Gordon, un profil taillé pour ce double rôle, mais l’international anglais a finalement opté pour le FC Barcelone malgré un accord trouvé avec le FCB. D’autres profils sont évoqués, comme ceux de Yan Diomande (RB Leipzig) et de Junior Kroupi (AFC Bournemouth), mais leurs indemnités de transfert, supérieures à 100 millions d’euros pour le premier et d’environ 80 millions pour le second, pourraient refroidir les ardeurs bavaroises.
Il resterait alors trop peu de marges sur les environ 100 millions d’euros de budget prévus pour recruter un nouveau latéral gauche. Selon Kicker, le club cherche en parallèle un latéral gauche de qualité. Alphonso Davies, titulaire jusque-là, n’est plus considéré comme intouchable : ses problèmes récurrents de blessures, consécutifs à une rupture des ligaments croisés l’an dernier, font douter de sa disponibilité à long terme.
Selon Sport1, les dirigeants bavarois auraient déjà rencontré les représentants du joueur de 22 ans, que l’Eintracht Francfort valoriserait à au moins 60 millions d’euros.
Interrogé sur ces spéculations, le joueur a préféré botter en touche : « Je lis ces informations, bien sûr, mais je veux me concentrer sur la Coupe du monde pour l’instant. Nous verrons ce qui se passera ensuite. Pour l’instant, je reste pleinement focalisé sur la Coupe du monde », a déclaré l’international allemand.
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Les transferts record du FC Bayern
Joueurs
Poste
Recruté par
Année
Transfert
Harry Kane
Attaquant
Tottenham Hotspur
2023
95 millions d’euros
Lucas Hernandez
Défense
Atlético de Madrid
2019
80 millions d’euros
Luis Díaz
Attaque
Liverpool FC
2025
70 millions d’euros
Matthijs de Ligt
Défense
Juventus
2022
67 millions d’euros
Michael Olise
Attaque
Crystal Palace
2024
53 millions d’euros