In extremis dans la liste du Brésil pour la Coupe du monde, Neymar n’a pas pris part à la rencontre face au Maroc, son mollet récalcitrant l’en ayant empêché. Au sein du camp de la Seleção, on se montre toutefois confiant : le joueur de 34 ans, qui évolue au FC Santos, devrait être rétabli pour le deuxième match de groupe contre Haïti.
Carlo Ancelotti ne l’a pas inclus dans son onze de départ, ce qui signifie que la star ne sera pas immédiatement sous les feux des projecteurs. Pourtant, comme l’a déjà démontré la rencontre d’ouverture face au Maroc, Neymar conserve une influence majeure sur le groupe, même depuis le banc. Son simple présence rassure notamment Vinicius Junior, son successeur désigné dans le rôle de joueur décisif de la Seleção.
Vinicius n’a ainsi pas à porter à lui seul l’immense pression qui accompagne le maillot du pays du football. Un fardeau dont l’enjeu dépasse le simple cadre du terrain, et c’est précisément là que Neymar soulage automatiquement son cadet.
Blessé et assis sur le banc face au Maroc, Neymar est pourtant resté sous les projecteurs. Cette exposition médiatique permanente détourne l’attention des caméras et du public, ce dont Vinicius profite pour se concentrer sereinement sur le jeu.
Ainsi, en première période, alors que les Brésiliens souffraient face au pressing agressif et au jeu de haut niveau des Marocains, Vinicius a pu assumer pleinement son rôle de one-man-show. Presque toutes ses actions individuelles ont créé le danger devant le but marocain. Et à la 32^e minute, c’est lui qui, après une nouvelle chevauchée solitaire, a inscrit le but magnifique de l’égalisation (1-1).