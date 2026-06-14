Champion du monde en titre, le Brésil n’a pas dominé la première période de son entrée en lice face au Maroc. Les Nord-Africains, bien organisés, ont logiquement ouvert le score par l’intermédiaire d’Ismael Saibari, joueur du Bayern Munich.

Vinicius Junior, du Real Madrid, a dû multiplier les initiatives en solo durant le premier acte et c’est logiquement lui qui a permis aux siens de revenir dans la partie. Après la pause, la Seleção est revenue avec de bien meilleures intentions, a pris le contrôle du ballon et a mieux contenu la créativité marocaine.

Au final, les grands favoris pour les deux premières places du groupe C se sont quittés sur un score de 1-1, dans le match le plus abouti de cette Coupe du monde 2026 jusqu’ici. Trois points ont retenu l’attention.

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