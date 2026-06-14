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Ismael SaibariGetty Images
Oliver Maywurm

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Le FC Bayern doit désormais agir vite pour recruter Ismael Saibari, sous peine de le voir filer chez un concurrent direct comme le Barça ou le Real Madrid

Coupe du monde
FEATURES
Brésil vs Maroc
Brésil
Maroc

Le Maroc a bousculé le Brésil en première période et a failli prendre les devants, mais le talent individuel de Vinicius a permis à la Seleção de rester dans le match. La rencontre a basculé après la mi-temps.

Champion du monde en titre, le Brésil n’a pas dominé la première période de son entrée en lice face au Maroc. Les Nord-Africains, bien organisés, ont logiquement ouvert le score par l’intermédiaire d’Ismael Saibari, joueur du Bayern Munich.

Vinicius Junior, du Real Madrid, a dû multiplier les initiatives en solo durant le premier acte et c’est logiquement lui qui a permis aux siens de revenir dans la partie. Après la pause, la Seleção est revenue avec de bien meilleures intentions, a pris le contrôle du ballon et a mieux contenu la créativité marocaine.

Au final, les grands favoris pour les deux premières places du groupe C se sont quittés sur un score de 1-1, dans le match le plus abouti de cette Coupe du monde 2026 jusqu’ici. Trois points ont retenu l’attention.

Cliquez ici pour lire la feuille de match.

  • Surtout pour Vinicius : Neymar reste une pièce maîtresse, même en sortie de banc.

    In extremis dans la liste du Brésil pour la Coupe du monde, Neymar n’a pas pris part à la rencontre face au Maroc, son mollet récalcitrant l’en ayant empêché. Au sein du camp de la Seleção, on se montre toutefois confiant : le joueur de 34 ans, qui évolue au FC Santos, devrait être rétabli pour le deuxième match de groupe contre Haïti.

    Carlo Ancelotti ne l’a pas inclus dans son onze de départ, ce qui signifie que la star ne sera pas immédiatement sous les feux des projecteurs. Pourtant, comme l’a déjà démontré la rencontre d’ouverture face au Maroc, Neymar conserve une influence majeure sur le groupe, même depuis le banc. Son simple présence rassure notamment Vinicius Junior, son successeur désigné dans le rôle de joueur décisif de la Seleção.

    Vinicius n’a ainsi pas à porter à lui seul l’immense pression qui accompagne le maillot du pays du football. Un fardeau dont l’enjeu dépasse le simple cadre du terrain, et c’est précisément là que Neymar soulage automatiquement son cadet.

    Blessé et assis sur le banc face au Maroc, Neymar est pourtant resté sous les projecteurs. Cette exposition médiatique permanente détourne l’attention des caméras et du public, ce dont Vinicius profite pour se concentrer sereinement sur le jeu.

    Ainsi, en première période, alors que les Brésiliens souffraient face au pressing agressif et au jeu de haut niveau des Marocains, Vinicius a pu assumer pleinement son rôle de one-man-show. Presque toutes ses actions individuelles ont créé le danger devant le but marocain. Et à la 32^e minute, c’est lui qui, après une nouvelle chevauchée solitaire, a inscrit le but magnifique de l’égalisation (1-1).

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  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

    Brésil - Maroc : le joueur que Kompany convoite renforce encore son attrait

    Ismael Saibari a choisi le bon angle de course, et Brahim Diaz a adressé une passe au moment parfait. Face à Alisson, sorti à sa rencontre, Saibari a frappé juste et au bon moment. Ce but, qui a donné l’avantage au Maroc face au champion du monde en titre, était une leçon de football.

    Saibari, dont l’arrivée au FC Bayern Munich semble imminente, a justifié à lui seul l’intérêt de l’entraîneur Vincent Kompany. Le technicien belge pousserait même les dirigeants bavarois à recruter l’international marocain, actuellement sous contrat avec le PSV Eindhoven.

    Outre son but exceptionnel, l’avant-centre a été l’un des principaux artisans du jeu combiné, parfois très efficace, de ce prétendant moins discret qu’il n’y paraît. À maintes reprises, il s’est montré malin, a offert des passes précises et a redistribué le ballon avec intelligence. Un véritable neuf participatif, incarné à la perfection aujourd’hui par Harry Kane, dont il pourrait être le suppléant à Munich.

    Polyvalent, il a aussi fait valoir son dynamisme, sa vitesse, sa technique et sa capacité à jouer en soutien ou sur les ailes, autant d’atouts qui pourraient lui permettre de s’intégrer aisément au système bavarois. Le FC Bayern Munich ferait donc bien d’accélérer les négociations déjà engagées depuis plusieurs jours, avant que d’autres grands clubs, comme le Real Madrid ou le FC Barcelone, ne se mêlent à la course au recrutement de l’attaquant.

  • Le Brésil a inquiété en première période, mais s'est nettement repris après la mi-temps.

    Pendant une bonne partie des 45 premières minutes, le quintuple champion du monde a inquiété ses supporters. Lents, parfois à court d’idées et même dépassés par moments, les Brésiliens ont souffert face à des Marocains bien en place. La performance des hommes d’Ancelotti a été bien trop timide, notamment dans l’entrejeu.

    Les Auriverdes ont même eu de la chance que le Maroc ne rentre pas au vestiaire avec un ou deux buts d’avance. La Seleção a trop souvent tenté des ballons en profondeur, et la créativité au milieu de terrain était quasi nulle. Face à la vivacité des Marocains, les hommes de cette équipe habituellement composée de magiciens du ballon semblaient parfois maladroits.

    Au retour des vestiaires, les Brésiliens semblaient métamorphosés. Ancelotti avait notamment sorti Casemiro, parfois en difficulté, du pressing marocain, puis remplacé le latéral droit Roger Ibanez, également en deçà de son niveau. Leurs remplaçants, Fabinho et Danilo, ont nettement mieux tenu leur rang, contribuant à une intensité collective enfin digne de la Seleção.

    Le jeu de position brésilien, mieux maîtrisé, a rendu la vie difficile aux Marocains : distances parfaitement gérées, contrôle du ballon retrouvé. Une base solide qui a libéré les génies offensifs : Vinicius n’a plus eu besoin de porter l’équipe seul et Raphinha a enfin pu s’exprimer.

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Brésil - Maroc : 1-1 (1-1) – les stats de la rencontre

    Match

    Brésil vs Maroc

    Compétition

    Coupe du monde 2026, phase de groupes, 1re journée

    Résultat

    1-1 (1-1)

    Buts

    0-1 Saibari (21^e), 1-1 Vinicius (32^e)

    Lieu

    New York/New Jersey (États-Unis)

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