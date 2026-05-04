À 40 ans, Manuel Neuer garde les buts du FC Bayern et devrait bientôt prolonger son contrat d’une saison. Il est actuellement le cinquième joueur le plus âgé des grands championnats européens. Mais c’est un ancien coéquipier du gardien munichois, Dante, aujourd’hui âgé de 42 ans, qui occupe seul la première place de ce classement. Vainqueur du triplé avec le FC Bayern en 2013 et capitaine depuis plusieurs années de l’OGC Nice, club de Ligue 1, il continue de jouer régulièrement.
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Le FC Bayern dispose désormais d’un véritable modèle : le club munichois accueille un nouveau « papa », un mentor que Guardiola aurait voulu cloner par milliers
Cet été, en raison de problèmes de santé croissants, le défenseur central brésilien a mis un terme à sa carrière de joueur et fait son retour surprise au FC Bayern en tant qu’entraîneur. Dante prend les rênes de la réserve, qui évolue en Regionalliga Bayern, quatrième division. Fort de son expérience et de sa joie de vivre, il doit désormais aider le club à poursuivre le développement très réussi de ses jeunes talents.
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Dante a été nommé « Pai » et a validé ses diplômes d’entraîneur.
En réalité, Dante se prépare depuis longtemps à franchir ce cap. En parallèle de sa carrière de joueur, il a obtenu toutes les certifications d’entraîneur, dont la licence UEFA Pro l’année dernière. « Je veux absolument devenir entraîneur », a-t-il confié au magazine Sport Bild en 2024. « Pour cela, j’aide déjà régulièrement à l’entraînement de nos équipes de jeunes à Nice et j’ai récemment discuté avec de nombreux grands entraîneurs comme Lucien Favre ou Thomas Tuchel. »
À Nice, où l’on surnomme « Pai » (père en portugais), il endosse déjà le rôle de mentor pour les jeunes, comme il l’avait fait auprès de l’ancien espoir du Bayern Flavius Daniliuc. L’Autrichien avait quitté le centre de formation munichois pour rejoindre Nice en 2020 et y débuter sa carrière professionnelle.
« Dante est devenu un soutien très important pour moi », confiait Daniliuc, désormais au FC Bâle, dans une interview à SPOX. « Je lui demandais constamment conseil pour savoir où je pouvais encore m’améliorer. Et il m’a aidé avec une patience incroyable. » Dante résume ainsi son rôle de « Pai » : « J’ai à cœur d’aider les jeunes talents à progresser et à optimiser leur carrière. » Un modèle parfait pour la nouvelle génération ? C’est évidemment lui.
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« Et la Coupe aussi » : Dante a contribué au triplé historique du FC Bayern.
En 2004, à 18 ans, Dante quitte son Brésil natal pour s’engager avec le LOSC Lille. Il se fait alors une promesse, comme il le raconte plus tard à Transfermarkt : « Tu donnes tout ce que tu peux, et tu restes jusqu’à ce que tu n’en puisses plus. » Après plusieurs passages en Belgique, il rejoint le Borussia Mönchengladbach. En 2012, le FC Bayern le recrute pour seulement 4,7 millions d’euros. Karl-Heinz Rummenigge saluera plus tard « l’un de nos meilleurs transferts de ces dernières années ».
Peu avant son arrivée, le club bavarois avait vécu un drame en perdant la finale à domicile, ainsi que tous ses autres trophées. Défenseur central fiable et animateur toujours souriant, le joueur de 29 ans a alors participé à l’impressionnante renaissance du club, couronnée par le triplé historique de 2013.
Il a toutefois dû déclarer forfait pour la finale de la Coupe d’Allemagne contre le VfB Stuttgart, tombant en pleine trêve imposée par la Coupe des Confédérations, que lui et son coéquipier munichois Luiz Gustavo disputaient – et remportaient – avec la Seleção.
Même si sa participation sportive s’arrêta là, il contribua à l’ambiance du groupe en envoyant une vidéo devenue culte à ses coéquipiers. Dans un allemand approximatif mais d’autant plus fervent, il entonnait : « On va gagner le championnat, on va gagner la Ligue des champions – et la Coupe aussi, et la Coupe aussi ! » C’est à ce moment-là, au plus tard, que Dante est devenu une figure culte et le chouchou du public du FC Bayern.
Pep Guardiola : « J’aimerais avoir 1 000 Dante dans mon équipe. » L’entraîneur catalan fait ainsi l’éloge de la polyvalence et de la fiabilité du défenseur brésilien, en soulignant à demi-mot qu’il serait prêt à le multiplier par mille pour bâtir une arrière-garde inexpugnable.
Sous la houlette du nouvel entraîneur Pep Guardiola, il conserve d’abord sa place de titulaire en défense centrale aux côtés de Jérôme Boateng, avant de voir son temps de jeu diminuer au fil de la saison 2014-2015. Après plusieurs apparitions sur le banc, Guardiola le réintègre dans le onze de départ en avril 2015, pour le choc face au Borussia Dortmund. Le Bayern l’emporte 1-0 et Guardiola lance alors sa phrase légendaire : « J’aimerais avoir 1 000 Dante dans mon équipe. »
Néanmoins, lors des demi-finales perdues qui ont suivi, contre le FC Barcelone en Ligue des champions et contre le BVB en Coupe d’Allemagne, Dante n’a pas joué la moindre minute. L’été venu, il a quitté le club pour rejoindre le VfL Wolfsburg, puis l’OGC Nice en 2016. Il effectue aujourd’hui son retour au FC Bayern.
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Sebastian Hoeneß et Martin Demichelis ont construit des carrières remarquables.
Sebastian Hoeneß a récemment prouvé que l’équipe réserve du FC Bayern pouvait servir de tremplin vers une grande carrière d’entraîneur. En 2020, il a mené de manière impressionnante une formation emmenée par Josip Stanisic et Angelo Stiller au titre de champion de troisième division. Après un passage à Hoffenheim, il a mené Stuttgart à la deuxième place, à la qualification en Ligue des champions et à la victoire en Coupe d’Allemagne, devenant l’un des entraîneurs les plus courtisés d’Allemagne, au point d’être récemment évoqué pour le Real Madrid.
Entre 2021 et 2022, Martin Demichelis – ancien joueur du club bavarois comme Dante – a pris les commandes de la réserve du FC Bayern. Il a ensuite conquis le championnat argentin avec River Plate et se bat actuellement avec le RCD Majorque pour éviter la relégation en Primera Division. Holger Seitz lui a succédé, mais n’a pas réussi à faire remonter le groupe en 3^e division, échouant à quatre reprises, dont la dernière en date cette saison où l’équipe pointe à une lointaine dixième place. Seitz a désormais changé de rôle au sein du Campus.
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Qui sera l'adjoint de Dante au sein de l'équipe réserve du FC Bayern ?
Sous l’impulsion du directeur sportif Christoph Freund, l’équipe réserve du FC Bayern aura pour mission permanente d’encadrer de jeunes talents d’entraîneurs, de préférence issus du club, à l’image de Demichelis et Dante. Freund avait déjà déployé un dispositif identique à Salzbourg, où Marco Rose, Adi Hütter et Matthias Jaissle ont franchi avec succès le cap entre centre de formation et football professionnel.
« Nous recherchons activement de jeunes talents d'entraîneurs et essayons, tout comme pour les joueurs talentueux, de les recruter tôt et de les former au sein de notre académie », expliquait Freund à SPOX lors de son passage à Salzbourg. « Comme pour les joueurs, nous avons également une liste d'attente pour les entraîneurs. »
Novice dans le rôle d’entraîneur, Dante sera épaulé par un adjoint expérimenté, familier du Campus et de la Regionalliga ; Franck Ribéry, dont le nom a récemment circulé, ne correspond donc pas au profil recherché, son statut particulier risquant de susciter trop de remous. Dans une interview accordée à Transfermarkt il y a un an, Dante avait déjà dévoilé sa philosophie : « Mon objectif est que mes joueurs se lèvent chaque matin avec l’envie d’aller à l’entraînement. Ils doivent ressentir : avec ce coach, on se fait plaisir et on progresse. » Sans oublier, bien sûr, l’ambition de soulever un trophée.
De Lille à Nice en passant par Munich : les étapes de la carrière de Dante en Europe
Période Club 2004-2006 OSC Lille 2006-2007 Royal Charleroi 2007-2009 Standard de Liège 2009-2012 Borussia Mönchengladbach 2012-2015 FC Bayern 2015-2016 VfL Wolfsburg Depuis 2016, il évolue à l’OGC Nice. OGC Nice