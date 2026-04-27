Le FC Bayern aurait-il encore une chance ? Revirement surprenant dans le bras de fer autour du transfert de Said El Mala

Selon les dernières informations, un accord verbal avait été trouvé entre El Mala, son frère Malek, ses parents et Brighton en vue d’un transfert estival. Toutefois, le club actuellement sixième de Premier League n’a pas voulu répondre aux exigences financières du club allemand.

Une dernière proposition de 35 millions d’euros n’a pas suffi aux dirigeants rhénans, qui ont donc retiré leur accord. Selon le journal régional de Cologne, le club de Bundesliga réclamerait désormais 50 millions d’euros. El Mala deviendrait ainsi le joueur le plus cher de l’histoire du 1. FC Cologne. À ce jour, le record est détenu par Anthony Modeste, cédé 29 millions d’euros au TJ Tianhai en 2018.

Malgré ces exigences, au moins deux clubs restent en course : Chelsea et Newcastle United, toujours très intéressés par l’international U21 allemand, tandis que le Bayern Munich resterait, selon certaines sources, « à l’affût ».