Contrairement aux rumeurs persistantes de ces dernières semaines, Said El Mala ne s’engagera pas avec Brighton & Hove Albion cet été. D’après le Kölner Stadt-Anzeiger, le club de Premier League entraîné par Fabian Hürzeler s’est retiré des négociations concernant ce jeune talent de 19 ans appartenant au 1. FC Cologne.
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Le FC Bayern aurait-il encore une chance ? Revirement surprenant dans le bras de fer autour du transfert de Said El Mala
Selon les dernières informations, un accord verbal avait été trouvé entre El Mala, son frère Malek, ses parents et Brighton en vue d’un transfert estival. Toutefois, le club actuellement sixième de Premier League n’a pas voulu répondre aux exigences financières du club allemand.
Une dernière proposition de 35 millions d’euros n’a pas suffi aux dirigeants rhénans, qui ont donc retiré leur accord. Selon le journal régional de Cologne, le club de Bundesliga réclamerait désormais 50 millions d’euros. El Mala deviendrait ainsi le joueur le plus cher de l’histoire du 1. FC Cologne. À ce jour, le record est détenu par Anthony Modeste, cédé 29 millions d’euros au TJ Tianhai en 2018.
Malgré ces exigences, au moins deux clubs restent en course : Chelsea et Newcastle United, toujours très intéressés par l’international U21 allemand, tandis que le Bayern Munich resterait, selon certaines sources, « à l’affût ».
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Le FC Bayern cherche un concurrent pour Luis Díaz.
Il est de notoriété publique que le champion allemand en titre cherche un successeur et un concurrent à Luis Díaz sur l’aile gauche. Ces derniers jours, le Bayern a donc été fortement associé à un éventuel transfert d’Anthony Gordon, actuellement à Newcastle United. L’international anglais envisagerait même un départ vers Munich, et des discussions auraient déjà eu lieu entre ses conseillers et la direction bavaroise.
L’intérêt est double : non seulement il viendrait concurrencer Diaz, mais il pourrait aussi soulager Harry Kane en pointe et même jouer en soutien de l’avant-centre. Côté finances, le champion en titre devrait tout de même débourser nettement moins pour El Mala.
Les Magpies réclameraient au moins 80 millions d’euros pour libérer Gordon, notamment en raison de la longue durée de son contrat (jusqu’en 2030). Une somme que le champion en titre n’est généralement pas disposé à investir pour un seul joueur. Néanmoins, selon Sky, le FCB jugerait également les exigences de Cologne concernant El Mala trop élevées et explorerait d’autres pistes.
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Selon les informations disponibles, le FC Cologne envisage de solliciter une agence de conseil réputée pour accompagner El Mala.
Selon le Stadt-Anzeiger, une réunion s’est tenue entre El Mala et la direction du club de Cologne après le refus de Brighton afin d’évoquer les derniers développements. L’Effzeh souhaiterait proposer à la famille El Mala, qui gère actuellement elle-même l’avenir des deux frères, les services du conseiller réputé Thies Bliemeister, de CAA Stellar.
Le portefeuille de l’agence comprend des cadors comme Fermin López, Omar Marmoush, Eduardo Camavinga ou Jack Grealish, ce qui en fait une habituée des transactions de premier plan, similaires à celle qui pourrait concerner El Mala cet été.
Said El Mala : performances et statistiques
Club Matchs Buts Passes décisives 1. FC Cologne 33 11 5 FC Viktoria Cologne 45 14 6 FC Viktoria Cologne 19 11 6