Giulia Gwinn s'est blessée à l'épaule lors de la victoire 5-1 contre l'Autriche et sera absente pour une durée indéterminée avec l'équipe nationale allemande féminine et le FC Bayern. Le champion d'Allemagne munichois a communiqué mercredi, après des examens complémentaires, les dernières nouvelles concernant la blessure de la capitaine de la sélection.
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Le FC Bayern annonce une mauvaise nouvelle : Giulia Gwinn sera absente pour une durée indéterminée
Les examens médicaux ont confirmé une luxation de l’épaule droite de Gwinn. Selon le communiqué du FC Bayern, « une thérapie conservatrice sera appliquée dans un premier temps, puis d’autres examens évalueront l’efficacité du traitement ». Sa participation aux prochaines rencontres des Bavaroises, notamment en Ligue des champions, reste donc incertaine.
Out pour le match retour de l’équipe nationale allemande contre l’Autriche samedi, son absence pèsera surtout sur le FC Bayern, notamment lors de la double confrontation titanesque en demi-finale de la Ligue des champions contre le FC Barcelone les 25 avril et 3 mai.
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Gwinn reste hanté par les blessures
Gwinn s'est blessée à l'épaule gauche mercredi, lors de la victoire en qualifications pour la Coupe du monde à Nuremberg. Après les graves blessures au genou subies ces dernières années en équipe nationale, c'est un nouveau coup dur pour la joueuse de 26 ans, qui a quitté le camp de la DFB à Herzogenaurach dans la matinée.
Pour pallier son départ, le sélectionneur national Christian Wück a immédiatement appelé la joueuse de l’équipe nationale U23 Sarah Mattner-Trembleau, qui évolue au SKN St. Pölten.