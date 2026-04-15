Le FC Bayern annonce une mauvaise nouvelle : Giulia Gwinn sera absente pour une durée indéterminée

Les examens médicaux ont confirmé une luxation de l’épaule droite de Gwinn. Selon le communiqué du FC Bayern, « une thérapie conservatrice sera appliquée dans un premier temps, puis d’autres examens évalueront l’efficacité du traitement ». Sa participation aux prochaines rencontres des Bavaroises, notamment en Ligue des champions, reste donc incertaine.

Out pour le match retour de l’équipe nationale allemande contre l’Autriche samedi, son absence pèsera surtout sur le FC Bayern, notamment lors de la double confrontation titanesque en demi-finale de la Ligue des champions contre le FC Barcelone les 25 avril et 3 mai.