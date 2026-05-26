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Bayern Noten KimmichGetty Images
Nino Duit

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Le FC Bayern a un nouveau sujet d’inquiétude – et pourrait bientôt voir émerger un « Joshua Kimmich 2.0 » ? Les notes de la saison des stars du FCB

Bundesliga
Bayern Munich
V. Kompany
H. Kane
J. Kimmich
M. Olise
M. Neuer
J. Urbig
K. Laimer
J. Stanisic
J. Tah
D. Upamecano
S. Gnabry
J. Musiala
L. Diaz
N. Jackson
L. Karl
L. Goretzka
A. Pavlovic
R. Guerreiro
T. Bischof
S. Boey
A. Davies
H. Ito
M. Kim

Le FC Bayern a réalisé le doublé national, mais s'est incliné de façon dramatique en demi-finale de la Ligue des champions face au Paris Saint-Germain. Quelle a été la prestation des différents joueurs ?

Après le doublé de 2019 et l’historique sextuplé de 2020, le FC Bayern a traversé une période creuse au regard de ses exigences élevées. Hormis l’année 2024, où il est resté bredouille, le leader du football allemand a certes conservé la Bundesliga, mais sans briller davantage. 

Après une saison de Bundesliga menée de main de maître, le recordman des titres est retourné à Berlin pour y décrocher, outre la couronne nationale, la Coupe d’Allemagne. Seules l’élimination cruelle en demi-finale de Ligue des champions et une unique défaite en championnat, concédée fin janvier face au FC Augsbourg, ternissent légèrement un exercice globalement solide, porté par deux figures majeures. En revanche, un joueur très bien payé a été la grande déception de l’exercice.

Remarque : les joueurs ayant disputé moins de 600 minutes ne sont pas notés.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-WOLFSBURG-BAYERN MUNICHAFP

    FC Bayern Munich, gardien : Manuel Neuer

    Combien d’agitation peut-on supporter en une saison ? Manuel Neuer : « Oui ! » Le capitaine munichois a réalisé des performances exceptionnelles, comme lors de la phase de groupes de la Ligue des champions contre le PSG ou au match aller des quarts de finale face au Real Madrid. Il a toutefois commis des erreurs coûteuses, notamment au retour contre les Merengues. Dans l’ensemble, les performances positives l’emportent. Entre-temps, le gardien a manqué plusieurs rencontres en raison de pépins musculaires, notamment la finale de la Coupe d’Allemagne, et fêté ses 40 ans. Après des mois de négociations, il a prolongé son contrat et fait son retour en équipe nationale pour la Coupe du monde, malgré des débats récurrents. Note : 2,5.

    • Matchs : 37
    • Minutes : 3 210
    • Buts encaissés : 40
    • Clean sheets : 11
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  • VfL Wolfsburg v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern Munich, gardien : Jonas Urbig

    Il a disputé un nombre étonnamment élevé de matches en raison des problèmes de santé récurrents de Neuer et s'est montré à la hauteur avec des performances solides, voire exceptionnelles à certains moments (Eindhoven, Wolfsburg). Aujourd'hui, ce joueur de 22 ans est considéré comme le gardien titulaire désigné. La seule question est de savoir quand son heure viendra. Note : 2,5.

    • Matchs : 20
    • Minutes jouées : 1 650
    • Buts encaissés : 21
    • Clean sheets : 7
  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    FC Bayern Munich – Défense : Dayot Upamecano

    Sous la houlette de l’ancien défenseur Vincent Kompany, le Français de 27 ans a presque entièrement corrigé ses tendances à la faute et s’est imposé parmi les meilleurs défenseurs centraux du monde. Il a ainsi été récompensé par une prolongation de contrat très lucrative jusqu’en 2030. Note : 2.

    • Matchs : 42
    • Minutes : 3 341
    • Buts : 2
    • Passes décisifs : 3
  • Bayer 04 Leverkusen v FC Bayern München - DFB Cup SemifinalGetty Images Sport

    FC Bayern Munich, défenseur : Jonathan Tah

    Après une brève phase d’adaptation, Tah a rapidement formé une charnière fiable avec Upamecano. Souvent décisif dans les moments chauds, il est le joueur du Bayern ayant réalisé le plus d’interventions défensives et bloqué le plus de tirs. Cette recrue estivale, arrivée en provenance du Bayer Leverkusen, s’est révélée être un véritable coup de maître. Note : 2.

    • Matchs : 49
    • Minutes jouées : 3 769
    • Buts : 3
    • Passes décisifs : 2
  • FBL-GER-BUNDESLIGA-FREIBURG-BAYERN MUNICHAFP

    FC Bayern Munich, défense : Min-Jae Kim

    N°3 incontesté dans l’axe défensif, il a principalement occupé le banc lors de la phase retour de Bundesliga tout en restant solide lorsqu’il était aligné. Le défenseur sud-coréen de 29 ans pourrait toutefois quitter le club. Note : 3,5.

    • Matchs : 37
    • Minutes : 2 051
    • Buts : 1
    • Passes décisifs : 1
  • hiroki itoGetty Images

    FC Bayern Munich – Défense : Hiroki Ito

    De retour en novembre après avoir soigné une fracture du métatarse, il n’a toutefois pas réussi à s’imposer au-delà du rôle de simple remplaçant. Au printemps, le milieu de terrain japonais de 27 ans a de nouveau été écarté pendant environ un mois en raison d’une déchirure musculaire. Note : 4.

    • Matchs : 23
    • Minutes jouées : 1 049
    • Buts : 1
    • Passes décisives : 2
  • FC Bayern München v 1. FC Heidenheim 1846 - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern Munich, défenseur : Konrad Laimer

    Lors de sa troisième saison au FC Bayern, il s’est imposé comme un véritable pilier du club. Formé au milieu de terrain, il a fait preuve d’une grande solidité défensive, que ce soit sur le flanc gauche ou droit, tout en apportant un dynamisme précieux à la phase offensive. Récemment, les exigences jugées trop élevées de l’Autrichien de 28 ans lors des négociations pour prolonger son contrat, qui expire en 2027, ont toutefois créé quelques tensions. Note : 2.

    • Matchs : 47
    • Minutes : 3 297
    • Buts : 3
    • Passes décisives : 13
  • FBL-GER-BUNDESLIGA-WOLFSBURG-BAYERN MUNICHAFP

    FC Bayern Munich – Défense : Josip Stanisic

    Partenaire idéal de Laimer dans le couloir défensif, Stanisic a confirmé son potentiel après une première partie de saison déjà solide. L’arrière latéral formé au club, âgé de 26 ans, a parfois adopté une posture plus défensive que son compère, mais il a tout de même compilé de nombreux points au compteur. Les rares passages à vide, comme à l’aller contre le PSG, sont restés l’exception. Note : 2.

    • Matchs : 43
    • Minutes : 3153
    • Buts : 3
    • Passes décisives : 7
  • Atalanta BC v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    FC Bayern Munich, défense : Alphonso Davies

    Le défenseur gauche canadien de 25 ans a connu une saison extrêmement frustrante et est devenu la nouvelle source d’inquiétude du FCB. Après une longue absence suite à une rupture du ligament croisé, Davies n’a fait son retour qu’en décembre, avant d’être à nouveau écarté des terrains à plusieurs reprises. Actuellement à l’arrêt pour une lésion musculaire à la cuisse, il manquera au moins le coup d’envoi de la Coupe du monde à domicile. Quand il a tout de même joué, il n’a guère convaincu, même lors de sa surprenante titularisation au match aller contre le PSG, où il a provoqué un penalty. Note : 4,5.

    • Matchs : 23 
    • Minutes : 841
    • Buts : 1
    • Passes décisives : 5
  • FBL-GER-BUNDESLIGA-MOENCHENGLADBACH-BAYERN MUNICHAFP

    FC Bayern Munich, défense : Sacha Boey

    En raison du manque d'effectifs sur les ailes défensives, Boey a bénéficié d'un temps de jeu étonnamment important en début de saison. Il a livré des performances correctes, sans toutefois se démarquer particulièrement. Vers la fin de l'année, il a été absent pendant plusieurs semaines pour cause de maladie, puis il est retourné à Istanbul, prêté à son ancien club, Galatasaray. Son avenir reste incertain. Note : 4.

    • Matchs : 15
    • Minutes jouées : 630
    • Buts : 0
    • Passes décisives : 1
  • FC Bayern München v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    FC Bayern Munich, défenseur : Tom Bischof

    Recruté gratuitement en provenance du TSG Hoffenheim, le jeune défenseur a souvent été aligné à un poste non naturel, celui d’arrière gauche, et s’y est montré à son avantage. Âgé de 20 ans, Bischof rappelle par certains aspects le parcours de Joshua Kimmich et pourrait connaître une carrière tout aussi prometteuse. Note : 3.

    • Matchs : 38
    • Minutes : 1 655
    • Buts : 3
    • Passes décisifs : 3
  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern Munich, milieu de terrain : Joshua Kimmich

    Le meneur de jeu incontesté du système 4-2-3-1 de Kompany. Kimmich (31 ans) a organisé le jeu munichois depuis l'arrière, s'est montré dangereux dans le dernier tiers et a effectué plus de passes que n'importe quel autre joueur. Seul bémol : lors des deux demi-finales de la Ligue des champions contre le PSG, le joueur de 31 ans a manqué de mordant. Note : 2.

    • Matchs : 49
    • Minutes : 4 073
    • Buts : 2
    • Passes décisives : 13
  • Aleksandar PavlovicGetty

    FC Bayern Munich, milieu de terrain : Aleksandar Pavlovic

    Indiscutable aux côtés de Kimmich dans les grandes rencontres, ce joueur de 22 ans, formé au club, n’a certes pas atteint le niveau de brillantissime de son partenaire, mais il s’est révélé un atout majeur grâce à ses passes intelligentes et précises. Note : 2,5.

    • Matchs : 44
    • Minutes : 3 086
    • Buts : 4
    • Passes décisives : 2
  • FC Bayern München v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern Munich, milieu de terrain : Leon Goretzka

    Après un retour en fanfare la saison passée, Leon Goretzka a livré des performances plus irrégulières pour son dernier exercice à Munich. Ancre défensive incontestée du milieu de terrain, il a tout de même profité d’un temps de jeu conséquent en fin de saison, la Bundesliga étant déjà jouée, et a marqué quelques points au passage. Pour son ultime sortie à domicile face à Cologne, le public bavarois lui a offert un adieu chaleureux. Note : 3,5.

    • Matchs : 48
    • Minutes jouées : 2 349
    • Buts : 5
    • Passes décisives : 5
  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern Munich, milieu de terrain : Raphael Guerreiro

    Pour sa dernière saison, Raphael Guerreiro a livré une performance typique de lui. Lors de matchs sans grand enjeu, le Portugais de 32 ans a prêté main-forte à divers postes et s'est révélé être un buteur fiable. Son contrat arrive à échéance après trois ans et ne sera pas prolongé. Note : 3,5.

    • Matchs : 29
    • Minutes : 1 207
    • Buts : 6
    • Passes décisives : 3
  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    FC Bayern Munich – Ailier : Serge Gnabry

    Faute d’alternatives, le joueur de 30 ans s’est vu confier l’été dernier une place de titulaire derrière l’attaquant Kane – et a su saisir cette opportunité de manière impressionnante. Il a été récompensé par un nouveau contrat jusqu’en 2030. Mais, juste avant la phase décisive de la saison, Gnabry s’est blessé aux adducteurs et manquera également la Coupe du monde. Note : 2,5.

    • Matchs : 37
    • Minutes : 2041
    • Buts : 10
    • Passes décisives : 11
  • FC Bayern München v 1. FC Heidenheim 1846 - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern Munich, Attaque : Jamal Musiala

    Il a connu une saison globalement décevante. Après s'être remis d'une fracture du péroné, ce joueur créatif de 23 ans a mis du temps à retrouver son rythme à partir de janvier. Fin mars, un nouveau pépin médical l’avait contraint à l’abandon. Son heure semblait pourtant avoir sonné : profita de la blessure de Gnabry pour s’épanouir et s’installer dans le onze de départ. Mais ses trois sorties ternes lors des deux demi-finales de Ligue des champions contre le PSG et en finale de Coupe d’Allemagne l’ont empêché de conclure la saison sur une note positive.

    • Matchs : 24
    • Minutes jouées : 1 174
    • Buts : 5
    • Passes décisives : 6
  • FC Bayern München v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern Munich, Attaque : Michael Olise

    Élu à juste titre joueur de la saison en Bundesliga, il figure désormais parmi les candidats au Ballon d’Or. Tout au long de l’exercice, ce Français de 24 ans a été aussi spectaculaire qu’efficace. Note : 1.

    • Matchs : 52
    • Minutes : 4 015
    • Buts : 22
    • Passes décisives : 31
  • luis diaz(C)Getty images

    FC Bayern Munich, Attaque : Luis Diaz

    Grâce à son dynamisme, sa détermination et son esprit combatif, la nouvelle recrue du FC Liverpool, achetée 70 millions d’euros, s’est révélée être un véritable atout sur l’aile gauche. Seule sa capacité à concrétiser ses occasions avait suscité quelques inquiétudes en début de saison, mais le Colombien de 29 ans a rapidement progressé dans ce domaine. Note : 1,5.

    • Matchs : 51
    • Minutes : 4 060
    • Buts : 26
    • Passes décisives : 23
  • Sport-Club Freiburg v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern Munich – Attaquant : Lennart Karl

    Révélation et déjà figure controversée de la saison, Karl, 17 ans, a éclaboussé la Ligue des champions à l’automne en enchaînant les titres d’homme du match. Pendant la trêve hivernale, ce dribbleur rêvait du Real Madrid ; en mars, il honorait sa première sélection avec l’équipe nationale allemande. Après une blessure qui l’a tenu éloigné des terrains, il a fait son retour sur la pelouse de l’Allianz Arena, vêtue d’un costume rose intégral, avant d’être de nouveau opérationnel pour la Coupe du monde. Karl, dont la carrière ne fait que commencer, devrait encore faire beaucoup parler de lui, sur le terrain comme en dehors. Note : 2,5.

    • Matchs : 40
    • Minutes jouées : 1984
    • Buts : 9
    • Passes décisifs : 8
  • FC Bayern München v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern Munich, Attaque : Harry Kane

    Meilleur buteur de la Bundesliga, vainqueur incontesté du Soulier d’or européen, héros de la finale de la Coupe d’Allemagne – sans oublier, ponctuellement, son rôle de meneur de jeu et de récupérateur. À 32 ans, l’Anglais a signé la meilleure saison de sa carrière, mais il doit encore patienter pour soulever le titre suprême. Note : 1.

    • Matchs : 51
    • Minutes : 4 050
    • Buts : 61
    • Passes décisives : 7
  • FBL-EUR-C1-ATALANTA-BAYERN MUNICHAFP

    FC Bayern Munich, Attaque : Nicolas Jackson

    Il a certes marqué un but toutes les 120 minutes, mais la plupart d’entre eux se sont révélés plutôt insignifiants. Un ratio trop faible au regard du coût colossal de son prêt en provenance de Chelsea, estimé à environ 25 millions d’euros (frais de transfert et salaire). Sans surprise, le Bayern n’a pas levé l’option d’achat du Sénégalais de 24 ans. Note : 4.

    • Matchs : 34
    • Minutes jouées : 1 320
    • Buts : 11
    • Passes décisives : 4
  • 1. FSV Mainz 05 v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern Munich : joueurs non évalués

    Outre Karl, l’entraîneur Vincent Kompany a offert à plusieurs jeunes issus du centre de formation l’opportunité de découvrir l’équipe première, notamment Cassiano Kiala (17 ans), Erblin Osmani (16 ans), Jonah Kusi-Asare (18 ans), Felipe Chavez (19 ans), Filip Pavic (16 ans), David Santos Daiber (19 ans), Maycon Cardozo (17 ans), Wisdom Mike (17 ans), Deniz Ofli (19 ans) et Bara Sapoko Ndiaye (18 ans). Le troisième gardien expérimenté, Sven Ulreich (37 ans), a également été sollicité à une occasion.