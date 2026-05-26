Le FC Bayern a un nouveau sujet d’inquiétude – et pourrait bientôt voir émerger un « Joshua Kimmich 2.0 » ? Les notes de la saison des stars du FCB

Après le doublé de 2019 et l’historique sextuplé de 2020, le FC Bayern a traversé une période creuse au regard de ses exigences élevées. Hormis l’année 2024, où il est resté bredouille, le leader du football allemand a certes conservé la Bundesliga, mais sans briller davantage.

Après une saison de Bundesliga menée de main de maître, le recordman des titres est retourné à Berlin pour y décrocher, outre la couronne nationale, la Coupe d’Allemagne. Seules l’élimination cruelle en demi-finale de Ligue des champions et une unique défaite en championnat, concédée fin janvier face au FC Augsbourg, ternissent légèrement un exercice globalement solide, porté par deux figures majeures. En revanche, un joueur très bien payé a été la grande déception de l’exercice.

Remarque : les joueurs ayant disputé moins de 600 minutes ne sont pas notés.