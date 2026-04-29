Malgré la remontée réussie du FC Bayern à Paris, Vincent Kompany a publicement pointé du doigt deux décisions arbitrales qu’il a jugées préjudiciables. Dans le vestiaire, il aurait toutefois félicité son groupe pour son mental, avant de revenir, en conférence de presse, sur ces choix de l’homme en noir qu’il estime avoir pesé lourd dans l’issue de la rencontre.
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Le FC Bayern a-t-il été lésé face au PSG ? Voici pourquoi Vincent Kompany a tort de critiquer l'arbitre
À la 33^e minute, Joao Neves a ouvert le score d’une tête sur corner, portant le score à 2-1 en faveur du PSG. Ce but avait été précédé d’une action solitaire conclue par une frappe de Désiré Doué, qui avait frôlé le cadre du but munichois. L’arbitre suisse Sandro Schärer, bien noté pour sa prestation, a jugé que Jonathan Tah avait dévié le ballon, ce qui était toutefois peu probable.
Vincenzo Montella l’a noté : l’action était difficile à apprécier en temps réel en raison de la trajectoire déviée de la frappe de Doué, et elle reste même au ralenti difficile à interpréter. Par la suite, Joao Neves est laissé seul par Jamal Musiala et peut marquer de la tête sans opposition, offrant l’avantage à Paris et révélant une nouvelle fois la principale faille défensive du Bayern sur coups de pied arrêtés.
C’est peut-être pourquoi, après ce 4-5 spectaculaire en faveur des Bavarois qui laisse le chemin de la finale ouvert au FCB, Kompany s’est surtout emporté sur un autre épisode, survenu juste avant la mi-temps : une tentative de centre d’Ousmane Dembélé avait rebondi sur le bras légèrement tendu d’Alphonso Davies, lequel avait auparavant croisé les mains dans le dos.
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Kompany conteste le penalty accordé au PSG : selon lui, le coup de hanche de Davies ne mérite pas l’absence de sanction.
Après les vives protestations des joueurs du PSG, la VAR est intervenue et a appelé l’arbitre Schärer à consulter l’écran. Ce dernier a alors désigné un penalty, au grand dam de Kompany et de l’ancien international Christoph Kramer. Dembélé s’est chargé de le transformer, offrant à son équipe une avance 3-2 à la mi-temps.
« À mon avis, ce n'est pas un penalty. Le ballon passe du corps à la main », a déclaré Kompany à CBS Sports, soulignant que le centre de Dembélé avait d'abord touché la hanche du Canadien avant de rebondir sur la main de Davies. « La scène est très discutable, a-t-il ajouté dans la zone mixte. D’après les images que j’ai vues, le ballon semble toucher d’abord le corps, puis le bras. Si c’est le cas, ce n’est pas un penalty. »
Pourtant, l’affaire n’est pas si simple : sur le plan réglementaire, Schärer a pris la bonne décision. C’est aussi l’avis de l’expert en arbitrage Lutz Wagner, qui a souligné sur Prime Video que le contact avec la hanche de Davies ne joue « aucun rôle » : « Le bras gauche s’étend et agrandit la surface de défense. À mon avis, il s’agit bien d’une main sanctionnable, car elle augmente la surface du corps. Au vu de ces images, la décision est donc correcte. »
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Le FC Bayern conteste la décision d’accorder un penalty contre Davies, mais la règle est claire.
Cette interprétation est conforme au règlement : le contact avec une autre partie du corps doit significativement dévier la trajectoire du ballon. Ce qui n’était pas le cas pour Davies. Le centre de Dembélé aurait de toute façon frappé son bras, tenu tendu.
L’arbitre Schärer, après avoir visionné les images à la VAR, a jugé — et c’est un avis partagé — que Davies avait « anormalement » écarté le bras. Or, sur ce point, le règlement est clair, qu’il s’agisse d’un tir ou d’un centre dévié intentionnellement.
« Si le ballon rebondit sur la tête, le pied ou une autre partie du corps d’un joueur puis touche ensuite le bras ou la main de ce même joueur ou d’un joueur à proximité, la règle est claire : la main est sanctionnable si, et seulement si, le joueur a auparavant écarté son bras de manière non naturelle, par exemple pour bloquer un tir au but. »
Pour l’arbitre Schärer et l’expert Wagner, c’était exactement le cas pour Davies, rendant ainsi le penalty sifflé conforme aux règles.
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La plainte de Kompany obtient le soutien d'une personnalité de premier plan, qui formule « une seule demande » aux supporters du FC Bayern.
Manuel Gräfe, ancien arbitre et désormais responsable de l’arbitrage allemand, a exprimé un avis divergent. Il conteste le « caractère non naturel » de la position du bras de Davies.
« Le bras s’est légèrement écarté lors du mouvement de l’appui précédant le centre, mais il est resté dans une position naturelle. Au moment du centre, le bras se trouvait encore près du corps, et surtout, le ballon a d’abord rebondi sur la hanche », a-t-il analysé sur X : « L’unique élément pouvant justifier un penalty est le mouvement préparatoire du bras vers l’extérieur, mais il s’est produit avant même que le centre ne soit effectué. »
Au final, la vive colère de Kompany après ces deux décisions s’est rapidement apaisée. Mené 2-5 par le PSG, son équipe a montré une nouvelle fois un état d’esprit irréprochable pour rester dans le match et a finalement égalisé grâce à Dayot Upamecano et Luis Diaz.
Les Bavarois abordent ainsi le match retour avec un handicap nettement moins lourd que craint un temps. Peu après le coup de sifflet final, Kompany savait déjà sur quoi il faudrait s’appuyer mercredi prochain. C’est pourquoi le Belge a adressé une unique requête aux supporters du FC Bayern.
Pour atteindre la finale de Budapest, il a appelé les supporters à un engagement total : « Nous avons besoin de nos fans et de leur soutien avec la même fougue que contre Madrid », a-t-il déclaré, avant de lancer un appel à l’altruisme : « À domicile, ma seule demande est la suivante : si quelqu’un a acheté un billet et qu’il ne se sent pas bien le jour du match, qu’il reste chez lui et donne son billet aux personnes les plus en forme, capables de profiter pleinement de l’ambiance de l’Allianz Arena. Les 75 000 personnes présentes à l’Allianz Arena sont importantes pour nous. »