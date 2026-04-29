Le FC Bayern a-t-il été lésé face au PSG ? Voici pourquoi Vincent Kompany a tort de critiquer l'arbitre

À la 33^e minute, Joao Neves a ouvert le score d’une tête sur corner, portant le score à 2-1 en faveur du PSG. Ce but avait été précédé d’une action solitaire conclue par une frappe de Désiré Doué, qui avait frôlé le cadre du but munichois. L’arbitre suisse Sandro Schärer, bien noté pour sa prestation, a jugé que Jonathan Tah avait dévié le ballon, ce qui était toutefois peu probable.

Vincenzo Montella l’a noté : l’action était difficile à apprécier en temps réel en raison de la trajectoire déviée de la frappe de Doué, et elle reste même au ralenti difficile à interpréter. Par la suite, Joao Neves est laissé seul par Jamal Musiala et peut marquer de la tête sans opposition, offrant l’avantage à Paris et révélant une nouvelle fois la principale faille défensive du Bayern sur coups de pied arrêtés.

C’est peut-être pourquoi, après ce 4-5 spectaculaire en faveur des Bavarois qui laisse le chemin de la finale ouvert au FCB, Kompany s’est surtout emporté sur un autre épisode, survenu juste avant la mi-temps : une tentative de centre d’Ousmane Dembélé avait rebondi sur le bras légèrement tendu d’Alphonso Davies, lequel avait auparavant croisé les mains dans le dos.